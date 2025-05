¿Receta infalible? La rutina de Michelle Obama para tener un sueño reparador

Michelle Obama reveló los detalles de su rutina nocturna en una entrevista para el podcast Good Hang. Durante una conversación distendida con la comediante Amy Poehler, la exprimera dama de Estados Unidos explicó cómo se organiza para alcanzar un sueño reparador, qué temperatura prefiere en su dormitorio y por qué duerme sin calcetines, audio ni libros. “Apenas apoyo la cabeza en la almohada, me duermo. Amo la cama. Estoy pensando en ella desde las 10.30 de la mañana”, contó.

¿A qué hora cena Michelle Obama y cómo se prepara para dormir?

La rutina clave del descanso de Michelle Obama, según ella misma explicó, empieza temprano: cena con Barack Obama alrededor de las 18.30 y, poco después, si no tienen invitados, se prepara para dormir. “Después de nuestra charla del día y el tiempo juntos, empiezo a mirar la hora. Él me dice: ‘¿En serio? Son las ocho’. Y yo le digo: ‘Estoy lista‘”, relató en Good Hang.

Según su propio testimonio, el ritual incluye una ducha, limpieza facial y meterse en la cama con sábanas frescas en una habitación a exactamente a 20 °C. Esa es su temperatura ideal, tal como indicó. “El ambiente tiene que estar frío. Barack se congela, pero yo le digo que se ponga medias”, contó

Su ritual incluye ducha, limpieza facial y una habitación a 20 °C Captura de video de Good Hang with Amy Poehler

¿Por qué Michelle Obama evita leer o escuchar audios antes de dormir?

Michelle Obama también señaló que no puede leer por la noche porque se duerme al instante: “Si quiero leer, tengo que estar sentada. Si me acuesto con un libro, no recuerdo nada. Escuchar algo tampoco me sirve: no lo registro. Me duermo”.

En su mesa de luz tiene agua, anteojos, un cargador de celular y una lámpara. Además, indicó que no necesita ayudas para dormir como melatonina ni infusiones. Sus únicos requisitos son tranquilidad, temperatura baja y cama cómoda.

Desde que cumplió 60 años, Michelle dice que se permite bajar el ritmo y descansar sin culpa Instagram michelleobama44

¿Qué cambió Michelle Obama después de los 60 años?

La exprimera dama aseguró que con los años aprendió a aflojar con las exigencias. “Durante los años en la Casa Blanca, sentíamos que no podíamos equivocarnos en nada. Ahora tengo más de 60 años y me pregunto: ¿cuánto más tengo que demostrar?”, planteó en el podcast.

Ese cambio también afectó su forma de dormir: “Hay que aprender a bajar la marcha. A decir ‘está bien’ si algo no sale perfecto. A dormir cuando hay que dormir. Tengo confianza en la sabiduría que gané. Y parte de eso es aceptar el descanso como algo valioso”.

Michelle Obama: ¿qué aprendió de su madre sobre el autocuidado y la confianza?

Michelle Obama también habló sobre el rol que tuvo su madre, Marian Robinson, en su formación. “Mi mamá creía que todos los chicos eran especiales. Nos hacía sentir únicos. Esa luz que nos dio me ayudó en la Casa Blanca, cuando el estrés era enorme”, destacó. En ese ambiente de alta presión, el recuerdo de esa crianza amorosa y firme fue clave para mantener la calma y la seguridad en sí misma.

Su madre, Marian Robinson, le inculcó confianza y seguridad desde pequeña Instagram michelleobama44

Además, recordó el sentido del humor y la cercanía de su madre: “Ella era divertida, hacía bromas y nos llenó de confianza”. Ese enfoque maternal dejó una marca profunda en su estilo de crianza. “Cuando yo hablo con mis hijas, muchas veces repito lo mismo que ella nos decía a mi hermano y a mí”, agregó.

Al ser consultada por Amy Poehler sobre cuál consideraba que era el legado más importante que le habían dejado sus padres, respondió: “Siempre mostrarse en el mundo de una forma que los haría sentir orgullosos”.