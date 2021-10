Por qué Will Ferrell rechazó una oferta de 29 millones de dólares por hacer una secuela de Elf

Will Ferrell reveló que rechazó 29 millones de dólares para protagonizar una secuela de la comedia navideña Elf porque no creía en la historia que proponía el guion de la película.

En una entrevista con el medio estadounidense The Hollywood Reporter, el actor precisó que la segunda parte de la exitosa ficción de 2003, film de Jon Favreau que recaudó más de 222 millones de dólares en taquilla, se asemejaba demasiado a la original. El intérprete consideró que una historia como la de Elf no necesitaba continuidad.

Ferrell aclaró que inicialmente valoró que asumir el papel de un humano criado por elfos “podría ser el final” de su carrera, pero dijo que se sorprendió con los resultados en los cines. En la ficción, el actor encarnaba el papel de Buddy, un humano adoptado por los elfos de Santa Claus en el Polo Norte que, cuando descubre la verdad sobre sus orígenes, emprende un viaje a Nueva York para encontrar a su padre biológico.

“ Hubiera tenido que promocionar la película desde un lugar honesto, que hubiera sido como decir: ‘Oh, no es bueno el guion pero simplemente no podía rechazar tanto dinero’. Y pensé: ‘¿puedo realmente decir esas palabras? No creo que pueda, así que supongo que no puedo hacer la película ’”, explicó el actor.

Ferrell protagonizó El reportero: la leyenda de Ron Burgundy al año siguiente, y volvió al papel de presentador en Al diablo con las noticias en 2013. Esa segunda entrega, dice, “fue una secuela que valió la pena”.

Ese mismo año, el intérprete ya había advertido que no habría una secuela de Elf. Sobre ello se refirió en un episodio de Watch What Happens Live con Andy Cohen, donde señaló que se vería un poco “patético” si intentara volver a ponerse las medias de Buddy. Sin embargo, el actor se reunió con las estrellas de la película, Zooey Deschanel, Bob Newhart, Ed Asner, Andy Richer, Amy Sedaris, Mary Steenburgen, Matt Walsh y Kyle Glass, en diciembre de 2020 con motivo de una lectura benéfica virtual en apoyo del Partido Demócrata de Georgia.

El último papel de Ferrell es un giro más oscuro para el actor en The Shrink Next Door, junto a Paul Rudd por AppleTV+. En la serie de televisión, el intérprete da vida a un hombre emocionalmente frágil que busca la ayuda de un psiquiatra. Basada en una historia real, la relación médico-paciente que narra la historia se vuelve inquietante a medida que el terapeuta comienza a entrometerse cada vez más en la vida personal del protagonista y a manipular sus acciones.

Ferrell, que se hizo conocido como uno de los integrantes de Saturday Night Live, ha dado vida a una multiplicidad de personajes, ya sean conductores de noticieros, pilotos, policías, elfos o cantantes frustrados que hacen reír y provocan ternura aun cuando explotan de ira y emoción.

“Están sucediendo tantas cosas en el mundo y, a veces, es agradable desconectar el cerebro”, dijo Ferrell en la entrevista con The Hollywood Reporter, antes de citar a Steve Martin como uno de los actores que le marcaron el rumbo hacia la importancia de hacer reír, sin darle tanta importancia al mensaje.