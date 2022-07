El impactante trailer de Rubia, el film que intenta descubrir a la mujer detrás del mito de Marilyn Monroe

Después de tres años de espera, ya hay trailer y fecha de estreno para Rubia, la biopic sobre la vida de Marilyn Monroe. Protagonizada por Ana de Armas y dirigida por Andrew Dominik, esta película -que podrá verse en Netflix a partir del 23 de septiembre- intentará revelar el costado verdadero de una de las más grandes leyendas de Hollywood.

Es que, si bien todos sabemos quién era esta rubia despampanante dueña del lunar más sexy del planeta, este film propone resolver otro interrogante: ¿quién era Norma Jeane Mortenson, la mujer detrás del mito hollywoodense? En esta adaptación de la novela de Joyce Carol Oates (que lleva el mismo nombre, Blonde, y que advierte no ser una biografía), el director intentará mostrar a la persona real que quedó relegada por esa vida excéntrica llena de lujos y sensualidad, cuya muerte llegó tempranamente a los 36 años.

“Andrew [Dominik] quería que el mundo experimentara lo que realmente se siente no solo como Marilyn, sino también como Norma Jeane. Descubrí que era una versión más atrevida, que no pedía disculpas y concebida desde una perspectiva feminista que permitía expandir su historia”, explicó la actriz sobre el esperado film.

En enero del año pasado, en una entrevista con The Sunday Times, la actriz contó lo difícil que fue intentar despegarse de Marilyn tras finalizar cada jornada de rodaje, y la intensa preparación que le requirió estar a la altura de este protagónico. “¡Lo intenté! Solo me tomó nueve meses de entrenamiento y práctica de dialectos. Fue una gran tortura, muy agotador. Mi cerebro estaba frito”, aseguró. Por otra parte, la historia le permitió reflexionar sobre el rol de la mujer en la industria. “En general, es muy fácil establecer paralelismos entre cómo estaban las cosas en los años 30, los 40 y los 50 y en nuestros días. Y, sobre todo, con cómo resulta muy complicado lograrlo si no cuentas con una base sólida y con tu familia para apoyarte”, remarcó.

Ana de Armas, como Marilyn Monroe Prensa Netflix

Sin dudas, la idea de contar esta historia oculta es sumamente tentadora. Ahora bien, la encargada de interpretar a este ícono del cine tenía que estar a la altura de su protagonista y una vez más el director dio en la tecla. Con un gran poder camaleónico, la actriz Ana de Armas fue la elegida para meterse en la piel de esta diva y el resultado no podría haber sido mejor. Basta con ver apenas unos minutos del tráiler para darse cuenta que el trabajo y la mimetización de esta cubano-española con la rubia leyenda es brillante.

El elenco de Rubia se completa con los nombres de Adrien Brody como Arthur Miller, Bobby Cannavale como Joe DiMaggio, Julianne Nicholson como Gladys Pearl Baker (madre de Monroe), y Caspar Phillipson como John F. Kennedy. La banda sonora del largometraje está a cargo de Nick Cave y Warren Ellis.

Cuenta regresiva: estreno 23 de septiembre

Desde que se supo acerca de la existencia de este proyecto, las expectativas fueron en aumento. Y al ver el avance del trailer, todo se acrecentó mucho más. Y si bien cada vez falta menos para el estreno, algunos dicen que hay un halo maldito en torno a esta ficción debido a los años que tardó en concretarse.

Ana de Armas, como Marilyn Monroe 2022 © Netflix

Es que el film se rodó en 2019 y permaneció bajo siete llaves hasta ahora, que Netflix decidió poner fecha. ¿Los motivos? Algunos aseguran que había imágenes explícitas que la plataforma no veía con buenos ojos; algo que el propio director se encargó de desmentir. “Netflix me deja estrenar la película que quería hacer e, incluso, con prohibición para menores de 17 años, creo que eso es bastante bueno”, aclaró Dominik en una entrevista con Collider. “[Marilyn] Está profundamente traumatizada, y ese trauma requiere una división entre un yo público y un yo privado, que es la historia de todos, pero con una persona famosa, que a menudo se desarrolla públicamente, de manera que puede causar un trauma adicional”.

Luego de echar por tierra los rumores de censura, todos señalaron a la pandemia del coronavirus como la gran responsable de atrasar el debut más de la cuenta. Se dice que el equipo esperaba poder estrenarla en un festival de cine y, después de que se les pasara la oportunidad de hacerlo en Cannes, decidieron esperar al de Venecia, que será en el mes de septiembre.