La convención D23 volvió a reunir en California a los fans de Disney

ANAHEIM, CALIFORNIA.- Minnie hace fila bajo el sol del verano. La Sirenita se apoya en la columna para descansar mientras Han Solo compra un café. El Capitán América se apura con la bolsa de compras para no perder su lugar en la larga cola para ingresar a la exhibición de los vestuarios de películas. La exposición D23 es el punto de encuentro de los fanáticos de los estudios Disney que cada dos años peregrinan hasta este centro de convenciones a pocas cuadras de Disneylandia. Este año sumó a Fox, Pixar, Marvel y Lucasfilm, las adquisiciones que lo convirtieron en punto de origen de personajes e historias que forman parte esencial de la cultura popular global.

Ser fanático de Disney es una etiqueta para nada estática. Se trata de pertenecer a un club que insiste en incorporar nuevas sedes, emocionantes espacios creativos que necesitan de una convivencia armoniosa para que el mastodonte del entretenimiento se siga moviendo con la agilidad de aquel ratoncito que le dio su primer empujón. Ser fanático de Disney es gritar hasta quedarse afónico cuando se habla de los récords de taquilla de Avengers: Endgame y también es aplaudir fuerte ante las primeras imágenes de The Mandalorian, la serie original que Lucasfilm realizó para el lanzamiento de Disney+, la plataforma de streaming que tuvo un lugar de privilegio en la convención que terminó ayer.

La unión hace la fuerza. Si algo demostró el lanzamiento de Disney+ es que pocas compañías consiguen el grado de sinergia que logró esta. Que Pixar produzca una serie de cortometrajes protagonizados por sus personajes de Toy Story para la plataforma o que muchos de los personajes de Marvel, como El Soldado del Invierno, Vision y la Bruja Escarlata vayan a tener sus propias series allí no debería sorprender a nadie que haya estado atento a cómo funciona el modelo del estudio desde sus inicios, cuando Walt Disney se encargaba de seleccionar a las modistas que confeccionaban los muñecos de Mickey Mouse. Piratas del Caribe se transformó en una taquillera saga cinematográfica, pero antes fue un popular paseo del parque de diversiones. Si ahora los parques de California y Orlando reciben más visitantes que nunca gracias a la recientemente inaugurada tierra de Star Wars fue porque antes el universo creado por George Lucas arrasó en las pantallas de todo el mundo. Y el círculo continúa: el 23 de julio de 2020 se estrenará en la Argentina, protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt, la película Jungle Cruise, basada en uno de los paseos más antiguos de Disneylandia.

Las guerreras. Anteayer, en el salón con capacidad para 6800 personas llegaron los anuncios cinematográficos que todos los fanáticos estaban esperando. A tono con los tiempos que corren, muchos de ellos pusieron a personajes femeninos fuertes, luchadores y heroicos en primerísimo primer plano. Todo comenzó con la presentación de Star Wars: El ascenso de Skywalker, el film que culmina la saga que comenzó en 1977. Entre las imágenes de adelanto de la película, que se estrenará el 19 de diciembre, la que se llevó los mayores aplausos de los espectadores fue una escena que involucra a Ray (Daisy Ridley) en toda su gloria Jedi. Luego fue el turno de Marvel y de Black Widow -se estrena el 30 de abril de 2020-, el personaje de Scarlett Johansson que por fin tendrá su film. Que según el adelanto exhibido tendrá escenas de acción tan logradas e intensas como las de Avengers. Tal vez mejores. Y lo mismo parecieron indicar las primeras imágenes de Mulán, presentadas por su directora, Niki Caro. La versión con actores del clásico animado relatará la transformación de la chica preparada para ser la esposa perfecta en la guerrera más valiente.

Tom Holland y Chris Pratt Crédito: Disney

Fox es Fox. Uno de los momentos más esperados de D23 era ver cómo las películas de los estudios Fox se iban a incorporar a los planes de su nuevo dueño. La ilusión de los fanáticos era que se revelaran detalles del lanzamiento de las nuevas películas de Avatar o algo sobre el destino de los X-Men. Y aunque frente al público el tema Fox fue mencionado al pasar, una vez frente a los periodistas presentes Alan Horn, presidente de los estudios Disney, explicó su estrategia para lo que viene. "Con Fox ahora tenemos un nuevo camino para contar historias que antes no podíamos contar bajo la marca Disney. En las películas de Fox no aparecerá el logo de Disney", aclaró el veterano ejecutivo.

