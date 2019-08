La canasta del streaming: lo que tenés que tener y cuánto te va a costar

Crédito: SHUTERSTOCK

Dolores Graña SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de agosto de 2019

Si el panorama de los servicios de streaming se está pareciendo cada vez más al que enfrentaba el usuario de la TV paga hace una década (la máxima "quinientos canales y nada que ver") es precisamente porque es así: a medida que cada vez más hogares "cortan el cordón" que los unía al cable, buscan invertir al menos parte de ese dinero en suscripciones on demand pensadas a la medida de sus intereses, o directamente suman servicios de streaming a su suscripción de cable y restan horas de sueño para dedicarlas a las maratones de series. Ya no es sólo Netflix, sino también A mazon Prime Video, Qubit para los cinéfilos, HBOGo, Cine.ar para la producción argentina, y ese menú seguirá creciendo exponencialmente en 2020.

Dado que los intereses de cada uno de los integrantes de ese imaginario grupo familiar -propulsados por la segmentación infinita en nichos que proporcionan las redes sociales y el cada vez más difundido uso del celular como primera pantalla "individual"- hacen que la industria del entretenimiento se rearme y transforme para para competir por la atención de cada uno de los potenciales espectadores en este nuevo ecosistema audiovisual. ¿Cómo? Con más y más contenidos para alimentar las plataformas VOD (se calcula que para fines de 2019, se habrán invertido 109.000 millones de dólares en producción de títulos, de los cuales Netflix aportará "apenas" 15.000 millones). La marea de fusiones y adquisiciones que está enfrentando Hollywood, que acaba de encontrar un descanso tras la reunificación de Viacom y CBS, es la respuesta a la posición dominante de Netflix. Por eso, tres de los mayores actores del mundo del entretenimiento global ( Disney, Apple y WarnerMedia) lanzarán sus servicios de streaming en los próximos 18 meses en todo el mundo, y con ello se impone una revisión de las propuestas existentes en el mercado argentino para sopesar fortalezas y debilidades ante un presupuesto acotado.

Netflix

Abono mensual: $179 (básico: una pantalla, definición estándar); $269 (estándar: dos pantallas, definición HD) y $369 (premium: cuatro pantallas, definición HD/UHD)

El amo y señor del streaming nació en los Estados Unidos en 1997 como un videoclub gestionado por correo ante la disconformidad de su creador, al ser penalizado por no devolver a tiempo un VHS a la difunta cadena Blockbuster. Eso explica que cada detalle en esta plataforma tenga un diseño orientado al consumidor -y más allá de las a veces sorprendentes recomendaciones del famoso algoritmo que impulsa la plataforma en su intento de hacernos prescindir del sueño- el buscador de títulos funciona tanto por título como por artista, el acceso a las categorías está claro y no hay nada más fácil que seguir viendo desde donde dejaste la última vezo dejarse tentar por el avance que comienza a correr cuando deslizamos el cursor por una serie o película.

Teaser de The Irishman - Fuente: Instagram Martin Scorsese 00:45

Video

Es testimonio del atractivo de su catálogo (4373 títulos al cierre de esta edición: 2978 películas y 1395 series en la Argentina, según el arqueo del sitio especializado Unogs, 1500 menos que en los Estados Unidos) que aún hoy con la proliferación de ofertas on demand para gran parte del público, la pregunta del público interesado es siempre "¿está en Netflix?". Su catálogo está orientado fuertemente a las series y nuclea las producciones propias -que comenzaron con House of Cards en 2013- con las adquisiciones (con títulos de BBC, AMC y Sony, entre otros). Tanto en documentales como en especiales de standup, el crecimiento de su librería ha sido notable incluso para el ritmo frenético que le impone la industria a 2019.

Los premios Oscar ganados por Roma, de Alfonso Cuarón, terminaron de recibir a la plataforma en las grandes ligas cinematográficas: para fin de año se espera que otra producción original de Netflix, The Irishman, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, sea una de las protagonistas de la próxima temporada de premios. Si bien series que marcaron la expansión de la plataforma por el mundo (como Orange is the New Black) ya no siguen en producción, la renovación es incesante, como puede atestiguar cualquier usuario que quiera estar al día con los estrenos (la tercera temporada de The Crown, con elenco renovado, es uno de las más esperados). Más allá de sus títulos norteamericanos, también ofrecen una sólida selección de ficciones europeas (encabezadas por España y el gran éxito de La casa de papel), canadienses, asiáticas y latinoamericanas (la argentina Apache es la más nueva de ellas) para satisfacer no sólo a los 151 millones de suscriptores globales en su propio idioma sino a los fanáticos de todo el mundo de los policiales islandeses ( Trapped), las crisis existenciales danesas ( Algo en que creer) o las madres australianas al borde de un surmenage ( The Letdown).

