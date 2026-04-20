El mundo del espectáculo nacional está de luto por la muerte de una de sus figuras artísticas más trascendentales, Luis Brandoni. “Un actor argentino”, lo definió Eduardo Blanco, el coprotagonista de la película Parque Lezama. “Fue enorme, un tipo apasionado”, resaltó el colega, con un tono de profunda admiración por quien compartió escena, tanto en teatro como en cine.

“Tuve ese enorme privilegio de trabajar con él. Podía hacer drama y comedia con la misma eficiencia. Muy profesional, amante de su país”, destacó Blanco en diálogo con radio Rivadavia. El actor dijo que fue un gran aprendizaje para él participar de proyectos artísticos con Brandoni.

Blanco recordó que cuando recorrieron distintas provincias argentinas en gira con la obra Parque Lezama, “donde nos encontramos con teatros bellísimos y enormes, incluso en ciudades pequeñas”, Brandoni, o “Beto” como le decía cariñosamente, solía decir: “Qué país pensaron estos tipos”.

Eduardo Blanco, compañero de Brandoni en Parque Lezama: “Fue un actor enorme, un tipo apasionado”. Rodrigo Nespolo - Canon digital

“Siempre me decía cómo uno tiene que dar todo cada noche porque la gente hace un acto de fe cuando compra la entrada sin haber visto las obras, y que no hay que traicionar esa fe”, rememoró Blanco, emocionado según sus propias palabras.

El actor recordó otra anécdota sobre la pasión profesional que tenía el recientemente fallecido artista. “Estábamos haciendo Parque Lezama en un teatro y el Viernes Santo de 2023 tuvo un accidente cerebrovascular (ACV). Cuando en el hospital le dijeron que debía quedarse internado, les dijo ‘hay 700 personas esperándome’”, contó Blanco, y agregó que, si bien se quedó al cuidado de los médicos ese viernes, sábado y domingo, “el miércoles ya estaba haciendo función”.

Eduardo Blanco, compañero de Brandoni en Parque Lezama: “Fue un actor enorme, un tipo apasionado”. Marcos Ludevid / Netflix

El adiós al actor

Brandoni falleció a los 86 años en la madrugada de este lunes en el Sanatorio Güemes, donde permanecía internado desde el pasado 11 de abril tras sufrir un accidente doméstico. La causa de su fallecimiento fue por un hematoma subdural provocado por el golpe que sufrió en la cabeza al caerse en su casa.

La noticia fue confirmada por el productor y amigo personal del artista, Carlos Rottemberg, a través de un comunicado en la cuenta de Multiteatro: “Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura“.

Debido a su trayectoria en los medios y su gran participación en política, el actor —que en 2015 fue nombrado Ciudadano Ilustre de la Ciudad— Brandoni es velado en el edificio de la Legislatura Porteña, ubicada en avenida presidente Julio A. Roca 575, en el barrio de Monserrat.