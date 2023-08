escuchar

En un contexto cinematográfico en el que se está intentando revivir a la comedia romántica, un género que tuvo varias épocas doradas y otras más áridas, una de sus grandes figuras hace su regreso con una prometedora producción: Meg Ryan . La actriz, quien nos dejó actuaciones memorables en Cuando Harry conoció a Sally, Sintonía de amor, Tienes un e-mail y French Kiss, entre otros notables films del género, dio a conocer el adelanto del largometraje que dirige y coprotagoniza junto a David Duchovny: What Happens Later (Lo que sucede después).

De acuerdo a lo difundido por la compañía distribuidora Bleecker Street, el film se centra “en una expareja que se reencuentra de manera inesperada, luego de décadas de separación cuando una tormenta los deja varados en el mismo aeropuerto” . What Happens Later es la segunda película que cuenta con Ryan también detrás de cámara, tras su ópera prima de 2015, Ithaca, donde compartía pantalla con quien fue su gran partenaire en varias producciones, Tom Hanks. La flamante comedia romántica está basada en la obra de teatro Shooting Star, escrita por Steven Dietz y adaptada por el propio dramaturgo junto a Ryan y Kirk Lynn.

“Cuando sus respectivos vuelos son demorados de manera indefinida, Willa y Bill se ponen al día luego de más de dos décadas desde su ruptura”, también se reveló sobre el film en el que Duchovny interpreta a un hombre ansioso y atribulado que está constantemente alerta ante cualquier señal de conflicto. Willa, en tanto, es “una soñadora” que intenta calmar los pensamientos “catastróficos” de su expareja. “Cuando se vuelven a ver, la atracción sigue intacta, pero también las cualidades que los irritaban 20 años antes; de todos modos, a medida que el tiempo pasa en ese lugar, comienzan a preguntarse si esa reunión fue una coincidencia o si hay algo mágico detrás”, se divulgó sobre los detalles del relato que se propone “volver a las fuentes de las comedias románticas de los 90″.

"Las comedias románticas funcionan cuando los protagonistas son completamente diferentes" Meg Ryan

De acuerdo a las palabras de Ryan en una entrevista con Entertainment Weekly, las denominadas rom-coms funcionan “cuando hay dos personajes que son opuestos, pero que encuentran su ritmo a través del intelecto, del humor, del diálogo que indica una evidente compatibilidad”. Por otro lado, la actriz, guionista y directora celebró el trabajo de Duchovny en el largometraje. “Fue muy divertido verlo abordar un personaje que no se parece en nada a él, mientras que en mi caso yo siento que tengo muchas cosas de Willa. David se entregó al papel por completo, es gracioso, inteligente e irresistible”.

Asimismo, se destacó la importancia del contexto en el que se desarrolla la historia, ese aeropuerto en el que todo puede suceder cuando los protagonistas meditan sobre su vínculo e imaginan qué hubiese pasado si la historia hubiese sido distinta entre ellos . De todas maneras, sus versiones sobre determinados hechos vividos tienen muchas discrepancias, y eso es lo que trae al presente viejos conflictos que se exploran en el film desde ambas perspectivas.

Meg Ryan estrena su segundo film como directora VALERIE MACON - AFP

En cuanto al leitmotiv del largometraje, su realizadora apuntó: “Todo gira en torno a la pregunta de si volverán a estar juntos o no, y la idea era mostrar eso de manera romántica y sexy”. En la presentación del teaser en el Festival de Cine de Tribeca en junio, Duchovny aseguró que “es una gran comedia romántica” que se desarrolla “con mucha dulzura”. Si bien ya hay fecha de estreno para la película en los Estados Unidos (el 13 de octubre), resta aguardar cuándo llegará What Happens Later a la Argentina .

La última aparición pública de Meg Ryan

El emotivo encuentro entre Meg Ryan y Michael J. Fox Grosby Group

En mayo, la actriz, quien cultivó un bajo perfil, fue vista en Nueva York brindándole su apoyo a Michael J. Fox. La estrella, de 61 años, fue fotografiada mientras posaba en un sofá con su colega y la esposa del protagonista de Volver al futuro, Tracy Pollan, durante una proyección especial del documental Still: A Michael J. Fox Movie en el Alice Tully Hall del Lincoln Center de Manhattan.

En ese momento, ya había adelantado su vuelta a la comedia romántica y a su trabajo como directora, una pasión sobre la que se expresó al promocionar Ithaca. “¡He tenido como un respiro de diez años! Me encantó”, declaró la actriz en ese momento y sumó: “No era un plan ni nada por el estilo, pero realmente me descubrí más como artista en estos últimos diez años que cuando era actriz. Y solo tiene que ver con sentir que mis manos están en el volante. Pase lo que pase, asumo toda la responsabilidad por ello. Para bien o para mal, eso me gusta”. Finalmente, encontró el proyecto ideal para volver al ruedo.

