Netflix: en la inspiradora Becoming, Michelle Obama narra su propia vida

Michelle Obama con una de las adolescentes a las que inspira en el documental Becoming

María Fernanda Mugica 6 de mayo de 2020

Becoming (EE.UU. / 2020). Dirección: Nadia Hallgren. Duración: 89 minutos. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: bueno.

Becoming es un documental centrado en la gira que Michelle Obama hizo por los Estados Unidos para presentar su libro de memorias del mismo título. Las presentaciones en estadios enormes repletos de gente, dignos de una diva pop, se van combinando con el detrás de escena que muestra a la exPrimera Dama con su madre y hermano, su equipo de trabajo, sus guardaespaldas y hasta su famoso esposo, Barack Obama. Incluso hacen algunas breves apariciones sus hijas, Sasha y Malia, algo que resulta excepcional.

El acceso total tiene su costo en el enfoque de un documental. Si las cámaras pueden estar tan cerca de la protagonista es porque Becoming está producido por los propios Obama. Es decir, que se trata de un documental cien por ciento autorizado, que funciona como un complemento del libro de memorias. La mirada de la directora Nadia Hallgren es apenas un intermediario entre la protagonista y el público. Esta es la historia de Michelle contada por ella misma, el equivalente audiovisual de una autobiografía.

Lo cual no impide que el espectador puede acceder a través del documental a ciertas verdades. Michelle habla con honestidad sobre las dificultades de vivir bajo el escrutinio de todo el mundo y criar a sus hijas en un centro de poder como la Casa Blanca. La inclusión de material de archivo en el que se la ve junto a su marido en plena campaña en 2008 y su relato de lo que sufrió cuando parte de la prensa la retrató con el estereotipo racista de la "mujer negra enojada" son fascinantes, tanto para entender su recorrido como para observar su transformación luego de su experiencia de ocho años como Primera Dama.

Pero en el recorrido que narra Becoming , ese "convertirse en" del título, los años formativos de Michelle Obama son clave. Esa chica que transformó el dolor del rechazo de quienes decían que no encajaba en una universidad de elite en fuerza suficiente para obtener títulos en dos de las universidades más importantes de los Estados Unidos, tenía el potencial de convertirse en la mujer carismática y con confianza en sí misma que el mundo conoce. Gran parte del documental está dedicado a mostrar el efecto que esta parte de la historia de Michelle tiene sobre las adolescentes de minorías que ven en ella un futuro posible, un espejo esperanzador. En esos momentos en los que la exPrimera Dama charla con chicas que están en la secundaria o con grupos de mujeres que leyeron su libro, Becoming conmueve y se entrega a su mensaje inspirador, que logra impactar en el público gracias a la fuerza arrolladora de su protagonista.