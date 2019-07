Netflix: un documental sobre el Lava Jato que atrapa como un thriller

El expresidente Lula Da Silva fue condenado a prisión tras la operación Lava Jato; su sucesora Dilma Rouseff fue destituida Fuente: AP

Al filo de la democracia (Democracia en vertigem, Brasil/2019). Dirección y guion: Petra Costa, Carol Pires, David Barker, Moara Passoni. Duración: 121 minutos. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: excelente.

Hay un antes y un después de la Operación Lava Jato en la historia política de Brasil. Esa investigación judicial iniciada en 2014 por la Policía Federal brasileña sobre corrupción derivó en la destitución de Dilma Rousseff como presidenta y en la detención de Lula Da Silva, su antecesor el cargo.. La condena de éste último está otra vez en el centro de la polémica del país vecino, luego de una filtración de mensajes que el juez Sergio Moro habría intercambiado con los fiscales de la causa contra Lula.

Al filo de la democracia trabaja con solvencia y sin esquivar la opinión sobre esa larga y sinuosa trama de traiciones, conspiraciones e intrigas palaciegas que en muchos aspectos tiene similitudes con la actualidad política y judicial argentina.

La investigación de Petra Costa, cineasta brasileña de 35 años que lleva la voz narrativa de esta película, ovacionada en el Festival Sundance y señalada por The New York Times como una de las mejores de 2019, es rigurosa y bien documentada. Su acceso a la intimidad de las principales figuras del PT en momentos claves de su paso por el poder es un valor en sí mismo. Pero el film también es enriquecido por sus agudas reflexiones: Costa no oculta sus simpatías por la izquierda de su país ni tampoco sus críticas y sus desengaños para con un proyecto que terminó naufragando.

Hija de un matrimonio de activistas de izquierda obligados a moverse en la clandestinidad en las décadas del 60 y el 70, Petra también tiene lazos familiares con poderosos empresarios de la industria de la construcción que quedaron en el ojo de la tormenta cuando explotó el escándalo del Lava Jato. Su capacidad para sintetizar un relato con tantas aristas sin perder profundidad es notable y seguramente tiene relación con esa proximidad. Una de las hipótesis que esgrime en la película es que la llegada a la presidencia de Jair Bolsonaro es el resultado de no someter a juicio a los militares que asaltaron el poder en 1964 y recién lo dejaron en 1985, una omisión que Raúl Alfonsín , atendiendo los firmes reclamos de los organismos de defensa de los derechos humanos, no se permitió en la Argentina.

Al filo de la democracia plantea una mirada incisiva sobre la tragedia de la política brasileña contemporánea, con una dimensión shakespereana de héroes fallidos, villanos y cómplices por conveniencia. Es un documental, pero funciona como un thriller que atrapa y no da respiro.