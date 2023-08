escuchar

Amas de casa desesperadas fue una de las series estadounidenses más importantes de principios de siglo. Tanto, que hasta llegó a tener una versión local protagonizada por Araceli González, Gabriela Toscano, Carola Reyna Mercedes Morán y Romina Gaetani. La historia, que tenía a mujeres de clase acomodada de un mismo barrio privado como protagonistas, fue ganando fanáticos con el correr de las temporadas, pero también fue acumulando rumores que incluían peleas, gritos, guerras de ego, desplantes y hasta golpes entre las actrices del elenco original .

De hecho, una de las protagonistas, Nicollette Sheridan, terminó siendo separada del elenco luego de una serie de enfrentamientos con una de sus colegas: Teri Hatcher. Su salida, que por supuesto fue escandalosa, no logró acallar las versiones de que la exprotagonista de Lois & Clark: Las nuevas aventuras de Superman era un verdadero foco de conflicto dentro del set . Este martes, varios medios estadounidenses dieron a conocer la experiencia de una de las guionistas de la serie que, justamente, abona esa teoría.

Se trata de Patty Lin, una de las responsables de los guiones de la primera temporada. En su nuevo libro End Credits: How I Broke Up With Hollywood, la guionista asegura que fue Hatcher quien contribuía a generar un ambiente frío en el set. “Los escritores no éramos excluidos del set, pero no éramos exactamente bienvenidos”, comenzó relatando. Y disparó: “ Por lo general, solo veíamos al elenco en las lecturas de guion, donde nos sentábamos en silencio en la parte de atrás y tratábamos de no hacer contacto visual con Teri Hatcher ”.

Pese a que no desarrolló los motivos por los que no miraban a los ojos a la actriz que interpretaba a Susan Mayer en la serie, su revelación se suma a las declaraciones que efectuó Marc Cherry, el creador del ciclo, en 2019. En una carta de apoyo Felicity Huffman, otra de las protagonistas de la serie que en ese momento estaba esperando sentencia por el sonado escándalo de las estafas en las admisiones a la universidad, indicó que la actriz fue cortés con una “gran estrella” que mostraba “grandes problemas de comportamiento” en el “elenco de Amas de casa desesperadas” .

“Todos hicieron lo posible por llevarse bien con esta mujer durante el transcurso del programa. Pero era imposible”, escribió el showrunner, sin nombrar a Hatcher, pero sumándose así a la ola de rumores que indican que la actriz se convirtió en un ser intratable dentro del set.

Teri Hatcher con el elenco de Amas de casa desesperadas en Nueva York, el 17 de mayo de 2005 Archivo

“Y las cosas fueron de mal en peor. Felicity todavía insistía en decirle ‘Buenos días’ a esta actriz, aunque sabía que no obtendría respuesta. Me enteré de esto y le pregunté a Felicity al respecto”, siguió revelando. Y, sin filtro, explicó: “ Esa mujer estaba decidida a ser grosera ”.

Además de Hatcher, Sheridan y Huffman, el programa, que se emitió desde 2004 a 2012, estaba protagonizado por Marcia Cross y Eva Longoria.

Lin formó parte del equipo de guionistas de programas exitosos como Friends, Freaks and Geeks y Breaking Bad. En su momento, tuvo el mérito de ser una de las pocas mujeres en ocupar ese espacio y, sobre todo, de ser la primera de origen asiático. Luego de años de trayectoria y de haberse enfrentado a una industria que considera sexista, caótica y aplastante, decidió abandonar Hollywood y contar sus experiencias.

En su libro, Lin también apuntó contra Cherry, y aseguró que él también contribuía a que el ambiente fuera tóxico. Según la guionista, el productor y autor mostró en más de una oportunidad “comportamientos racistas”. “Un día, durante el almuerzo, surgió el tema de Margaret Cho y alguien mencionó All-American Girl, la breve comedia de situación de Cho sobre una familia coreano-estadounidense. Marc se volvió hacia mí y me dijo: ‘Patty, deberías escribir un programa como ese’”, escribió la guionista.

Además, Lin acusó a Cherry de decirle a su personal que interviniera un borrador sin el conocimiento del escritor original. “Con ese sistema tremendamente ineficiente, es un milagro que algún episodio de Amas de casa desesperadas se haya grabado y emitido alguna vez”, añadió.

Eva Longoria y Teri Hatcher Archivo

“El humor negro, que es lo que me atrajo del piloto, se perdió en el enfoque descuidado y en la descuidada línea de montaje de lo que se suponía que era un proceso creativo”, analizó. Lin fue despedida de la serie después de la primera temporada, pero para ella esa decisión “no fue una sorpresa” porque ya venía siendo excluida de muchas reuniones de guionistas. “Sabía que nuestros días estaban contados”, escribió sobre ella y otras dos personas que no volvieron a ser convocadas. “Tuve que recordarme una y otra vez que odiaba este trabajo y quería dejarlo”, enfatizó.

