Por qué Malia no quiere ser más Obama: la decisión de la hija de Barack y Michelle

Malia Obama, la hija mayor de Michelle y Barack Obama, tomó la decisión de no utilizar el apellido familiar paterno en sus proyectos como cineasta. En su lugar, eligió su segundo nombre, Ann. Tanto el expresidente como la ex primera dama respaldaron esta elección y señalaron que forma parte del camino que su hija decidió seguir para construir su propia identidad en el ámbito creativo.

Las opiniones de Michelle y Barack Obama sobre la decisión de su hija

La hija mayor del expresidente estadounidense evitó usar el apellido Obama cuando escribió y dirigió un cortometraje titulado The Heart, que se proyectó en el Festival de Cine de Sundance 2024. En los créditos, la joven optó por usar su segundo nombre, Ann, en lugar de su apellido. Esta denominación tiene significado familiar, ya que es el nombre de la madre de Barack Obama, Ann Dunham, quien falleció en 1995.

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama con su esposa Michelle y sus hijas Sasha (centro) y Malia (izquierda) (Crédito: Instagram/@barackobama)

Sobre este tema, en un episodio del podcast Sibling Revelry (Confesiones entre Hermanos) publicado el lunes, la ex primera dama sostuvo: “Nuestras hijas [Malia y Sasha] tienen 25 y 23 años. Ya son mujeres jóvenes adultas, pero sin duda pasaron por esa etapa en la adolescencia donde uno busca distanciarse... [ese momento] en el que intentas definir tu propia identidad”.

“Es muy importante para mis hijas sentir que se han ganado lo que tienen en este mundo. No quieren que la gente asuma que no se esfuerzan, que todo les fue regalado”, continuó. “Son muy sensibles a eso, quieren ser dueñas de su propia identidad".

Asimismo, indicó que apoyó la decisión de su hija de evitar colocar su apellido familiar en su primer proyecto cinematográfico: “Malia, que empezó en el cine, incluso se quitó el apellido. Nosotros le dijimos: ‘Igual van a saber que eres tú, Malia’. Pero respetamos que esté tratando de abrirse camino por sí misma”.

La hija mayor de Barack y Michelle Obama presentó, en enero de este 2024, un cortometraje en el Sundance Film Festival Robin Marshall/Shutterstock for Sundance - Facebook Sundance Film Festival

“Ahora que son mayores, creo que están abrazando nuestros principios de crianza... Entienden mucho mejor por qué hicimos muchas de las cosas que hicimos”, afirmó la ex primera dama, y añadió: “Ahora nos ven como seres humanos completos, de la misma manera en que yo creo que descubrí eso sobre mis padres cuando me fui a la universidad”.

Por su parte, en octubre de 2024, durante una entrevista en The Pivot Podcast, el expresidente también compartió la reacción al enterarse de que su hija no iba a usar el apellido familiar en sus proyectos personales: “Yo le decía: ‘¿Sabes que igual van a saber quién eres?’ Y ella me respondía: ‘¿Sabes qué? Quiero que la gente vea mi trabajo por primera vez sin hacer esa asociación’. Creo que nuestras hijas hacen un esfuerzo adicional para no aprovecharse de eso”.

Malia junto a su padre Barack Obama Reuters

“El reto para [Michelle y para mí] es lograr que acepten siquiera un poco de ayuda”, dijo el expresidente en esa ocasión: “Son muy sensibles con este tema. Terriblemente obstinadas al respecto”.

La razón por la que las hijas de Barack y Michelle Obama tomaron distancia

A su vez, Obama comentó que sus hijas no disfrutaron de la atención que recibieron durante su mandato presidencial: “La actitud de ellas fue: ‘No buscamos todo esto’, por eso mantienen los pies sobre la tierra”.

El expresidente se refirió posteriormente a las conversaciones que mantuvo con periodistas políticos durante su mandato, donde manifestó la necesidad de poner límites en torno a la vida de su familia. “Les dije: ‘Pueden seguirme a todas partes. Pueden hablar de mí. Hagan lo que necesiten hacer. Pero dejen a mis hijas en paz, porque tienen derecho a crecer. Ellas no eligieron esto. Déjenlas crecer’. Y hay que reconocer que la prensa sí las dejó en paz”, afirmó Obama.