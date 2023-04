Premios Platino 2023: el cine y las series iberoamericanas celebran su gran gala, con Argentina, 1985 como favorita

escuchar

MADRID.- Esta última no fue una semana cualquiera en la capital española: ya desde el lunes, actores, cantantes, directores y periodistas comenzaron a llegar, desde distintos puntos del mundo, para celebrar a lo mejor del cine y las series de ficción de Iberoamérica. Y es que esta noche, en el Palacio Municipal Ifema, se llevará adelante la décima edición de los Premios Platino, los galardones que consiguieron imponerse como los más importantes dentro de la industria audiovisual latina, de un lado y del otro del Atlántico.

Este año, Argentina, 1985 se convirtió en la gran favorita, con un total de 14 nominaciones. Posiblemente, el film de Santiago Mitre termine en Madrid el camino que comenzó en Venecia en septiembre último, cuando la posibilidad de alzarse con el Bafta, el Goya, el Globo de Oro y de entrar en competencia por un Oscar era apenas un sueño. Como gran novedad, se decidió sumar este año el premio a mejor comedia iberoamericana de ficción, que tiene a dos films argentinos como candidatos -Competencia oficial, de Mariano Cohn y Gastón Duprat, y Granizo, de Marcos Carnevale-, que se medirán con la producción mexicana Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades y la chilena Desconectados, de Diego Rougier. Además, series como El encargado (Star+), Iosi, el espía arrepentido (Amazon Prime Video) y Santa Evita (Star+) también se perfilan como posibles ganadoras en una velada que iniciará muy temprano en nuestro país: a partir de las 15, TNT comenzará a emitir desde la alfombra roja y, una hora más tarde, dará comienzo a la transmisión de la ceremonia en vivo, al igual que HBO Max.

La voz del público y los clisés de Hollywood

El viernes, el Hotel Intercontinental de Madrid se convirtió en sede de una breve ceremonia que dio pistas de lo que podría suceder esta noche: los Platino entregaron los “premios del público”, que quedaron a manos de Ricardo Darín (mejor interpretación masculina en cine, por Argentina, 1985), Guillermo Francella (mejor interpretación masculina en miniserie, por El encargado), Natalia Oreiro (mejor interpretación femenina en miniserie, por Santa Evita) y Argentina, 1985 (mejor película iberoamericana). Si el jurado compuesto por cineastas, productores, artistas, críticos de cine y series, directores de festivales, representantes de las academias e institutos de cine, distribuidores, representantes de plataformas y señales televisivas sigue esa tendencia, es muy probable que este sábado se repitan esos ganadores, aunque ya dentro de la gala oficial.

Ricardo Darín, reconocido por el público en los Premios Platino 2023 Juan Bezos - Prensa Premios Platino

“El circuito se completa con el reconocimiento del público. Trabajamos para el público y no para los premios porque eso ya es más fortuito y depende de otras cosas; pero cuando recibimos la calidez y el reconocimiento de la gente, hay como una recuperación de energía”, dijo Darín al retirar su premio. “Muchas veces nos cansamos, estamos rodando hasta la madrugada con frío o mucho calor, en condiciones que no siempre son las ideales y se produce un desgaste, como le pasa a todo el mundo con su trabajo, pero cuando hay un abrazo del público realmente la recuperación de energía hace que todo haya valido la pena”, señaló el actor, que destacó también en su discurso la importancia de apoyar a los Platino, galardones que se entregan de manera ininterrumpida desde 2014.

Minutos antes, en ese mismo escenario, el actor portorriqueño Benicio del Toro le había hecho un guiño a su colega argentino: al subir al escenario para dar una conferencia de prensa, posó para los fotógrafos y decidió ponerse unos lentes de sol para “tener un look Darín”. El protagonista de films como Traffic, Sicario y 21 gramos será reconocido esta noche con el Platino de Honor, un galardón que ya han recibido figuras como Carmen Maura, Adriana Barraza, Antonio Banderas, Sonia Braga y el propio Darín.

Benicio del Toro, en la conferencia de prensa que brindó este viernes prensa Premios Platino

“Tuve la oportunidad de estudiar actuación y me lo tomé en serio, y en algún momento decidí que si iban a darme un estereotipo para interpretar iba a complejizar ese rol tanto como pudiera. Tuve también la oportunidad de trabajar con colegas, directores y escritores que me escuchaban cuando les sugería buscarle el ángulo a los personajes”, dijo Del Toro en la conferencia, al ser consultado sobre el modo en que consiguió liberarse de los clisés que el cine de Hollywood suele imponerle a los artistas de origen latino.

