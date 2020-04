Murió Irrfan Khan, actor de La vida de Pi y Quién quiere ser millonario

A los 53 años y tras luchar contra un cáncer murió el actor indio Irrfan Khan Fuente: Archivo

Tras luchar contra un raro cáncer , el popular actor indio Irrfan Khan murió a los 53 años. Entre los títulos más conocidos de su filmografía se encuentran La vida de Pi (2012) y Quién quiere ser millonario (2008), dos películas de reconocimiento internacional, con las que consolidó su carrera en el cine occidental también, aunque nunca dejó de apoyar la producción audiovisual en su país de origen.

Según trascendió, el actor sufría un tumor neuroendocrino, que es considerado un tipo de cáncer muy poco frecuente. "Descubrir que he sido diagnosticado con un tumor neuroendocrino hasta ahora ha sido verdaderamente muy difícil, pero el amor y la fuerza de los que me rodean y que he encontrado dentro de mí me han traído a un lugar de esperanza", escribió en su cuenta de Twitter en 2018, tras recibir el diagnóstico médico.

En las últimas horas, se supo que perdió la vida en un hospital de Bombay en el que se encontraba internado. "Rodeado por su amor, por su familia, se fue al cielo dejando un legado auténtico", sostuvo su representante a través de un comunicado y agregó: "Todos rezamos y esperamos que esté en paz".

El actor nació en Jaipur, en 1966, como Saahabzaade Irfan Ali Khan. Tras su paso fallido como jugador de cricket se volcó a formarse como actor en una escuela de teatro. A los 22 años, en 1988, actuó en la exitosa película Saalam Bombay!: ¡Adiós Bombay! , aunque sus primeros pasos en su carrera los dio en la televisión. "Entré en esta industria para contar historias y hacer cine y me quedé atrapado en la televisión", le dijo a The Guardian, en 2013.

Durante el desarrollo de su carrera, el mundo de Bollywood fue creciendo en notoriedad a nivel internacional, lo que le dio un impulso a su nombre para realizar producciones afuera de la india. En 2001, el actor protagonizó El guerrero , que fue premiada en el BAFTA como mejor película británica.

Su salto definitivo lo dio al protagonizar Viaje a Darjeeling (2007), dirigida por Wes Anderson. Fue con ese film con el que Khan logró consolidarse en la industria audiovisual occidental y que le abrió camino para ser parte de producciones como Quién quiere ser millonario , el film de Danny Boyle por el que fue considerado mejor actor según los premios que otorga el Sindicato de Actores estadounidense. Khan también actuó en El sorprendente Hombre Araña (2012), y en la citada La vida de Pi , de Ang Lee, en la que fue el protagonista principal. Su filmografía también incluyó un rol en Jurassic World (2015) e Inferno (2016), protagonizada por Tom Hanks.