Próximos estrenos: una temporada más para Succession, escándalos en la nobleza británica, un film de Sandra Bullock y el regreso de Brendan Fraser

Succession, la leyenda continúa. Aunque no había muchas dudas sobre la posibilidad de una cuarta temporada para la exitosa serie de HBO que acaba de estrenar sus nuevos episodios, la confirmación oficial de su continuidad trae alivio al ejercito de fanáticos de los espantosos Roy. Y será consuelo también cuando en siete semanas se terminen de emitir los nueve capítulos de la actual temporada. Aunque todavía no hay precisiones sobre la fecha de lanzamiento ni de su trama, ya quedó claro después de ver los dos primeros episodios de la actual temporada que Logan (Brian Cox) y su prole tienen mucho más para decir y muchos desastres por hacer. “Con cada nueva temporada de Succession, Jesse Armstrong continúa superando nuestras más locas expectativas, enganchándonos cada vez más profundamente en el círculo interno de la familia Roy con increíble humanidad y precisión. Esta temporada no es la excepción y no podríamos estar más entusiasmados por todo lo que vendrá en la próxima”, dijo Francesca Orsi, la vicepresidente de programación de HBO al anunciar hoy que todavía queda mucho para ver de Logan, Kendall, Shiv, Roman, el primo Greg y el resto de la banda.

Claire Foy como la duquesa de Argyll en A Very British Scandal https://twitter.com/AmazonStudios

Claire Foy vuelve al pasado. Los trajes de época le sientan bien a Claire Foy. Y los conflictos detrás de las vidas de lujo y privilegio también. Acaban de darse a conocer las primeras imágenes oficiales de la segunda temporada de A Very British Scandal, la miniserie de la BBC encabezada por Foy y Paul Bettany. El programa está basado en la historia real del escandaloso divorcio del duque (Bettany) y la duquesa de Argyll, uno de los casos judiciales más notorios de Gran Bretaña en el siglo XX. La dos veces ganadora del premio Emmy por su papel de la reina Isabel II en The Crown, encarna a la bella y carismática Margaret, duquesa de Argyll, cuyo juicio de divorcio en los años 60 incluyó acusaciones de fraude, violencia, adicción a las drogas, sobornos y fotos explícitas. Además, la miniserie de tres episodios explorará el clima de época de la Gran Bretaña de posguerra y sobre todo las actitudes misóginas que quedaron expuestas durante el divorcio de los nobles, cuando la prensa y los magistrados buscaron humillar a Margaret y silenciar sus reclamos. Producido por la BBC en asociación con Amazon Prime Video, el programa se estrenará en 2022 en ambas plataformas, aunque por ahora solo se confirmó la emisión para Gran Bretaña y los Estados Unidos. La temporada anterior de la serie antológica protagonizada por Hugh Grant y Ben Wishaw en la Argentina se vio a través de la señal AMC .

Happy Valley

Adiós a Happy Valley. Hoy, se anunció que la reconocida serie policial británica Happy Valley regresará en 2022 a la pantalla para una tercera y última temporada. La despedida se hará con seis episodios de una hora en los que la actriz Sarah Lancashire volverá a interpretar a la sargento Catherine Cawood, mientras que James Norton (The Nevers) también será de la partida como el asesino y abusador Tommy Lee Royce, enemigo de la agente de policía. La creadora de la ficción, Sally Wainwright (Gentleman Jack), adelantó que la trama estará centrada en la investigación de la muerte de una víctima de una pandilla que volverá a poner a Cawood, cerca del retiro, tras el rastro del Royce, mientras que su nieto (e hijo de Royce), ya tiene 16 años y sus propias ideas sobre la relación que quiere tener con su padre. Con la producción de la BBC y el aporte de la señal AMC, la distribución internacional de la última temporada todavía no fue anunciada.

Nadie escapa de su pasado. Imperdonable con Sandra Bullock llega a Netflix el 10 de diciembre. pic.twitter.com/hJbn2Yh0Lc — CheNetflix (@CheNetflix) October 26, 2021

La liberación de Sandra Bullock. Netflix lanzó hoy el trailer de Imperdonable, un nuevo film protagonizado y producido por Sandra Bullock, dirigido por la realizadora alemana Nora Fingscheidt. El drama que se estrenará en noviembre en algunas salas (tal vez en busca de poder ser candidato a algún Oscar) y el 10 de diciembre en la plataforma de streaming, narra la historia de Ruth Slater (Bullock), una mujer que sale de la cárcel después de cumplir una condena de veinte años por asesinato y busca reconectarse con su hermana menor, que era apenas una niña en el momento del crimen. Basada en la miniserie británica de 2009 Unforgiven, protagonizada por Suranne Jones y creada por Sally Wainwright (sí, la misma de Happy Valley y Gentleman Jack), la película cuenta también con las actuaciones de Viola Davis, Vincent D’Onofrio y Jon Bernthal.

Brendan Fraser está de regreso Cindy Ord - Getty Images North America

El segundo acto. Durante muchos años, una de las grandes incógnitas de Hollywood fue la carrera de Brendan Fraser. El actor, que protagonizaba casi todo en los noventa y principios de 2000, pareció desvanecerse de un momento para otro. La explicación llegó años más tarde, cuando Fraser reveló una situación de abuso al que fue sometido por el entonces presidente de la Asociación de periodistas extranjeros en Hollywood, la poderosa entidad -ahora caída en desgracia-que entrega los premios Globo de Oro. Esa traumática situación combinada con unas cuantas películas que fracasaron en taquilla y fueron destruidas por la crítica casi liquidaron la carrera del actor. Sin embargo, desde que el movimiento #MeToo se expandió por Hollywood, Fraser está cada vez más presente en las pantallas. Además de su papel en la notable serie Doom Patrol (HBO Max), y su futura participación en el nuevo film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, acaba de anunciarse que el actor de 52 años interpretará al villano Firefly en Batichica, el film centrado en la heroína femenina de Ciudad Gótica. La película en la que Leslie Grace (En el barrio) encarna a la hija del comisionado Gordon (J.K. Simmons) se estrenará el año próximo en HBO Max.