El punto flojo de la plataforma reside en los clásicos, tanto cinematográficos como televisivos.

Amazon Prime Video

Abono mensual: U$S 5,99 (U$S 2,99 durante los primeros seis meses)

Amazon es un relativo recién llegado a la pelea global del streaming. En los Estados Unidos (y en el resto de los países que son sede de su sitio de comercio en línea) ofrece series y películas originales como parte de los beneficios de su membresía Prime, a los que se suma un menú de señales pagas a las que suscribirse a la carta a través de su plataforma, en la línea de lo que será Apple TV+. Disponible desde diciembre de 2016 en 200 países, Amazon Prime Video no pretende ganar premios de diseño por su interfase, aunque es útil el cruzamiento de información con la base de datos de IMDB -también propiedad de Jeff Bezos- que propone su herramienta X-Ray, que permite conocer más sobre los actores y autores del título elegido al ser activado.

Trailer de la segunda temporada de Fleabag - Fuente: YouTube 01:42

Video

Es en materia de series donde Amazon se ha hecho fuerte sumando a grandes autores de la pantalla chica como Amy Sherman Palladino y Phoebe Waller Bridge ( la comedia La señora Maisel arrasó en los últimos Emmy como también lo hizo la gran protagonista de esta temporada, Fleabag, cuyas dos temporadas están disponibles sólo en este servicio). En 2014, Transparent, la serie multipremiada sobre una familia que atraviesa la revelación de que su patriarca es transexual, la puso en el mapa de la TV. La ficción terminó envuelta en una polémica por acoso sexual de su estrella, Jeffrey Tambor. Tras algunos pasos en falso de alto perfil, como Los Romanoff, de Matthew Weiner,, tuvo un gran éxito con Homecoming, un thriller psicológico del creador de Mr. Robot protagonizado por Julia Roberts, que tendrá nueva historia y estrella (la también cantante Janelle Monae) para su segunda temporada . La serie distópica de superhéroes The Boys, y las fantásticas Good Omens y Carnival Row, que llegará el viernes 30 de este mes con una trama dramática que cruza la época victoriana con las hadas esclavizadas en una Londres ciberpunk (Orlando Bloom y Cara Delevigne son sus protagonistas, con una segunda temporada confirmada) son apuestas fuertes por relatos de género. La selección de animé y series japonesas es muy atendible, como lo es su catálogo de cine de la India.

Trailer de Carnival Row - Fuente: YouTube 02:02

Video

Su bajo precio admite lo escueto de su catálogo en referencia a su principal competidor, aunque el catálogo parece estar adquiriendo mayor velocidad en su crecimiento mensual y estar comenzando a hacer sentir el poderío de Amazon Studios, que ha sido protagonista de las últimas tres entregas de los Oscar. Entre sus películas originales se destacan Manchester junto al mar, Paterson y Un amor inseparable: por cuestiones de derechos, ninguna de las tres está disponibles en la plataforma en nuestro país (sí lo está Suspiria, la reinvención de Luca Guadagnino del clásico de Dario Argento y Siempre serás mi hijo, con Timothée Chalamet y Steve Carell). Las enormes diferencias de catálogo cinematográfico con su contraparte en los Estados Unidos son el punto más flaco de la plataforma, que espera dar el gran batacazo global (y encontrar "su" Game of Thrones) con sus adaptaciones de El señor de los anillos de Tolkien.

Prime Video también es hogar de series clásicas como Seinfeld, 30 Rock, The Office, The Shield, Dr. House, Downton Abbey (su inminente secuela en cines disparará la nostalgia por descubrir la serie británica) así como adquisiciones atendibles como This is Us, The Good Fight, la continuación de The Good Wife, y The Looming Tower. Su catálogo de películas contemporáneas no es muy nutrido (los clásicos son prácticamente inexistentes, salvo que se entienda por ello la producción de los años 80), pero cuenta con algunos títulos recientes, como Tully, con Charlize Theron; Todo el dinero del mundo, de Ridley Scott; Extraordinario, con Julia Roberts, The Killing of a Sacred Deer, de Yorgos Lathimos, las dos primeras entregas de John Wick, con Keanu Reeves; Van Gogh: a las puertas de la eternidad, con Willem Dafoe y la ganadora del último Oscar: Green Book

HBOGo

Abono mensual: U$S 10,99 (si se contrata por 3 meses baja a U$S 8,83 y por 12 meses, U$S 6,58)

