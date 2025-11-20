El actor estadounidense Bryan Cranston reveló el misterio alrededor de la famosa pizza que terminó en el techo de la casa del personaje Walter White en la serie Breaking Bad y contó detalles del detrás de escena.

Tras muchos años de intriga, se reveló el misterio alrededor del segundo episodio de la tercera temporada de Breaking Bad. Aquel capítulo estrenado en 2010 se hizo conocido en particular luego de que el personaje Walter White arrojara la pizza que había llevado a su casa para intentar reconciliarse con su esposa Skyler (Anna Gunn) al techo.

Breaking Bad escena pizza Walter White

Durante una entrevista de Bryan Cranston en el programa The Rich Eisen Show, el actor participó de un juego de verdadero o falso y contestó varias preguntas vinculadas a sus distintos personajes, como fueron los casos de Malcolm in the Middle y Better Call Saul. Al momento de escuchar que el conductor le afirmó que la escena de la pizza fue una casualidad, el actor explicó: “Eso es falso. No fue un accidente, estaba estipulado que quede en el techo. Lo increíble es que cuando me dieron la pizza era del tamaño de un Buick. Pensé: ‘¿por qué le pusieron todos los toppings encima?’”.

Al ingresar en los detalles de cómo hizo para que su cena frustrada se quede en el tejado de la casa, el intérprete de Walter White agregó: “Tenía que tirarla para que termine ahí arriba, pero no podía simplemente apuntar allí, tenía que ser un accidente. Me enfadé, la lancé y cayó justo en el sitio perfecto. Fue una sola toma, y ​​escuché exclamaciones de sorpresa, pero seguí con la escena. Me dijeron: ‘no podrías haberla puesto mejor, lo tenemos, es fantástico... Hagamos otra toma’. Entonces yo les dije: ‘¿de qué hablan? Ya lo tienen, cantemos victoria y sigamos’”.

La insólita historia detrás de la escena de Breaking Bad en donde Walter White lanza una pizza al techo

El furor por la escena de la pizza en Breaking Bad llegó al punto de que los fanáticos de la serie visitan la casa real en Albuquerque donde se filmó la producción de Netflix y reeditan el lanzamiento, algo que provocó la furia de Frances Padilla, la propietaria del inmueble que fue viral al dar una entrevista al canal KRQE en 2015 para quejarse de la situación.

Dos años antes, en 2013, el reconocido programa The Tonight Show starring Jimmy Fallon decidió hacer una parodia titulada Joking Bad, de la cual participaron los actores Aaron Paul y Bryan Cranston. En medio del sketch, el presentador fue abucheado por los protagonistas de Breaking Bad y quien dio vida a Walter White repitió su lanzamiento de la pizza, lo que generó risas entre los presentes.

Breaking Bad parodia The Tonight Show starring Jimmy Fallon

Pluribus: el creador de Breaking Bad regresa con un logrado elogio a la resistencia y la libertad individual

El showrunner Vince Gilligan fue uno de los arquitectos de la llamada “nueva era dorada de la tv” con su venerada serie Breaking Bad y, luego, su no menos celebrado spin-off Better Call Saul. Pluribus, su nueva creación, demuestra una mayor afinidad con ese trabajo temprano y la realidad anómala que habitaban los agentes del FBI Mulder y Scully.

También es una historia de ciencia ficción, aunque esta presenta de entrada un evento insospechado que altera completamente al mundo. Revelarlo disminuiría el impacto del comienzo pero, al mismo tiempo, es algo tan constitutivo de cada interacción de los personajes que no mencionarlo haría incomprensible la reseña. No hay duda de que es mejor llegar al primer episodio sin saber nada, pero no se puede escribir sobre la serie sin decir eso que es mejor no saber. Cada uno decidirá si continuar leyendo o no.