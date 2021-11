Netflix: El ejército de los ladrones, la película más vista de la plataforma, cumple apenas con lo justo

El ejército de los ladrones (Army of Thieves, Alemania-Estados Unidos/2021). Dirección: Matthias Schweighofer. Elenco: Matthias Schweighofer, Nathalie Emmanuel, Jonathan Cohen, Stuart Martin. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: buena.

En mayo de este año, Netflix lanzó El ejército de los muertos, un proyecto a gran escala capitaneado por Zack Snyder. En ese film, la ciudad de Las vegas se había convertido en un semillero zombie, y hacia allí iba un grupo de mercenarios comandado por Scott Ward (Dave Bautista), con el objetivo de robar la recaudación de un casino. Y a medio año de ese estreno, la plataforma streaming lanza El ejército de los ladrones, una suerte de precuela centrada en Dieter (Matthias Schweighofer), un personaje que en el film de Snyder, se presentaba como un delincuente experto en vulnerar cajas fuertes.

La nueva historia transcurre un tiempo antes de los hechos narrados en El ejército de los muertos. El relato comienza, obviamente, con Dieter (en una época en la que su nombre era Sebastian), un gris empleado de oficina con un notable talento para abrir bóvedas. Su habilidad es innegable, porque se trata de alguien dueño de un talento natural para percibir las leves vibraciones de las cerraduras, ese momento en el que girando la perilla, se escucha ese “clic” imperceptible que delata cuál es la combinación correcta. Y aunque su don es innegable, su frustración es la de no saber cómo capitalizarlo, hasta que un día su destino cambia por completo. Un misterioso mensaje por internet lo invita a un concurso clandestino en el que debe poner a prueba su talento, y de ese modo, Sebastian entra a una banda de ladrones.

Una vez dentro de ese grupo, el protagonista creer haber alcanzado su destino, pero pronto las cosas comienzan a torcerse. Sebastian no es un hombre violento, ni siquiera es un delincuente nato, sino que su obsesión es la de abrir complejas cajas fuertes, logrando penetrar mecanismos sofisticados imposibles de vulnerar. Y mientras las fricciones en el grupo de ladrones no dejan de sucederse, él intentará abrir las que son consideradas las bóvedas más complejas de violentar, y que le suponen un reto definitivo.

Matthias Schweighöfer junto a Nathalie Emmanuel.

El ejército de los ladrones se presenta como una precuela de El ejército de los zombies, pero en verdad, es más una suerte de spin off. En gran medida, esta nueva película no se relaciona con el film de Zack Snyder más allá de su protagonista, y no hay una exploración sobre lo que sucede en Las Vegas, o cuáles fueron las causas del brote zombi. Sino que aquí se toma al personaje de Dieter, para contar una historia de origen. Y quizá por ese motivo, este proyecto deja sensaciones encontradas.

El nuevo largometraje no es más que un relato de ladrones, una fábula de asaltos a bancos y casinos, con un héroe que sumerge en un mundo para el que no está preparado. Y de la mano de Sebastian, el espectador entra de lleno a una realidad de sofisticados robos, tecnología de punta y ambiciosos planes. Y no cuesta identificarse con ese protagonista torpe y dubitativo, que poco a poco gana valor para animarse a ejecutar asaltos basados en la astucia más que en la violencia. Es un personaje agradable en un mundo hostil, un hombre de códigos en un mundo en donde nada se respeta.

Sin embargo, la película no puede evitar tropezar con una galería de clichés vinculados con el género, desde una historia de amor metida a presión, hasta la aparición de aliados que pronto se revelan como amenazas, como así también villanos que sorprenden con algunas vueltas de tuerca. De esa manera , El ejército de los ladrones intenta apostar a fórmulas seguras, pero que en su unión terminan revelándose como retazos sin una personalidad definida. Hay tiempo para las citas indirectas o directas (¡ay, ese ladrón con máscara de Nixon!), y si bien la película se empantana en una trama trillada y una duración extremadamente larga, el talento de Matthias Schweighofer (en un doble rol de actor y director) alcanza para entregar una pieza correcta, que se salva por un poco de hundirse en los mares de la intrascendencia.