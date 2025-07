Por qué John Malkovich quedó afuera del corte final de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos: “Fue desgarrador”

Cuando se dio a conocer el primer tráiler de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, muchos fanáticos se entusiasmaron al ver que John Malkovich formaba parte del elenco. Sin embargo, quienes deseaban ver el desembarco del actor en el universo de los superhéroes de Marvel se quedarán con las ganas, al menos por ahora.

En una reciente entrevista, el director del film que llega a las salas argentinas el próximo jueves, Matt Shakman, confirmó que las escenas de Malkovich finalmente fueron eliminadas, a pesar de que el actor “estuvo brillante y lo dio todo”.

Para el film, Malkovich grabó escenas como Ivan Kragoff, el villano conocido como Fantasma Rojo, uno de los primeros enemigos del cuarteto de superhéroes en los cómics. Esas secuencias aparecían al principio de la película, en medio de un extenso recuento de los primeros años de los cuatro protagonistas luego de acceder a sus poderes.

Sin embargo, la necesidad de darle lucimiento al elenco encabezado por Pedro Pascal (como Reed Richards, el Hombre Fantástico), Vanessa Kirby (como Sue Storm, la Mujer Invisible), Joseph Quinn (como Johnny Storm, la Antorcha Humana), Ebon Moss-Bachrach (como Ben Grimm, La Cosa), Julia Garner (como Silver Surfer) y Ralph Ineson (como Galactus) y el desarrollo de una historia que comienza años después, cuando Reed y Sue dan la bienvenida a su primer hijo, obligó a los realizadores a tomar decisiones drásticas.

Ebon Moss-Bachrach, Pedro Pascal, Joseph Quinn y Vanessa Kirby en el preestreno de la película en Berlín Annette Riedl - dpa

“Hubo muchas cosas que finalmente se descartaron”, explicó Shakman. “Cuando estábamos construyendo un mundo retrofuturista de los años 60, presentando a todos estos villanos, tratando de explicar quiénes son estos cuatro personajes principales y cómo funcionan como grupo, así como individualmente e introduciendo la idea de un niño, nos dimos cuenta de que había mucho que equilibrar y algunas cosas tuvieron que desaparecer para darle forma a la película para su versión final”, indicó el realizador.

Shakman y Malkovich trabajaron juntos por primera vez en la primera película del director, el thriller policial de 2014 En busca del asesino, protagonizada también por Liam Hemsworth, Teresa Palmer, Bruce Dern, Billy Bob Thornton y Michael Stuhlbarg.

Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm y Pedro Pascal interpretando a Reed Richards Jay Maidment

La buena relación entre ellos hizo que tomar la determinación de borrar las escenas del actor en esta nueva película, resultara doloroso para el director. “Fue desgarrador no incluirlo en la versión final de la película, porque es una de mis personas favoritas y una de mis mayores inspiraciones”, aseguró Shakaman. Y agregó: “Como persona que se mueve entre el teatro, el cine y la televisión, no hay nadie más inspirador que el fundador de la Compañía de Teatro Steppenwolf. Lo que ha hecho en el escenario como actor, lo que ha hecho como director tanto en teatro como en cine, y simplemente como un actor de cine de increíble talento; fue un honor que viniera a actuar”.

John Malkovich reveló que anteriormente había rechazado en varias ocasiones incorporarse al Universo Cinematográfico de Marvel Archivo

En una reciente entrevista, Malkovich contó que interpretar al que sería su primer papel en el Universo Cinematográfico de Marvel fue “similar a hacer teatro”. “Te imaginás un montón de cosas que no existen y montás tu pequeña obra”, le dijo el actor a la revista GQ.

Durante esa misma entrevista, Malkovich reveló que había rechazado otros papeles de este universo anteriormente. “La razón por la que no los acepté no tuvo nada que ver con consideraciones artísticas; simplemente no me gustaron para nada los acuerdos que hicieron”, indicó.

Vanessa Kirby en una escena de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos Marvel Studios

El actor señaló además que las adaptaciones de cómics de superhéroes son “bastante agotadoras de hacer” y explicó: “Si te vas a colgar de una grúa frente a una pantalla verde durante seis meses, pagame lo que corresponde. Si no querés pagarme, está bien, pero entonces no quiero hacerlo, porque prefiero estar en el escenario, o dirigiendo una obra, o haciendo otra cosa”, expresó Malkovich en aquel momento.