El hombre araña, sin red. Unos días antes del comienzo de la convención se supo que Marvel y los estudios Sony no llegaron a un acuerdo para seguir coproduciendo las películas de El Hombre Araña, personaje del universo de los cómics de Marvel cuyos derechos cinematográficos pertenecen a Sony, que ya confirmó que seguirá produciendo sus películas en solitario. Entre rumores, especulaciones y las intervenciones en las redes de muchos de los actores de Avengers (incluido Tom Holland, intérprete de las últimas películas de Peter Parker y su heroico alter ego), que abogaban por el acuerdo entre los productores, llegó D23. Y a Holland le tocó subirse al escenario junto a Chris Pratt para presentar Unidos, el film de Pixar que se estrenará en marzo de 2020, en el que los actores les prestan sus voces a dos hermanos elfos que emprenden una emocionante aventura. Claro que más allá de las expectativas que siempre genera una película de Pixar, apenas apareció Holland los gritos que le pedían que salvara a Spiderman obligaron al actor británico a ensayar una frase que muchos interpretaron como despedida. "Pasé una semana muy loca. Pero les quiero decir: los quiero 3000", dijo Holland, parafraseando a su mentor en la ficción, el Iron Man de Robert Downey Jr., su mentor en la vida real.

Alan Horn, director de los estudios Disney Crédito: Disney

Streaming a su manera. Si bien está claro que el ingreso de Disney a la competencia del streaming lo enfrentará con Netflix, ya se sabe que Disney+ dará batalla en sus términos. "Paremos de alimentar a Netflix y creemos nuestro propio servicio", explicó Horn sin eufemismos ante la pregunta de cuál fue la idea detrás del lanzamiento de la plataforma. Y para diferenciarse de su máximo competidor, la estrategia de Disney tomó la idea de TV de calidad que pregona HBO combinada con la accesibilidad de los contenidos on demand. En principio, las series que serán parte del lanzamiento del 12 de noviembre en los Estados Unidos llegarán a razón de un episodio por semana. Eso incluye los capítulos de The Mandalorian y High School Musical: The Musical. The Series (así se llama la ficción metadiscursiva al cuadrado), entre otros ciclos que el espectador afecto a sesiones maratónicas tendrá que aprender a esperar.

La manada Stark reunida. Hace poco más de un mes, en Comic-Con, Marvel confirmó que una de las nuevas películas en las que está trabajando es The Eternals (se estrenará en octubre de 2020), y reveló que la historia girará en torno a unos seres poderosos e inmortales que interpretarán Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee y Richard Madden. Lo que se había reservado para D23 fue que Kit Harington se sumará al elenco para encarnar a Dane Whitman, un personaje "no eterno", pero que hará que el actor de Game of Thrones" vuelva a trabajar con Madden, su supuesto medio hermano que resultó ser su primo en la ficción de HBO.

Angelina Jolie, Elle Fanning y Michelle Pfeiffer en D23 Crédito: Disney

Historias del lejano oriente. Hace tiempo ya que Disney intenta incorporar elementos de Asia a sus relatos. Consciente de la influencia de la taquilla internacional en general y de la asiática en particular en sus recaudaciones anuales, la búsqueda llevó al estudio a hacer la nueva versión de Mulán tomando en cuenta milenarias costumbres chinas, filmando allí y contratando a un elenco enteramente asiático. Pero ese fue solo el comienzo. Marvel, que ya había filmado parte de Pantera negra en Corea del Sur, ahora contrató a uno de los actores más populares de ese país, Don Lee, para ser uno de los Eternals. Además, la gran apuesta del área de animación para 2020 será Raya and The Last Dragon, que transcurre en el reino de Kumandra, una tierra de fantasía que según explicaron sus realizadores está inspirada en las diversas culturas del sudeste asiático.

La visión de Carrie. Uno de los primeros en presentar su película anteayer fue J.J. Abrams. El director de Star Wars: El ascenso de Skywalker presentó al elenco del film y reflexionó sobre el final de la saga creada por George Lucas. Y, como no podía ser de otra manera, recordó a Carrie Fisher, fallecida en 2016, con la que compartió el rodaje de Star Wars: El despertar de la fuerza. "El corazón de esta historia es Leia. No podíamos terminarla sin ella. Por eso en esta película utilizamos material que teníamos del Episodio VII. Carrie era una persona extraordinariamente ocurrente y de una sensibilidad casi sobrenatural. De hecho, en su libro de memorias, The Princess Diarist, me agradeció por haberla 'soportado dos veces', aunque en ese momento no habíamos trabajado dos veces juntos y yo no tenía pensado volver a dirigir una película de Star Wars. Y, sin embargo, acá estoy", comentó Abrams emocionado.

Emma Stone como Cruella Deville Crédito: Disney

Las villanas. ¿Qué sería de Disney sin las malas del cuento? Se sabe que sin una madrastra con ambiciones de poder, una reina con baja autoestima o un hada madrina ofendida La cenicienta, Blancanieves y La bella durmiente no serían lo que son. Además, como demostró Maléfica en 2014, el público tiene mucho interés en conocer más a las más malvadas. Que es precisamente lo que sucederá con Maléfica: dueña del mal. La película que se estrena el 17 de octubre continúa redefiniendo el vínculo entre la hechicera que interpreta Angelina Jolie y la princesa Aurora ( Elle Fanning). El camino por el lado oscuro de la fuerza continuará con Cruella (mayo 2021), en la que Emma Stone encarnará a Cruella DeVille, una fanática de la moda que vive en la Londres de la glamorosa década del setenta.