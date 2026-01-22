Premios Oscar 2026: todos los nominados
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood dio a conocer la lista final de los candidatos que competirán por las emblemáticas estatuillas
Este jueves, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció los nominados a la 98ª edición de los Premios Oscar, cuya entrega está prevista para el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood con la conducción del comediante Conan O’Brien por segunda vez consecutiva.
Los encargados de informar los ternados a las 23 categorías de este año fueron los actores estadounidenses Danielle Brooks (Orange Is the New Black, Peacemaker, El color púrpura) y Lewis Pullman (Top Gun: Maverick, Thunderbolts).
La lista de los nominados a los Oscar 2026
Mejor película
Bugonia
F1: la película
Frankenstein
Hamnet
Marty Supremo
Una batalla tras otra
El agente secreto
Valor sentimental
Pecadores
Sueños de trenes
Mejor dirección
Chloé Zhao, Hamnet
Josh Safdie, Marty Supremo
Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
Joachim Trier, Valor sentimental
Ryan Coogler, Pecadores
Mejor actriz protagónica
Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson, Song Sung Blue: sueño inquebrantable
Renate Reinsve, Valor sentimental
Emma Stone, Bugonia
Mejor actor protagónico
Timothée Chalamet, Marty Supremo
Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Pecadores
Wagner Moura, El agente secreto
Mejor actriz de reparto
Elle Fanning, por Valor sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental
Amy Madigan, La hora de la desaparición
Wunmi Mosaku, Pecadores
Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Mejor actor de reparto
Benicio del Toro, Una batalla tras otra
Jacob Elordi, Frankenstein
Sean Penn, Una batalla tras otra
Stellan Skarsgård, Valor sentimental
Delroy Lindo, Pecadores
Mejor guion adaptado
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una batalla tras otra
Sueños de trenes
Mejor guion original
Blue Moon
Un simple accidente
Marty Supremo
Valor sentimental
Pecadores
Mejor película internacional
El agente secreto
Un simple accidente
Valor sentimental
Sirat
La voz de Hind Rajab
Casting
Hamnet
Marty Supremo
Una batalla tras otra
El agente secreto
Pecadores
Mejor música original
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una batalla tras otra
Pecadores
Mejor canción original
“Dear Me”, Diane Warren: Relentless
“Golden”, Las guerreras del K-Pop
“I Lied To You”, Pecadores
“Sweet Dreams Of Joy”, Viva Verdi
“Train Dreams”, Sueño de trenes
Mejor sonido
F1: la película
Frankenstein
Una batalla tras otra
Pecadores
Sirat
Mejor edición
F1: la película
Marty Supremo
Una batalla tras otra
Valor sentimental
Pecadores
Mejor documental
Alabama: presos de sistema
Come See Me In The Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
La vecina perfecta
Mejor cortometraje documental
All The Empty Rooms
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil is Busy
Perfectly a Strangeness
Mejor cortometraje
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Deux personnes échangeant de la salive
Mejor cortometraje animado
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
Mejor maquillaje y peinado
Frankenstein
Kokuho
Pecadores
La máquina: The Smashing Machine
La hermanastra fea
Mejor diseño de vestuario
Avatar: fuego y cenizas
Frankestein
Hamnet
Marty Supremo
Pecadores
Mejor diseño de producción
Frankestein
Hamnet
Marty Supremo
Una batalla tras otra
Pecadores
