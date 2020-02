The Cave cuenta la historia de un grupo de doctoras trabajan en medio de bombardeos diarios Fuente: LA NACION - Crédito: NatGeo

Tomás Grego SEGUIR 3 de febrero de 2020 • 12:50

Tras el bombardeo ruso, las calles de Ghouta, un suburbio de Damasco, en una Siria devastada por años de guerra civilquedan cubiertas por una nube de polvo. Esa es la imagen con la que abre The Cave, el documental nominado al Oscar de Feras Fayyad que estrena esta noche, a las 23 por NatGeo. Así, la película se sumará a Free Solo como el segundo documental de la señal televisiva en intentar llevarse el máximo galardón de la industria del cine.

The Cave muestra el trabajo médico en una Siria devastada por la guerra. Fuente: LA NACION - Crédito: NatGeo

La película se enfoca en el asedio a un hospital subterráneo comandado por la doctora Amani Ballour, una pediatra de 30 años que funciona como protagonista del largometraje. La primera vez que Fayyad la encontró en Siria fue en 2013, luego de que el gobierno de Bashar al-Assad usara armas químicas contra la población del suburbio sirio y el director viera a la médica trabajando. "Me podía imaginar a mi mamá, a mis hermanas, a las mujeres que habían sido golpeadas durante mi encarcelamiento. Todas las historias se unieron en esta mujer, la doctora Amani, que no estaba solamente cumpliendo con su deber como médica: estaba desafiando los estereotipos y prejuicios que la sociedad siria tiene acerca de la mujer", afirmó el cineasta.

La película pone énfasis en el lugar que ocupa Ballour en la guerra y entre sus pares. Sobre todo, el rechazo de sus pacientes al descubrir que serán atendidos por una médica: "Tu lugar es estar en tu casa cuidando a tus hijos y a tu marido", afirma un hombre al acercársele Ballour. Los padres de la pediatra temen por su hija en una zona de guerra, mientras que la propia profesional expresa su impotencia al no poder ayudar a mujeres que se niegan a aceptar los trabajos que se les ofrece por mandato de la sociedad de su país. "Aquí se espera que las mujeres se casen cuando son adolescentes. La mayoría de los hombres y los padres les dicen: 'Te casarás y te irás a la casa de tu esposo', pero en ese momento de su vida, las niñas no han oído a los hombres hablar de matrimonio. Ese es el momento de hablarles de su fortaleza. Es muy importante alentarlas. Ellas lo necesitan", afirmó la doctora en un comunicado del canal.

El documental The Cave fue dirigido por el sirio Feras Fayyad. Fuente: LA NACION - Crédito: NatGeo

Esa mirada del documental sobre las mujeres tiene que ver con el rol que éstas ocuparon en la vida de Fayyd. Criado por su madre, siete hermanas y cuatro tías, el director de The Cave y The Last Man in Aleppo, siempre tuvo una mirada crítica sobre el lugar restringido que tienen éstas en la sociedad siria y en la de muchos países islámicos. "Mi madre siempre estaba haciendo cosas -dice-. A prendí de ellas y de mis hermanas y mis tías. Me convirtieron en la persona que soy". El cineasta fue secuestrado y torturado por el gobierno de al-Assad. Durante esos quince meses de detención, afirma haber presenciado la misoginia en la sociedad de su patria. "Como hombre que creció en una familia de mujeres, fue muy fuerte para mí. Sentí que algún día tenía que usar mi voz como cineasta para denunciar todo esto", recuerda el documentalista.

Las imágenes del documental The Cave, de NatGeo Fuente: LA NACION - Crédito: NatGeo

Las complicaciones del rodaje de The Cave comenzaron cuando Fayyad descubrió que tendría que filmar Ghouta a la distancia, dado que se encontraba bajo asedio y no era seguro para el equipo acercarse. Por eso contó con la ayuda de tres colaboradores, Muhammed Khair Al Shami, Ammar Sulaiman y Mohammed Eyad, que fueron los ojos y oídos del director en el hospital. Le hicieron un detallado mapa de los túneles que conectaban sus distintas dependencias para poder dar las indicaciones correctas. Eso era complicado porque " Tenían que saber cómo filmar de una manera sensible, cerca de los personajes, pero sin molestarlos".Sin narración ni entrevistas directas a la cámara, su película se acerca al ensayo.

El documental The Cave fue dirigido por el sirio Feras Fayyad. Fuente: LA NACION - Crédito: NatGeo

Además, grabar en zona de guerra siempre trae dificultades técnicas. Los cortes de luz eran comunes y muchas veces los camarógrafos debían iluminar con la cámara de sus teléfonos la situación que estaban registrando. Además, hay muy pocas tomas de la superficie, por el riesgo que presentaban los frecuentes ataques de los bombarderos rusos.

Este domingo, la película de Fayyad intentanrá llevarse el Oscar a mejor largometraje documental . Si lo logra, sería el segundo triunfo consecutivo para NatGeo, tras el éxito de Free Solo. No obstante la competencia es feroz: Al filo de la democracia, documental sobre la política brasileña luego del impeachment a Dilma Rousseff, y American Factory, la primera película del estudio de producción de Barack y Michelle Obama , ambas disponibles en Netflix. Los nominados restantes son For Sama, también centrado en la guerra en Siria, que se llevó varias nominaciones a los premios BAFTA y Honeyland, película de la última cuidadora de abejas de Macedonia del Norte, que también competirá contra Parasite y Dolor y gloria como mejor película internacional.

Esta no es la primera vez que el director Sirio competirá por uno de los mayores premios de la industria cinemataográfica. En 2018 su primer largometraje documental, El último hombre en Aleppo perdió contra Icaro, el film de Netflix sobre el doping en los deportes. Por su parte, National Geographic se llevó en 2019 el oscar a mejor documental largo por Free Solo, la película sobre Alex Honnold, un escalador que intenta llegar a la cima de la montaña Él capitán.