Oscar 2027: La virgen de la tosquera es la representante argentina para los premios de la Academia de Hollywood

Este lunes, la Academia de Cine argentina anunció que la película La virgen de la tosquera será la representante nacional para la categoría de mejor film internacional en los Oscar, premios que se entregarán el 14 de marzo de 2027.

El largometraje dirigido por Laura Casabé, basado en dos relatos de Mariana Enríquez que fueron adaptados a la pantalla grande por Benjamín Naishtat, ya había sido elegido a principios de mes para presentar al comité de selección de los premios Goya.

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En el camino quedaron El partido, de Juan Cabral y Santiago Franco; Nuestra tierra, de Lucrecia Martel, y Parque Lezama, de Juan José Campanella, el grupo de finalistas entre los que la Academia eligió a La virgen de la tosquera. El film de terror, que transcurre durante el sofocante verano posterior al estallido social de diciembre de 2001, sigue a Natalia, Mariela y Josefina, tres amigas adolescentes que viven en las afueras de Buenos Aires y están enamoradas de Diego, su amigo de toda la vida. La aparición de Silvia, una mujer mayor que conquista al joven, despierta especialmente los celos y la furia de Natalia, que comienza a acercarse, de la mano de su abuela Rita, a un universo de conjuros y fuerzas sobrenaturales.

Camino al Oscar

El recorrido que tienen que emprender las películas que aspiran a formar parte de los premios Oscar en el rubro de film internacional se pondrá en marcha desde este jueves, fecha límite establecida para la presentación de las obras que luego de ser evaluadas por la Academia integrarán una lista de 15 preseleccionadas que se dará a conocer el 15 de diciembre. De ese listado derivarán las cinco nominadas para la categoría que se anunciarán el 21 de enero de 2027 junto al resto de los candidatos.

A partir de esta edición, la número 99, además de las películas que cada país elija como sus representantes, los galardones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood sumaron una nueva regla para los largometrajes no hablados en inglés que quieran participar de sus premios: cualquier film que haya ganado el galardón principal en los festivales de Cannes, Berlín, Venecia, Sundance, Busan y Toronto será considerado automáticamente como precandidato, más allá de que no sean la elección oficial de su país.

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Así, algunos de los films ya presentados a la Academia y que ya están en competencia comenzaron sus campañas para el Oscar hace meses, posicionándose en un lugar de privilegio para atraer el interés de los votantes. Entre esos precandidatos figuran la ganadora de Cannes, Fjord, la representante de Rumania dirigida por Cristian Mungiu y protagonizada por Sebastian Stan -en su debut en el cine de su país natal- y Renate Reinsve (Valor sentimental); la francesa Minotaur; la española La bola negra -que consiguió el premio a mejor director para sus realizadores Javier Calvo y Javier Ambrossi en Cannes además de los galardones del público en San Sebastián y Toronto-, y la polaca Fatherland.

También están en carrera la austriaca Rose -ambas protagonizadas por la actriz alemana Sandra Hüller-; la surcoreana Possible Love -uno de los films premiados en el festival de Venecia, donde su realizador, Lee Chang-dong, se quedó con el galardón a mejor director-, y All of a Sudden, la candidata de Japón dirigida por Hamaguchi Ryusuke, el realizador que en 2022 ya había representado a su país en los Oscar con su anterior film, Drive My Car por el que se quedó con la estatuilla al mejor film internacional además de competir también en los rubros de mejor película, director y guion adaptado.