Premios Oscar 2023: la nominación que desconcertó a todos, la proeza de Ana de Armas y varias controversias en las candidaturas

Los premios Oscar ya tienen una nueva lista de candidatos. Este martes por la mañana, los actores Allison Williams y Riz Ahmed anunciaron las nominaciones a los galardones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. La lista la lidera Todo en todas partes al mismo tiempo , de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, con 11 nominaciones, seguida de cerca por Los espíritus de la isla, de Martin McDonagh, y la alemana Sin novedad en el frente , de Edward Berger, con 9 candidaturas cada una.

Como todos los años, el anuncio estuvo atravesado por omisiones sorprendentes, nominaciones inesperadas y las clásicas controversias. En esta nota, un repaso por las perlitas que dejó el anuncio de gran importancia para nuestro país por la inclusión de Argentina, 1985 de Santiago Mitre en la categoría Mejor película internacional.

*Los actores nominados, todos debutantes

Paul Mescal en Aftersun A24

Uno de los quintetos más interesantes de este año es el de mejor actor principal. En dicha categoría se encuentran Paul Mescal por Aftersun (MUBI) , Bill Nighy por Living, Austin Butler por Elvis (HBO Max), Brendan Fraser por La ballena (a estrenarse el 9 de marzo) y Colin Farrell por Los espíritus de la isla (llega a salas el 2 de febrero). Desde el año 1934 que no se daba el siguiente récord: todos los intérpretes nominados jamás compitieron por el Oscar previamente.

En el caso de Mescal, el irlandés que saltó a la fama con la miniserie Normal People compite por la película de Charlotte Wells que muestra los pormenores de un viaje entre un padre y una hija y cómo ella recuerda ese momento años después.

Colin Farrell en Los espíritus de la isla

Por otro lado, Nighy, actor de amplia trayectoria, aspira a una estatuilla dorada por primera vez a sus 73 años por Living, el drama de Oliver Hermanus con guion del novelista Kazuo Ishiguro (también nominado), que está inspirado en el film japonés de Akira Kurosawa, Ikiru. El tercer candidato es el joven Butler que deslumbró con su interpretación de Elvis Presley en la biopic de Baz Luhrmann. En otro año, quizá Butler era “número fijo”; sin embargo, en esta ocasión le tiene que dar pelea a dos actuaciones también muy celebradas como las de Farrell en el film de Martin McDonagh (uno de los trabajos más conmovedores de su carrera) y la de Fraser en el drama de Darren Aronofsky. Asimismo, el actor de La momia es el protagonista del comeback más resonante del año y eso siempre suma.

*Ana de Armas logró lo imposible

Adrien Brody y Ana de Armas en Blonde 2022 © Netflix

La actriz cubana, quien en 2020 estuvo muy cerca de cosechar una nominación como actriz de reparto por su gran trabajo en Entre navajas y secretos de Rian Johnson, en esta ocasión logró su primera nominación por una de las películas más controversiales de 2022: Rubia, la biopic sobre Marilyn Monroe escrita y dirigida por Andrew Dominik con el libro de Joyce Carol Oates como base .

Si bien el film original de Netflix no tuvo la recepción crítica esperada, la interpretación de la actriz es brillante y así lo creyeron los votantes, quienes pudieron separar a De Armas del largometraje tan divisivo que el lunes fue nominado a ocho premios Razzie a lo peor del año. De Armas ya había sido nominada al Globo de Oro, al SAG y al BAFTA, por lo que su único traspié fue el Critics’ Choice. La candidatura de la estrella es toda una proeza, sobre todo si se considera que la categoría de mejor actriz era sumamente competitiva.

*La nominación que despertó desconcierto y controversia

Hace una semanas atrás, cuando el proceso de votación estaba cerca de llegar a su fin, muchas figuras de Hollywood empezaron a compartir en sus redes sociales -más precisamente, en Instagram- una imagen de la actriz británica Andrea Riseborough en la película independiente To Leslie. Desde Gwyneth Paltrow y Jennifer Aniston hasta Jodie Comer, Kate Winslet, Edward Norton y Jane Fonda, todos aprovecharon su popularidad para destacar el trabajo de la intérprete en la ópera prima de Michael Moriss sobre el derrotero de una mujer que batalla contra una adicción al alcohol.