La expectativa de los nominados

En diálogo con LA NACION, Peter Lanzani confesó que se siente muy lejos de quedarse con el Platino a mejor interpretación masculina en cine , categoría en la que compite con Darín -ambos por Argentina, 1985-, Daniel Giménez Cacho (Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades) y Luis Tosar (En los márgenes). “Es imposible que suceda, con la película quizás tenemos un poco más de chance”, confió entre risas. “Lo lindo de las entregas de premios es encontrarse con gente, celebrar entre todos el cine, las series, y después se gana y se pierde, como en la vida. Pero la verdad es que nunca imaginé que podía llegar a pasar lo que pasó con Argentina, 1985. Es una película que conmovió a mucha gente... Me acuerdo, por ejemplo, en la conferencia de prensa en Venecia, una española dijo que sentía envidia sana por lo que mostraba el film, porque ellos habían tenido muchos años de dictadura y no había tenido nunca un juicio como el que tuvimos en nuestro país″, destacó el actor que interpreta al entonces fiscal Luis Moreno Ocampo en el film.

Francella también fue reconocido por el público por su labor en El encargado JUAN NAHARRO - Getty Images Europe

“Siempre estar nominado es muy bonito, es hermoso. Lo siento como un mimo a esta altura de mi carrera, es algo que me gratifica mucho”, admitió Francella, tras recibir el Platino del Público por El encargado. “Recibir este premio, que es de parte de para quien uno trabaja, que es el público, es fantástico. He sido muy feliz haciendo esta serie... Yo respeto mucho a los autores, y esta serie tiene unos guiones y unos diálogos tan extraordinarios que hacen que todo lo interpretativo sea verosímil. Eso te genera un vínculo con el espectador muy masivo, porque hay una identificación en lo que expresás y lo que decís que no siempre es común de encontrarlo en un texto de ficción”, dijo antes de nombrar a los autores Mariano Cohn y Gastón Duprat en su discurso de agradecimiento.

Natalia Oreiro con su Platino del Público a la mejor interpretación femenina en una miniserie, por Santa Evita Europa Press News - Europa Press

Oreiro, en tanto, reveló que haber sido nominada por su trabajo en Santa Evita le provocaba una enorme satisfacción porque, en algún punto, sentía que había hecho bien su trabajo. “Cuando tuve que hacer el proceso de convertirme en Eva me encontré con alguien con un cuerpo distinto al mío, con una edad distinta a la mía, y con una voz, sobre todo en el proceso de su enfermedad, muy distinta también. Eso a mí me dio pánico”, asumió este viernes, en una entrevista junto a otros medios de la que participó LA NACION. “Tenés más posibilidades de lograrlo si tenés un tiempo para hacerlo, y la convicción, las ganas y gente que esté para acompañarte. Le dimos con todo... Pero ahí está el compromiso que uno le pone a los trabajos, ¿no? Yo soy muy intensa, pero no a todos los trabajos le pongo el mismo compromiso, y me doy cuenta de eso. Me acuerdo que llegaba a casa con una energía... Estaba todo el día escuchando los discursos de Eva, súperconcentrada. Fueron como cinco meses en los que fui otra persona”, destacó Oreiro sobre su preparación para la serie de Star+ que podría consagrarla esta noche.

Noche de gala

La conducción de la ceremonia de entrega de los premios Platino estará a cargo de Carolina Gaitán, Omar Chaparro y Paz Vega, pero sobre el escenario del Palacio Municipal IFEMA de Madrid, además de los artistas que presentarán las distintas categorías y los ganadores que retirarán sus premios, serán varios los números musicales que se ocuparán de amenizar la velada.

El colombiano Sebastián Yatra y la española Blanca Paloma serán protagonistas de dos esperadas presentaciones a lo largo de la gala, al tiempo que Gaitán, Adrián Lastra, Alejandro Claveaux, Alicia Bánquez, Clara Alvarado, Laila Garin, Lucrecia, Mane de la Parra, Michel Brown y Reynaldo Pacheco se ocuparán de brindar un recorrido musical a través de algunos de los estilos más populares de las regiones iberoamericanas, como la samba, el vallenato, el merengue, la ranchera, la salsa o la rumba.