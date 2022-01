“No se habla de Bruno”, la canción de la película Encanto, superó a “Libre soy”, de Frozen

En estos momentos es probable que la estén canturreando en búlgaro, en danés, vietnamita o japonés, entre los 46 idiomas en que fue traducida. La canción, “No se habla de Bruno”, de la película de Disney Encanto, se conoce como “No menciones a Bruno” en ruso o “Bruno secreto” en japonés o “Simplemente ni una palabra sobre Bruno” en alemán.

Recientemente, la canción compuesta por Lin-Manuel Miranda se convirtió en la primera de los estudios Disney en trepar al primer puesto de la lista de Canciones de Streaming de Billboard. Esta semana, además, alcanzó el cuarto puesto en la lista Hot 100 de Billboard para convertirse en la canción más exitosa de una película animada de Disney en más de 26 años (desde “Los colores del viento”, de Pocahontas. en 1995) según Billboard; y superando a “Libre soy” (“Let It Go”), de Frozen, que llegó al quinto puesto, en 2014. Hasta ahora, este hito solo lo habían logrado en 1994 “Can You Feel the Love Tonight”, canción de Elton John para El Rey León; y, un año más tarde, la mencionada Colors of the Wind, interpretada por Vanessa Williams para Pocahontas. También “Un mundo ideal”, de Aladdin, llegó al primer puesto en marzo de 1993.

Una escena de la película animada Encanto, de Disney

La canción también se encuentra en el top 20 de las listas Global Daily y Weekly Top Song de Spotify. Lo llamativo es que el tema continuó siendo un hit casi dos meses después del estreno de la película en los cines. La creación de Miranda fue muy elogiada por la mezcla de géneros musicales que contiene, desde el hip-hop al folk cubano o a la dance music . Además, el disco con las canciones de la película alcanzó el primer puesto de ventas, en los Estados Unidos, destronando a Adele.

El marco en el que se desarrolla Encanto es en una zona rural de Colombia y presenta a los Madrigal, una familia mágica, cuyos miembros poseen habilidades especiales... menos Mirabel, la protagonista de la historia. La canción explica cómo Bruno, un tío marginado con poderes psíquicos, que ha arruinado la vida de varios familiares con sus profecías negativas .

La película se estrenó en los cines norteamericanos el 24 de noviembre pasado y un mes después en la plataforma Disney+. El 10 de enero, la compañía estrenó un video de la canción que incorpora las letras en 21 de los idiomas en los que fue grabada . Comienza en inglés y en español, y luego sigue en francés, húngaro, griego, malayo y portugués, entre otras lenguas. Esa versión de la canción alcanzó más de 12 millones de vistas en YouTube sólo en una semana . Otra versión políglota de “How Far I’ll Go”, de Moana, fue vista por 10 millones de personas en el mismo canal de YouTube, en 2016.

El director Jared Bush argumentó que parte del atractivo de la canción es que no se tradujo literalmente a cada idioma sino que captura el espíritu original, pero se adapta al lenguaje y la idiosincrasia de cada país. Lo que se puede decir o cantar en cuatro segundos en inglés no se puede decir en el mismo lapso en coreano o en español.