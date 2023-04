Premios Platino 2023: Guillermo Francella fue premiado por su trabajo en El encargado

escuchar

Este sábado, en el Palacio Municipal Ifema de Madrid, se lleva a cabo la décima edición de los Premios Platino, galardones clave dentro de la industria audiovisual latina que destacan lo mejor del cine y las series de ficción de Iberoamérica . En esta oportunidad, Argentina está representada por diversas producciones, entre ellas, Argentina, 1985, el largometraje candidato al Oscar de Santiago Mitre, que recibió nada menos que 14 nominaciones en los Platino.

Entre las categorías en las que compite, se encuentran la de mejor película, mejor interpretación masculina (Ricardo Darín y Peter Lanzani), y mejor guion para Mitre y Mariano Llinás. Argentina, 1985, además, es la producción que lidera las nominaciones, seguida con 6 nominaciones por la española ganadora del Goya As bestas, la colombiana Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, el largometraje español Cinco lobitos, y la serie colombiana Noticias de un secuestro.

Asimismo, Competencia oficial, de Mariano Cohn y Gastón Duprat, y Granizo, de Marcos Carnevale, integran la categoría mejor comedia iberoamericana, y series como El encargado (Star+), Iosi, el espía arrepentido (Amazon Prime Video) y Santa Evita (Star+) también aspiran a múltiples estatuillas.

La ceremonia, conducida por la cantante e intérprete colombiana Carolina Gaitán, el actor mexicano Omar Chaparro y la actriz española Paz Vega, es transmitida por TNT y por la plataforma de streaming, HBO Max, y en el transcurso de la misma se darán a conocer los ganadores de las 23 categorías en las que votó un jurado integrado por cineastas, productores y artistas de las regiones de habla hispana y portuguesa, críticos de cine y series, directores de festivales y eventos cinematográficos, representantes de las academias e institutos de cine, distribuidores, y figuras que lideran plataformas y señales televisivas .

1976, mejor ópera prima iberoamericana

Manuela Martelli se quedó con el Platino a mejor ópera prima por 1976 Prensa Premios Platino

La entrega comenzó con el foco en la celebración de lo más notable del cine y la TV a través de un número musical que fue aplaudido por la audiencia y comandado por los tres anfitriones de la velada y un cuerpo de bailarines. Tras un intercambio de los conductores con los actores nominados, se anunciaron los primeros galardones de la décima edición de los premios.

La película que se alzó con el Platino a la mejor ópera prima de ficción iberoamericana fue la chilena 1976 de la prolífica actriz Manuela Martelli , quien se inspiró en las vivencias de su propia abuela para su producción. “Gracias por visibilizar un año muy crudo de la historia chilena contada por una mujer; que se mantenga viva la memoria siempre”, expresó Martelli al recibir su premio sobre un film que registró la dictadura chilena a través del prisma de su protagonista, Carmen.

Las estatuillas a los actores secundarios se fueron para España

Susi Sánchez, mejor actriz secundaria por Cinco lobitos Prensa Premios Platino

En cuanto a los ganadores a las mejores interpretaciones secundarias, fueron destacados los españoles Susi Sánchez por Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, y Luis Zahera por As bestas, de Rodrigo Sorogoyen, quien no pudo estar presente en la ceremonia. Los actores se impusieron por sobre los argentinos Alejandra Flechner, Carlos Portaluppi y Norman Briski, quienes estaban nominados por sus trabajos en Argentina, 1985.

En otro tramo musical de la noche, conmovió la interpretación del actor y cantante Michelle Brown de “Lamento boliviano”, el clásico de Los Enanitos verdes, cuyo líder, Marciano Cantero, falleció el 8 de septiembre de 2022. Se trató de un tributo muy sentido de Brown al recordado artista mendocino y su legado con la banda de rock.

La velada procedió con la entrega del premio Platino a la mejor película de animación. La producción elegida por el jurado fue la mexicana Águila y Jaguar: los guerreros legendarios, de Mike Ortiz, quien pidió que se siga impulsando los trabajos de animación en su país . Otros ganadores anunciados fueron Cergio Prudencio, quien obtuvo el galardón por la mejor música original de Utama, el drama de Alejandro Loayza Grisi; y también se premió al documental cubano-español, El caso Padilla, de Pavel Giroud, centrado en la figura del poeta cubano, Heberto Padilla.

Micahela Saiegh obtuvo el Platino en la categoría mejor dirección de arte, el primer galardón que recibió en la entrega Argentina, 1985 . En tanto, en mejor dirección de montaje, el ganador fue Alberto del Campo por As bestas. El film español también fue galardonado por su trabajo de sonido, premio que fue a manos de Aitor Berenguer, Fabiola Ordoyo, y Yasmina Praderas.

Rodrigo Sorogoyen, mejor director por As bestas

El Premio PLATINO a la Mejor Dirección es para Rodrigo Sorogoyen por As bestas#10PLATINO #PremiosPLATINO2023 pic.twitter.com/PYWohtXUIy — Premios PLATINO (@PremiosPLATINO) April 22, 2023

El realizador español, quien no pudo acudir a la entrega, se llevó el galardón a la mejor dirección por su aclamada producción As bestas, que tuvo una excelente racha en los Platino. De esta forma, el cineasta triunfó en una categoría reñida en la que estaba nominado Santiago Mitre por Argentina, 1985; Carla Simón por Alcarràs; y Alejandro González Iñarritu por Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Recordemos que Sorogoyen ya se había alzado con un Goya en esta categoría, donde As bestas también se consagró como mejor película.

Los premios a las producciones televisivas

Guillermo Francella se quedó con el Platino a la mejor interpretación en masculina en miniserie o teleserie por su trabajo en El encargado , la comedia negra de Mariano Cohn y Gastón Duprat. “Lo quiero compartir con los hacedores de El encargado, los felicito, han hecho algo fantástico, con un gran equipo creativo, con un guion extraordinario. Para los artistas, poder pasar de un ser angelado a alguien oscuro y siniestro en una sola línea es algo que celebro”, expresó el actor, muy emocionado. “Lo comparto con mi familia y mis colegas, es un verdadero placer”, añadió.

Cristina Umaña alzó también el galardón por su trabajo en la ficción televisiva Noticia de un secuestro.