En 2017, HBOGo hizo su debut en nuestro mercado, primero como un bonus del que podían disfrutar sin cargo los abonados a este sistema de cable premium -beneficio que aún se mantiene, a imagen y semejanza de Fox Play, DirecTV Play, Flow y TeleCentro Play-, y luego como abono independiente, sin necesidad de suscribirse al cable. Aún sinónimo de "programación de prestigio" en todo el mundo, HBO ya no duda ante la idea de decirle "adiós" a la TV y "hola" al streaming dado que su programación es el centro de la futura plataforma HBO Max. La plataforma no ganará puntos por su experiencia de usuario (es difícil buscar títulos), pero sí por la calidad de sus películas y series originales de todas las épocas y superproducciones de Hollywood en estreno. A partir de este mes sumó la posibilidad de descargar hasta quince títulos en tres dispositivos diferentes, para ver sin conexión durante treinta días, lo que incluye temporadas completas de series (esta funcionalidad sólo está disponible para abonados, no para aquellos que usen la plataforma en períodos de prueba gratis).

Trailer de His Dark Materials, la nueva apuesta fantástica de HBO - Fuente: YouTube 02:52

Video

En su biblioteca se encuentran clásicos que sentaron las bases de la nueva era dorada de la televisión, como Los Soprano , Six Feet Under, The Wire y Sex and the City junto con la que es -más allá de su vilipendiado final- la "serie más grande del mundo", Game of Thronesy la recientemente ¿concluida? Big Little Lies, con Reese Witherspoon y Nicole Kidman y la encantadora Gentleman Jack. Para los próximos meses se espera ansiosamente el debut de La materia oscura, adaptación de la trilogía fantástica de Philip Pullman con Ruth Wilson y James McAvoy en coproducción con la BBC; la segunda parte de My Brilliant Friend, adaptación de las novelas de Elena Ferrante y la "reinvención" de Watchmen, la novela gráfica de Alan Moore, bajo la mirada de Damon Lindelof (Lost, The Leftovers).

Además, para los fans de lo bueno y breve, HBO todos los años ofrece miniseries con actores multipremiados, como Sharp Objects , con Amy Adams; la exitosísima Chernobyl, y la atrapante Succession. También están disponibles en HBOGo sus producciones originales, mayormente brasileñas y mexicanas, pero también argentinas, desde la pionera Epitafios, en 2004, con Julio Chávez y Cecilia Roth, a la más reciente El jardín de bronce..

Qubit.tv

Abono mensual: $259

Hay quienes lo llaman "El Netflix nacional" pero lo único que tienen ambos en común es que se trata de una plataforma de video on demand. La creación del argentino Mariano Primavera nació en 2012 y busca ofrecer un catálogo cinematográfico variado y refinado, con énfasis en la reconstrucción de una suerte de cánon apoyado fuertemente en el siglo XX, que cuenta con una opción de alquilar títulos recientes, además de los 1200 títulos activos (1000 dentro del abono, 200 son estrenos para alquilar) películas disponibles sin cargo con el abono: desde superproducciones hollywoodenses, como la saga Misión imposible, Harry Potter o El conjuro, a joyas indie recientes, clásicos familiares como La historia sin fin (devuelto a la memoria por Stranger Things) y El globo rojo, de Albert Lamorisse, y por supuesto, los grandes autores, el eje de su plataforma. Buster Keaton, Alfred Hitchcock, Martin Scorsese, Ernst Lubitsch, Fritz Lang, Claude Chabrol: una verdadera maratón con infinitas posibilidades para quienes quieran descubrir a los artistas que definieron el primer siglo del cine. A prueba de ese lamento eterno de que "ya no se hacen películas como las de antes".

La oferta -exclusivamente de películas, debe reiterarse- está dividida por géneros, similares a los que servían para buscar títulos en las estanterías en el videoclub (western, bélico, romance, o suspenso) pero también en categorías de actualidad que parten del calendario cinéfilo local, como "ganadoras del Oscar" o "festival de cine alemán". También puede buscarse por novedades, tendencias y recomendaciones, así como por actor, director y temática. Como la interfase gráfica es bastante básica, es necesario atender a las recomendaciones de la plataforma o, en caso contrario, saber certeramente qué (o a quién) se está buscando para encontrarlo (ofrece la posibilidad de crear una lista de films para ver después). Es muy útil para ello la selección realizada junto con la Universidad del Cine (FUC), una suerte de kit básico para el cinéfilo en construcción, que incluye películas imprescindibles como Los 400 golpes, El ángel exterminador, El gabinete del doctor Caligari, Rashomon y El hombre de la cámara, entre otros. También tienen segmentos en video donde distintos críticos locales hacen sus recomendaciones.

Y, si queda tiempo y ganas para descubrir...

En la infinita virtualidad, también hay otras posibilidades más de nicho, dirigidas a públicos más delimitados. El más amplio de ellos es Cine.ar Play, que ofrece un catálogo de 600 título con buena parte de la producción local de las últimas décadas, tanto en cine como en series (con clásicos como Los simuladores y El hombre de tu vida, así como ficciones más nuevas como La chica que limpia). Respaldado por el Incaa, el catálogo incluye todos los géneros y temáticas imaginables, desde los grandes autores hasta títulos infantiles. La inmensa mayoría de los contenidos son gratuitos; sólo se abona $30 para alquilar los títulos recientes, incluso estrenos en simultáneo con el cine como Badur Hogar, Blindado o El día que me muera.

Para el cinéfilo empedernido también está MUBI, que se ofrece como "una cuidada selección de las mejores películas", ofrece "cine de culto, clásico, independiente y galardonado" con copias remasterizadas y una cuidada presentación. Ofrece una semana de prueba gratuita -la plataforma, que tiene su eje en la curación y en el análisis cinematográfico, ofrece una película por día- y luego la suscripción cuesta $219 al mes.

También hay opciones aún más específicas: Crunchyroll para los fanáticos del animé ($99 por mes); AcornTV, para los devotos de la TV británica ($139 por mes); Hotstar, que condensa en su catálogo a todo Bollywood, o Viki (8,33 dólares al mes), dedicado al universo siempre en expansión de las ficciones coreanas en particular y asiáticas en general.

A preparar la billetera: llegan Disney+, Apple TV+, HBO Max

Disney+. Anteayer, en la convención D23, hizo su presentación oficial la plataforma de streaming de Disney -y su controlada Fox- que incluirá toda la producción englobada en los universos ficcionales de la compañía (que según estimaciones de la industria, invertirá 24.000 millones de dólares en producción y derechos exclusivos de contenidos para Disney+). Ofrecerá series y películas originales que se escalonarán desde el 12 de noviembre próximo (cuando comience a funcionar en los Estados Unidos; a América latina llegará en 2020), como The Mandalorian, ambientada en el universo de Star Wars, y las cuatro series ya anunciadas como parte de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel para el período 2020/2021: Loki, con Tom Hiddleston; WandaVision, con Elizabeth Olsen y Paul Bettany; Hawkeye, con Jeremy Renner y Falcon and the Winter Soldier, con Anthony Mackie y Sebastian Stan. También se espera que el debut de Disney + permita el arribo de "la otra" plataforma de la compañía, Hulu (hogar de The Handmaid's Tale y Veronica Mars) al mercado global.

Apple TV+. La gran apuesta del gigante tecnológico con sede en Cupertino, California, no es a desarrollar un gigantesco catálogo como el de Netflix sino de adueñarse de la arquitectura tecnológica a través de la cual vemos contenidos, incluyendo aquellos provenientes de la compañía de Reed Hastings. Su plataforma plus correrá en la aplicación disponible en utilizan los iPhones, computadoras de la manzanita y el Apple TV, que desembarcará "próximamente" en los SmartTVs de todo el planeta. El servicio, que aún no tiene precio ni fecha de lanzamiento, a pesar de la impactante puesta en escena de la presentación de marzo último, permitirá suscribirse a distintas señales premium individualmente (desde HBO a Showtime o, en el caso local, los ya disponibles StarzPlay, a 4,99 dólares por mes, y The Smithsonian Channel, a 2,99 dólares, ambos con una semana de prueba gratis) e incluso plataformas como Netflix, construyendo un verdadro menú a la carta. Para endulzar la propuesta, la compañía lleva invertidos 6000 millones de dólares en series y películas originales, entre las que se cuentan The Morning Show, comedia dramática con Reese Witherspoon, Jennifer Aniston y Steve Carell; proyectos creados por Steven Spielberg, Oprah Winfrey y más.

HBO Max. ¿A dónde irán a vivir los capítulos de Friends cuando se vayan de Netflix? Al nuevo servicio que WarnerMedia ofrecerá a partir de 2020, que incluirá no sólo los contenidos producidos por HBO sino también los de todas las compañías del flamante gigante audiovisual: Warner Bros., TNT, Turner Classic Movies, DC Entertainment y Cartoon Network, entre otros. J. J. Abrams será uno de los principales creadores para el servicio (para la que creará Lovecraft Country junto a Jordan Peele además de Demimonde) al que también se sumará Stephen King ( The Outsider), Joss Whedon ( The Nevers), lo nuevo de Julian Fellowes, creador de Downton Abbey ( The Gilded Age) y David E. Kelley ( The Undoing).

Con la colaboración de Tamara Talesnik