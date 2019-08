Netflix: la película de Breaking Bad ya tiene adelanto y fecha de estreno

Aaron Paul será el protagonista del film que desembarca en la plataforma el 11 de octubre

25 de agosto de 2019

Como todo lo que sale de la mente de Vince Gilligan, sus detalles se protegen hasta último momento. La película de Breaking Bad no fue la excepción. Si bien Bob Odenkirk (Saul Goodman) había confirmado que el film ya se había terminado de rodar, lo cierto es que muchos esperaban que el anticipado largometraje llegue en 2020. Ayer por la tarde, Netflix sorprendió a todos con una noticia: arriba el 11 de octubre de este año a la plataforma.

Por otro lado, el servicio de streaming también dio a conocer el afiche y el título oficial: El Camino, precisamente el auto con el que Jesse Pinkman (Aaron Paul) escapa sobre el final de la aclamada serie que concluyó en 2013.

Trailer de El camino, la película de Breaking Bad - Fuente: YouTube 01:20

En el anticipo, vemos a Skinny Pete (Charles Baker), amigo de Jesse, declarando ante la policía que no sabe dónde se encuentra el joven ni que tampoco lo diría para no "ponerlo de vuelta en una jaula", en clara alusión al tiempo que pasó el personaje secuestrado por los neo-nazis que eventualmente fueron asesinados por Walter White (Bryan Cranston). De esta forma, se confirmó que El camino girará en torno a la vida de Jesse post- Breaking Bad, y que Pinkman tendrá que "lidiar con su pasado para poder crear alguna clase de futuro".

El film fue escrito y dirigido por Gilligan, creador de Breaking Bad y co-creador de su exitoso spin-off, Better Call Saul, cuya quinta temporada se estrena el año próximo. Si bien no hay muchos datos sobre cómo será incluidos otros personajes de BB -especialmente Walter-, Paul aseguró que el guion lo dejó boquiabierto. En una entrevista con el New York Times, el actor contó que se trata de un capítulo de la serie que no sabía que quería. "Pero ahora que lo tengo, soy muy feliz de que esté aquí", manifestó.

El Camino: una película de Breaking Bad se estrena en Netflix el 11 de octubre.