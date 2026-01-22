Premios Oscar 2026: todos los nominados

Este jueves, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció los nominados a la 98ª edición de los Premios Oscar, cuya entrega está prevista para el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood con la conducción del comediante Conan O’Brien por segunda vez consecutiva.

Los encargados de informar los ternados a las 23 categorías de este año fueron los actores estadounidenses Danielle Brooks (Orange Is the New Black, Peacemaker, El color púrpura) y Lewis Pullman (Top Gun: Maverick, Thunderbolts).

Danielle Brooks y Lewis Pullman presentaron las nominaciones a los Premios Oscar 2026 (X/@TheAcademy)

La lista de los nominados a los Oscar 2026

Mejor película

Bugonia

F1: la película

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Sueños de trenes

Mejor dirección

Chloé Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supremo

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Joachim Trier, Valor sentimental

Ryan Coogler, Pecadores

Mejor actriz protagónica

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue: sueño inquebrantable

Renate Reinsve, Valor sentimental

Emma Stone, Bugonia

Mejor actor protagónico

Timothée Chalamet, Marty Supremo

Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, en Pecadores, de Ryan Coogler Warner Bros

Michael B. Jordan, Pecadores

Wagner Moura, El agente secreto

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning, por Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas Kasper Tuxen Andersen

Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental

Amy Madigan, La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku, Pecadores

Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro, Una batalla tras otra

Jacob Elordi, Frankenstein

Sean Penn, Una batalla tras otra

Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Delroy Lindo, Pecadores

Mejor guion adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sueños de trenes

Mejor guion original

Blue Moon

Un simple accidente

Marty Supremo

Valor sentimental

Pecadores

Mejor película internacional

El agente secreto

Un simple accidente

Valor sentimental

Sirat

La voz de Hind Rajab

Casting

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Pecadores

Mejor música original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor canción original

“Dear Me”, Diane Warren: Relentless

“Golden”, Las guerreras del K-Pop

“I Lied To You”, Pecadores

“Sweet Dreams Of Joy”, Viva Verdi

“Train Dreams”, Sueño de trenes

Mejor sonido

F1: la película

Frankenstein

Una batalla tras otra

Pecadores

Sirat

Mejor edición

F1: la película

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Pecadores

Mejor documental

Alabama: presos de sistema

Come See Me In The Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

La vecina perfecta

Mejor cortometraje documental

All The Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil is Busy

Perfectly a Strangeness

Mejor cortometraje

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Deux personnes échangeant de la salive

Mejor cortometraje animado

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor maquillaje y peinado

Frankenstein Ken Woroner - Netflix

Frankenstein

Kokuho

Pecadores

La máquina: The Smashing Machine

La hermanastra fea

Mejor diseño de vestuario

Avatar: fuego y cenizas

Frankestein

Hamnet

Marty Supremo

Pecadores

Mejor diseño de producción

Frankestein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores





