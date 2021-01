Jean-Pierre Bacri, un actor y guionista fundamental del cine francés de las últimas décadas Crédito: LOIC VENANCE / AFP

Jean-Pierre Bacri, actor y guionista de galardonados films franceses como El gusto de los otros y Conozco la canción, murió ayer en París a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer, confirmó su representante a los medios de ese país.

Reconocido por su trabajo tanto frente como detrás de las cámaras junto a su pareja, la realizadora, actriz, cantante y guionista Agnes Jaoui, Bacri, nacido en 1951 en Algeria, comenzó su carrera en los años ochenta en el teatro y el cine, donde participó del film Subway, uno de los primeros largometrajes de Luc Besson.

El gusto de los otros Fuente: Archivo

Por esos años conoció a Jaoui, con la que formó una dupla creativa que comenzó en cine con el film Smoking / No Smoking, dirigido por Alain Resnais -que los bautizó como el dúo JaBac-, con el que volverían a trabajar en la notable Conozco la canción. La pareja también protagonizó y adaptó para la pantalla grande su obra teatral Un aire de familia y luego ganó reconocimiento mundial con El gusto de los otros, escrito y protagonizado por ambos y dirigido por Jaoui.

Jean-Pierre Bacri Crédito: FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Luego siguieron con los films Como una imagen y Háblame de la lluvia, en los que Bacri probaba su habilidad para darle profundidad y matices a las diferentes versiones del cascarrabias francés que solía interpretar. Esos que en el desarrollo de la trama demostraban más empatía y humanidad que la que se esperaba del estereotipo.

"Para mí, siempre interpreté personajes diferentes. Lo cierto es que no soy un tipo especialmente sonriente y mi forma de ser, así como mi modo de ver el mundo, se transmite en pantalla. Las cosas animadas, alegres, no me interesan, prefiero a los antihéroes", explicaba el actor en una entrevista en 2017 con el diario Le Parisien, que hoy lo despidió en su portada con el título que mejor le cabía: "Jean-Pierre Bacri, el magnífico cascarrabias",

