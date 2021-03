Premios Globo de Oro 2021: la emoción de la viuda de Chadwick Boseman al recibir su galardón póstumo

A seis meses de la muerte del actor Chadwick Boseman, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood lo consideró ganador del Globo de Oro en la terna mejor actor de drama en cine por La madre del blues, el film de Netflix que protagonizó junto a Viola Davis y que se estrenó poco después de su fallecimiento.

El intérprete competía en una de las categorías más peleadas de la noche, con Riz Ahmed (El sonido del metal), Anthony Hopkins (The Father), Tahar Rahim (The Mauritarian) y Gary Oldman (Mank) como contrincantes. Sin embargo, el premio fue para él, y su viuda Taylor Simone Ledward no pudo contener las lágrimas al momento de agradecer el reconocimiento póstumo, en uno de los pocos momentos emotivos que tuvo la ceremonia.

“No tengo sus palabras, pero tenemos que aprovechar los momentos para celebrar a quienes amamos. (...) Él agradecería a Dios, agradecería a sus padres, agradecería a sus antepasados por su guía y sus sacrificios. Él diría algo hermoso. Algo inspirador, algo que amplificara esa pequeña voz dentro de nosotros que nos dice que podemos hacerlo, que sigamos adelante”, continuó la mujer, notablemente conmovida.

Boseman murió el 28 de agosto de 2020, a los 43 años, a causa de un cáncer de colon. La noticia tomó por sorpresa a los millones de fans que cosechó en poco tiempo gracias al éxito de Pantera negra, el primer héroe afroamericano en protagonizar una película en el Universo Cinematográfico de Marvel. A pesar de que había sido diagnosticado con la enfermedad en 2016, el actor mantuvo el tema en privado.