El largometraje se estrenó el 12 de marzo del año pasado en el festival South by Southwest y en salas recaudó poco más de 27 mil dólares. En otra edición, una película tan poco vista no hubiese sido captada por el radar de la Academia. Sin embargo, este año, con el empuje de sus colegas, Riseborough se metió en el quinteto de actrices en el último tramo y competirá con De Armas, Michelle Williams por Los Fabelman, Cate Blanchett por Tár y Michelle Yeoh por Todo en todas partes al mismo tiempo. El 4 de marzo, Riseborough pasará primero por los Independent Spirit Awards, donde también aspira a un galardón ¿La controversia? Una de las mejores actuaciones de 2022, la de Danielle Deadwyler en Till, quedó fuera del quinteto.

*Top Gun: Maverick, entre las mejores películas del año

Tom Cruise en el papel del capitán Pete "Maverick" Mitchell en Top Gun: Maverick

A pesar de que había cierto “ruido a Oscar” alrededor de la película de Joseph Kosinski (disponible en Paramount+ ), el desempeño pobre que tuvo en los BAFTA (donde solo aspira a galardones técnicos) indicaba que podía llegar a replicarse en los premios Oscar. Afortunadamente, no fue este el caso. La secuela del clásico de los 80 protagonizada por Tom Cruise recibió nada menos que seis nominaciones, incluyendo mejor película, mejor edición (categoría crucial), mejor canción por “Hold My Hand” para la ya ganadora Lady Gaga, y mejor guion adaptado al estar basado en un film previo como sucedió con Glass Onion: Un misterio de Knives Out.

Tom Cruise en el trailer de Top Gun: Maverick: Fuente UIP

De esta manera, una película de acción logra sacarse el estigma y aspirar al galardón más importante de la industria, un gran paso que esperemos que también pueda dar el cine de terror, cuyos exponentes quedan relegados todos los años. En esta oportunidad, Pearl, de Ti West, no pudo ni siquiera acercarse a una candidatura ni tampoco Mia Goth por su enorme trabajo. En cuanto a Top Gun: Maverick, Tom Cruise cosechó una nominación como productor junto al coguionista Christopher McQuarrie, David Ellison y Jerry Bruckheimer. La última vez que el actor fue nominado al Oscar fue en 2000 por su trabajo en Magnolia, de Paul Thomas Anderson .

*Steven Spielberg logra un hito en los Oscar

Los Fabelman nos muestran a Steven Spielberg en su infancia

Con su flamante producción, Los Fabelman, que llega este jueves a salas, el director revisitó su infancia y adolescencia, el divorcio de sus padres y los orígenes de su pasión por el cine . Esta mañana, su film cosechó 7 nominaciones al Oscar, entre ellas, mejor película, director, actriz para Michelle Williams, actor de reparto para Judd Hirsch (una agradable sorpresa) y guion original.

De esta forma, Spielberg hace historia como del realizador con mayor cantidad de nominaciones como productor (el premio a la mejor película va a manos de sus productores) con 13 candidaturas, empatando así con William Wyler como el cineasta con mayor cantidad de largometrajes nominados en la categoría principal. En el caso de Spielberg, solo una de sus películas se llevó el Oscar: La lista de Schindler en 1994.

El compositor John Williams batió un récord

Este año, es probable que el cineasta sea premiado con el DGA del Sindicato de Directores que lo tiene entre sus nominados y que la hazaña se repita con el premio de la Academia. Otra perlita que dejó Los Fabelman en las nominaciones fue la candidatura del compositor John Williams, quien este martes se convirtió, a sus 90 años, en la persona de mayor edad en competir por una estatuilla .

Los premios Oscar se entregarán el domingo 12 de marzo.