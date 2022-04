Popurrí: rumores de romance para Jason Momoa, tardío debut de Harrison Ford y un juicio por plagio que sacude al Festival de Cannes

Jason Momoa, un caballero como los de antes

Con todo el revuelo alrededor de Will Smith desde la ceremonia de los premios Oscar pasaron unos días antes de que la maquina de chismes de Hollywood le prestara atención a algunas imágenes captadas en la tradicional fiesta de la revista Vanity Fair que no involucraran al actor de Rey Richard: una familia ganadora. Sin embargo, ayer le llegó su momento a las fotos que captaron a Jason Momoa y Kate Beckinsale en animada charla , mientras el actor le ponía su saco a su colega por arriba de los hombros.

Rápidamente el rumor sobre un posible romance entre ambos empezó a circular por Los Ángeles, una ciudad desesperada por hablar de otra cosa que no sea el “slapgate”. Claro que antes de que las especulaciones se salieran de control, fue el propio Aquaman quien aclaró que la imagen captada por un paparazzi no muestra otra cosa que un acto de caballerosidad de su parte. “La mujer tenía frío. Es muy simpática. Ahora no le prestaré mi saco a nadie más”, explicó Momoa, entrevistado anoche en la premiere de la película Ambulancia. Algo sorprendido por la “loca” conclusión a la que llegaron algunos después de ver la foto, el actor, recientemente separado de Lisa Bonet, no reveló nada sobre su vida privada pero sí pudo confirmar que en breve comenzará a trabajar en la miniserie Chief of War para Apple TV+. Escrita, producida y protagonizada por él, el relato de ocho episodios retratará la historia de la unificación y colonización de Hawaii, su tierra natal, desde el punto de vista de su población nativa.

Harrison Ford se suma al mundo del streaming en una comedia de Apple TV+

Harrison Ford llega a la pantalla chica

Una de las últimas estrellas de cine en actividad en sumarse al universo del streaming, antes de que se estrene su quinta aparición como Indiana Jones, película anunciada para junio de 2023, Harrison Ford aparecerá en la serie Shrinking, de Apple TV+. La comedia escrita por Jason Segel y Brett Goldstein, uno de los protagonistas y guionistas de Ted Lasso, estará centrada en un terapeuta, interpretado por Segel, que en medio de una crisis emocional empieza a decirle a los pacientes lo que piensa de ellos de verdad.

Según la descripción oficial de la serie de 10 episodios, el cambio de método no solo le da la espalda a su entrenamiento y ética profesional sino que empieza a cambiar la vida de sus pacientes, del propio analista y de su mentor, Phil, que encarnará Ford. Especialista en terapia cognitiva, Phil tiene fama de ser brutalmente honesto con todos incluida su familia con la que tendrá que reparar años de alejamiento cuando sea diagnosticado con Parkinson. Este será el primer papel “televisivo” de Ford en más de cincuenta años. Al comienzo de su carrera, el actor de 78 años apareció en pequeños papeles secundarios en series como F.B.I. y La ley del revolver.

Asghar Farhadi posa con su trofeo después de recibir el Gran Premio por su película A Hero en el Festival de Cine de Cannes de 2021 AFP

El director iraní Asghar Farhadi fue declarado culpable de plagio

Una corte iraní decidió ayer que el realizador Asghar Farhadi, ganador del Gran Premio del Jurado (segundo en importancia) en el festival de Cannes de 2021 por su película A Hero, plagió el guion del film de un documental realizado por una de sus alumnas , Azadeh Masihzadeh, en un taller de cine de no ficción.

La conclusión del caso evaluado en los tribunales de Teherán explica que Farhadi, ganador del Oscar en 2012 por el guion original del film La separación y de nuevo en 2017 en la categoría de mejor película extranjera con El viajante, violó los derechos de propiedad intelectual de Masihzadeh al tomar elementos de su documental para escribir el guion de A Hero sin darle el crédito correspondiente. La estudiante exhibió el film documental All Winners All Losers, en el taller de cine impartido por Farhadi en 2014. Según reconstruye una nota del diario El País, ya desde el año pasado, cuando la película se estrenó en el festival de Cannes, se hablaba del posible plagio y desde Irán las críticas al director también incluían reclamos de sus colegas en prisión acusándolo de tibio y de ignorar las violaciones a los derechos humanos en su país.

Cuando hace pocos meses A Hero se estrenó en España , Farhadi explicó que había basado el guion del film en una historia real retratada en un reportaje televisivo sobre el “héroe que se muestra en mi film”. En ese momento, el realizador también contó que el caso aun no había sido judicializado lo que sucedió días después cuando él demandó a su ex alumna por injurias. Ambas demandas se resolvieron en favor de Masihzadeh. Mientras muchos relacionan la decisión del tribunal con las crecientes críticas públicas de Farhadi al gobierno de su país, lo cierto es que ahora el director aguarda su condena que podría implicar el pago de una multa equivalente a sus ganancias con el film o hasta la cárcel.

Tráiler de la biopic de Elvis Presley

Elvis: de Memphis a Cannes

Aunque todavía faltan unos días para que se anuncie oficialmente la programación de la 75a. edición del festival de cine de Cannes que se llevará a cabo del 17 al 28 de mayo, ayer se confirmó que la película Elvis, dedicada a la historia de Elvis Presley y dirigida por Baz Luhrmann. tendrá allí su premiere mundial. Asimismo, se confirmó que el realizador y su elenco encabezado por Austin Butler (Presley) y Tom Hanks, que interpreta al Coronel Parker, legendario representante del rey del rock, estarán presentes en la muestra cinéfila.