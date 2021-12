Premios Globo de Oro 2022: todos los nominados de una edición con muchas dudas e incertidumbres

Este lunes se anunciaron los nominados a la 79 edición de los premios Globo de Oro que entrega la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. El rapero Snoop Dog y la nueva presidenta de la asociación, Helen Hoehne, fueron los encargados de dar a conocer a los candidatos.

El poder del perro, de Jane Campion, y Belfast, de Kenneth Brannagh, lideran en materia de cine, mientras que Succession y Ted Lasso están al frente en TV. Los ganadores se revelarán el 9 de enero pero con una modalidad que se desconoce hasta el momento, dado que NBC se niega a transmitir la ceremonia luego de que un artículo de investigación publicado en febrero por el diario Los Angeles Times hiciera foco en el historial de la asociación organizadora de los premios en materia de diversidad.

La lista completa de nominados:

CINE

Mejor película - Drama

CODA de Apple TV+ Imágen de CODA - La Nación

Belfast

Duna

Rey Richard

El poder del perro

Mejor película - Comedia y/o musical

No miren arriba NIKO TAVERNISE/NETFLIX - _GIJ3001.ARW

Cyrano

No miren arriba

Licorice Pizza

Tick, Tick... Boom!

Amor sin barreras

Mejor película extranjera

Madres paralelas de Pedro Almodóvar, con Penélope Cruz y Milena Smit Sony Pictures

Compartment No. 6 - Finlandia, Rusia, Alemania

Drive My Car - Japón

Fue la mano de Dios - Italia

A Hero - Francia, Irán

Madres paralelas - España

Mejor dirección

Jane Campion posa para los fotógrafos a su llegada al estreno de la película 'El poder del perro' durante el Festival de Cine BFI London 2021 en Londres, el lunes 11 de octubre de 2021 Vianney Le Caer - Invision

Kenneth Branagh, Belfast

Jane Campion, El poder del perro

Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter

Steven Spielberg, Amor sin barreras

Denis Villeneuve, Duna

Mejor guion

Alana Haim y Cooper Hoffman en Licorice Pizza Universal Pictures

Licorice Pizza - Paul Thomas Anderson

Belfast - Kenneth Brannagh

El poder del perro - Jane Campion

No miren arriba - Adam McKay

Being the Ricardos - Aaron Sorkin

Mejor actriz - Drama

Kristen Stewart, Spencer

Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman, The Lost Daughter

Nicole Kidman, Being the Ricardos

Lady Gaga, La casa Gucci

Mejor actor - Drama

Will Smith, Rey Richard

Mahershala Ali, Swan Song

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, El poder del perro

Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth

Mejor actriz – Comedia y/o musical

Rachel Zegler como Maria en West Side Story Photo by Niko Tavernise

Marion Cotillard, Annette

Alain Haim, Licorice Pizza

Jennifer Lawrence, No miren arriba

Emma Stone, Cruella

Rachel Zegler, Amor sin barreras

Mejor actor - Comedia y/o musical

Garfield en Tick, Tick... Boom! Netfli

Leonardo DiCaprio, No miren arriba

Peter Dinklage, Cyrano

Andrew Garfield, Tick, Tick... Boom!

Cooper Hoffman, Licorice Pizza

Anthony Ramos, En el barrio

Mejor actriz de reparto

Ruth Negga en Claroscuro

Caitriona Balfe, Belfast

Ariana DeBose, West Side Story

Kirsten Dunst, El poder del perro

Aunjanue Ellis, Rey Richard

Ruth Negga, Claroscuro

Mejor actor de reparto

Troy Kotsur en Belfast Imágen de CODA - La Nación

Ben Affleck, The Tender Bar

Jamie Dornan, Belfast

Ciarán Hinds, Belfast

Troy Kotsur, CODA

Kodi Smit-McPhee, El poder del perro

Mejor película animada

Luca Pixar

Encanto

FLEE

Luca

My Sunny Maad

Raya y el último dragón

Mejor banda sonora

Encanto

La crónica francesa

El poder del perro

Madres paralelas

Duna

Mejor canción original

“Be Alive” - Rey Richard

“Dos oruguitas” - Encanto

“Down to Joy” - Belfast

“Here I Am” - Respect

“No Time to Die” - Sin tiempo para morir

TELEVISIÓN

Mejor serie - Comedia y/o musical

Only Murders In The Building

The Great

Hacks

Only Murders in the Building

Reservation Dogs

Ted Lasso

Mejor serie - Drama

Lupin EMMANUEL GUIMIER/NETFLIX

Lupin

The Morning Show

Pose

El juego del calamar

Succession

Mejor actor - Drama

Brian Cox Graeme Hunter - www.stills.tv

Brian Cox, Succession

Lee Jung-Jae, El juego del calamar

Billy Porter, Pose

Jeremy Strong, Succession

Omar Sy, Lupin

Mejor actriz - drama

Jennifer Aniston Apple TV +

Uzo Aduba, In Treatment

Jennifer Aniston, The Morning Show

Christine Baranski, The Good Fight

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Michaela Jae Rodriguez, Pose

Mejor actriz - Comedia y/o musical

Hacks

Hannah Einbinder, Hacks

Elle Fanning, The Great

Issa Rae, Insecure

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Jean Smart, Hacks

Mejor actor - Comedia y/o musical

Ted Lasso Colin Hutton - Apple TV +

Anthony Anderson, Black-ish

Nicholas Hoult, The Great

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Mejor miniserie

Las cosas por limpiar. Foto. Ricardo Hubbs/Netflix RICARDO HUBBS/NETFLIX - Maid_RH_110320-3105

Dopesick

American Crime Story: Impeachment

Las cosas por limpiar

Mare of Easttown

The Underground Railroad

Mejor actor - Miniserie

Michael Keaton Star+

Paul Bettany, WandaVision

Oscar Isaac, Scenes From a Marriage

Michael Keaton, Dopesick

Ewan McGregor, Halston

Tahar Rahmi, La serpiente

Mejor actriz - Miniserie

Kate Winslet

Jessica Chastain, Scenes From a Marriage

Cynthia Erivo, Genius

Elizabeth Olsen, WandaVision

Margaret Qualley, Maid

Kate Winslet, Mare of Easttown

Mejor actriz de reparto

Jennifer Coolidge Gentileza HBO Max

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Kaitlyn Dever, Dopesick

Andie MacDowell, Maid

Sarah Snook, Succession

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Mejor actor de reparto

O Yeong-su en una escena de El juego del calamar de Netflix Netflix

Billy Crudup, The Morning Show

Kieran Culkin, Succession

Mark Duplass, The Morning Show

Brett Goldstein, Ted Lasso

O Yeong-su, El juego del calamar