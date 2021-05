Netflix: El ejército de los muertos tiene humor, mucha sangre y ganas de divertirse

El ejército de los muertos (EE. UU./2021). Dirección: Zack Snyder. Guion: Zack Snyder, Shay Hatten y Joby Harold. Fotografía: Zack Snyder. Música: Tom Holkenboro. Edición: Dody Dorn. Elenco: Dave Bautista, Ela Purnell, Kate Ward, Omari Hardwick, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer y Nora Arnezeder. Duración: 148 minutos. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: buena.

Antiguamente se aseguraba que los directores de impronta, los que reflejaban en sus películas preocupaciones estéticas y búsquedas personales, se daban el lujo cada tanto, de bajar las pretensiones y entregar un divertimento pasatista. Más allá de lo poco convincente de la afirmación, encaja a la perfección con esta propuesta firmada (y filmada) por Zack Snyder.

En 2004, el realizador debutó en el largometraje con El amanecer de los muertos, una propuesta que intentó reescribir algunas reglas de las películas de zombis para aggiornarlas a nuevas formas narrativas. Casi veinte años después, y con más horas de vuelo, retoma la temática con el mismo espíritu lúdico.

Lo peor que se puede hacer con El ejército de los muertos es tomársela en serio, escudriñar en su escasa trama buscando algún manifiesto refundador del género o esperar más de lo que promete en su avance. Si esa es la intención del espectador, esta no es una película para él o ella.

A mediados de mayo Netflix había presentado un avance con los primeros quince minutos del film, y ahí estaba todo: corridas, mucha sangre, cuerpos desmembrados o directamente volados en pedazos, todo condimentado con irreverencia, bastante humor y un flagrante sinsentido.

La trama o más bien el justificativo para que ocurra lo explicado más arriba comienza con un accidente que libera a un “no muerto” en plena ruta de Nevada, a pasitos de Las Vegas. Se trata de un “zombi alfa”, un líder más inteligente que el resto de sus pares que se dedica a morder a toda el que se le cruce con la intención de crear un ejército. La idea se acerca más al vampirismo de Drácula, rompiendo un poco con lo ya visto en la materia. La solución de las fuerzas del orden es aislar a Las Vegas del resto del país, y terminar con la amenaza lanzando una bomba nuclear.

Dave Bautista es el líder de la misión. NETFLIX

Mientras llega el día previsto (nada menos que el 4 de julio), un criminal millonario contrata a Scott Ward (Dave Bautista), musculoso y avezado matamonstruos, para que se infiltre en la ciudad sitiada y llegue a la bóveda de uno de los casinos donde hay guardados 200 millones de dólares. El plan es simple: justo en la terraza del edificio quedó olvidado un helicóptero, así que solo se trata de encontrar el dinero, subirse al aparato y volver. “Un trabajo de un día”, como él mismo aclara. Ward acepta, recluta a varios compañeros de batallas y se lanza a ejecutar la misión, que por supuesto se complica en todos los frentes imaginables. Eso es todo.

Aunque es cierto que en la propuesta de Snyder hay algún que otro intento de metáfora sobre la situación de los latinos en Estados Unidos, este no se desarrolló lo suficiente como para tener peso específico en el conjunto. No, acá lo importante es teñir de rojo el lente de la cámara, mientras las vísceras vuelan por el aire al ritmo de “Zombie” de The Cranberries y “Do You Really Want to Hurt Me” de Culture Club. No son los únicos chistes o guiños, también los hay a películas como Alien: El regreso (1986) o Escape de Nueva York (Escape From New York, 1981), entre otras.

El equipo listo para enfrentarse a los monstruos. NETFLIX

Para disfrutar El ejército de los muertos la sugerencia es no analizar demasiado, más bien entregarse pochoclo en mano a un entretenimiento vacuo que está más preocupado por la variedad, originalidad, violencia y espectacularidad de cada asesinato que por cuestiones de fondo.

A futuro ya está en marcha una serie animada y otro proyecto a modo de precuela, lo que marca el inicio de una franquicia y la revitalización de un subgénero que, luego de cien años y al igual que sus representantes, se niega a morir.