Alegría sin fronteras: el insólito y divertido festejo de Eva Longoria tras el triunfo de Argentina en Qatar

Somos campeones y el mundo lo sabe. Las calles de cada rincón del planeta y las redes sociales se llenaron de festejos, gritos y emoción tras la victoria de la Selección Nacional en la final del Mundial de Qatar. Sin embargo, la alegría y la euforia no fue solo argentina, sino que traspasó fronteras y fue compartida por varios famosos internacionales que demostraron su devoción por nuestro capitán, Leo Messi. A la emoción de Ricky Martin, Catherine Zeta Jones, Ben Stiller, Woody Harrelson y Russell Crowe, entre otros, se sumó Eva Longoria, quien publicó un divertido clip celebrando la victoria.

En un video subido a su cuenta de TikTok, se puede ver a la actriz -nacida en los Estados Unidos, pero de raíces mexicanas y españolas- reaccionando con mucha pasión ante la instancia más infartante del partido entre Argentina y Francia: los penales. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue la situación en la que se encontraba Longoria mientras transcurría la final del mundo. En bata y con los pies en un balde de agua, la intérprete no despegó su mirada de la pantalla mientras el colorista teñía su cabello. Trabajo que por momentos se vio interrumpido por la tensión y posterior euforia de la ex Amas de casa desesperadas ante cada gol argentino. “¡Vamos! I am so happy (estoy muy feliz)”, gritó Longoria mientras aplaudía y se secaba las lágrimas tras el último penal pateado por Montiel, que definió el partido.

“Pude haberme dejado llevar un poco”, explicó horas después, justificando las imágenes que inmediatamente cosecharon miles de comentarios y recorrieron el mundo. “Gaby Solis is team Argentina”, dijo una usuaria en referencia a su personaje en Amas de casa desesperadas, mientras otra advertía: “Así fui yo, pero sin el glamour”. “Amo ver a gente de otros países emocionarse por los nuestros y nuestros colores”, agregó otro fan al tiempo que la mayoría le agradecía por su emoción.

Lo cierto es que no es la primera vez que la actriz demuestra su devoción por el fútbol. A mediados de 2021, Longoria contó que era una de las nuevas dueñas del club Necaxa, de México. “Así es como tomo mi café ahora que me uní al grupo de dueños del Club Necaxa. Me siento muy emocionada y encantada porque vamos a hacer cosas realmente emocionantes con este equipo”, expresó al dar la noticia en su cuenta de Instagram.

Su alegría, ¿una venganza?

Si bien llamó la atención que tantas estrellas internacionales sientan tanta pasión por la Selección Nacional, en este caso lo más curioso es que Eva Longoria estuvo siete años casada con un nacionalizado francés, el basquetbolista y estrella de la NBA Tony Parker. Y si bien podemos pensar que durante este tiempo la actriz tuvo contacto con la cultura y el país de su marido, la forma escandalosa en que terminó esta relación puede ser uno de los motivos por los cuales la morocha haya hinchado por la albiceleste.

Eva Longoria y Tony Parker se separaron en medio de denuncias y acusaciones de infidelidad. AP

Es que la pareja se divorció en 2010 cuando ella le descubrió en su celular algunos mensajes con la mujer de Brent Barry, compañero de Parker en San Antonio Spurs e íntima amiga del matrimonio. A pesar de que el deportista juró que nunca había tenido un encuentro íntimo con la esposa de Barry, Longoria decidió poner punto final a su relación. ¿Será por eso que Longoria disfrutó tanto del triunfo de la Scaloneta?

LA NACION