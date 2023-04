Premio Platino 2023: Benicio del Toro, entre el guiño a Ricardo Darín y el recuerdo de sus días “rebeldes” en Hollywood

escuchar

MADRID. Impecable traje, peinado correcto y dosis justa de buen humor: en la mañana del viernes, Benicio del Toro subió al escenario montado en uno de los salones del Hotel Intercontinental de Madrid para dialogar con la prensa sobre el reconocimiento a su trayectoria que recibirá este sábado, en la gala de los Premios Platino. Antes de comenzar a responder preguntas, el actor portorriqueño posó para las fotos y, rápidamente, se puso sus lentes oscuros “para tener un look más Darín”, en un divertido guiño a su colega argentino que se encontraba en la primera fila.

Rápidamente, Del Toro tomó la palabra para recordar su primera incursión dentro del cine iberoamericano: Huevos de oro (1993), bajo las órdenes del director español Bigas Luna. “Recuerdo que se filmó en Miami y recuerdo haberlo pasado muy bien con uno de mis actores favoritos, Javier Bardem. En ese momento estaba haciendo otra película, filmando en Pensilvania. Era invierno y me escapé para hacer Huevos de oro, así que tenía que ponerme un sombrero para protegerme del sol y volver a Pensilvania a seguir rodando”, relató con una sonrisa. “A mi viejo le encantó esa película, imagino porque era en español. Mi familia no estaba muy contenta cuando empecé a actuar, en esa época era distinto y no estaba bien visto tener un hijo actor”, continuó.

Justamente, Del Toro se remontó a los años en que la actuación se hizo presente en su vida: “No tocaba instrumentos, no cantaba... Me gustaba pintar, pero eso es algo muy solitario. Entonces la actuación era como un recreo, era algo distinto y podía compartir con otros actores y actrices. Me empezó a gustar el oficio, y pronto entendí que uno no nacía con el don de la actuación, sino que como en todas las artes siempre puedes mejorar”.

Benicio del Toro recibirá el premio Platino de Honor en reconocimiento a su trayectoria en Hollywood prensa Premios Platino

Sobre la carrera que logró forjar en Hollywood, el actor de películas como 21 gramos o Traffic dijo tratar de vivir en el presente, aunque sin perder de vista el pasado y el futuro. “La vida se va moviendo y es inevitable que uno se tome un tiempo para reflexionar. Ahora soy padre y he cambiado mucho... Ahora veo muchos muñequitos [risas]. Pero como actor he tenido la oportunidad de trabajar con directores excelentes, con algunos de los mayores talentos del mundo, con guionistas y productores... Uno va a aprendiendo y ahora estoy interesado en explorar, quizás comenzar a dirigir . A medida que uno va evolucionando, va forjando su gusto propio, su estilo”, explicó.

El actor, de 56 años, también se refirió a su experiencia filmando con Oliver Stone la película Savages, en 2012: “Él es un director que hace un cine político que siempre admiré mucho, y que me hacía preguntar cómo hacía para filmar esas películas y mantenerse dentro del sistema de Hollywood. Creía que para él era algo sencillo, pero luego de leer su autobiografía me di cuenta que no era tan así”.

Luego, al ser consultado sobre cómo consiguió liberarse de los estereotipos que suelen marcar las carreras de los actores latinos en Hollywood, Del Toro aseguró que se esforzó por “darle humanidad y una dimensión diferente” a esos roles que solían proponerle en los inicios. ”Tuve la oportunidad de estudiar actuación y me lo tomé en serio, y en algún momento decidí que si iban a darme un estereotipo para interpretar iba a complejizar ese rol tanto como pudiera. Tuve también la oportunidad de trabajar con colegas, directores y escritores que me escuchaban cuando les sugería buscarle el ángulo a los personajes”, señaló.

Sobre el final, al ser consultado sobre cómo espera que lo recuerden a través de los años, el moderador de la conferencia propuso “como alguien que le gustaba mucho la fiesta”. Con una sonrisa, Del Toro asintió y dio paso a un gran aplauso a modo de cierre, dando todo por sobrentendido sobre sus días de juventud y excesos.

Este sábado, a partir de las 17 (hora Argentina), los Premios Platino celebrarán su décima edición en el Palacio Municipal IFEMA de Madrid. Allí, del mismo modo en que se homenajeó en anteriores ediciones a relevantes figuras del cine y la televisión iberoamericanas como Carmen Maura, Ricardo Darín, Adriana Barraza, Antonio Banderas o Sonia Braga, Benicio del Toro recibirá una estatuilla en reconocimiento a su trayectoria, en el que promete ser uno de los momentos más emotivos de la velada. La gala podrá seguirse en vivo desde TNT y HBO Max.

Oreiro, Francella y Darín, premiados

Natalia Oreiro, Platino Del Público a mejor interpretación femenina en miniserie, por Santa Evita JUAN NAHARRO - Getty Images Europe

Poco después de terminada la conferencia, se dio lugar a la entrega de los Premios Platino del Público, patrocinados por la aerolínea Iberia. El primer galardón fue para Natalia Oreiro, en el rubro mejor interpretación femenina en miniserie, por su labor en Santa Evita. “Me atrevo a decir que es el premio más lindo, porque es el del público. Estoy muy agradecida por haberlo ganado por un personaje tan grande, que me parecía imposible de abarcar, y esto me hace sentir un poco mejor. Muchas gracias, estoy orgullosa de ser latina”, dijo la actriz uruguaya.

Guillermo Francella, Platino Del Público a mejor interpretación masculina en miniserie, por El encargado JUAN NAHARRO - Getty Images Europe

Guillermo Francella, en tanto, recibió el galardón del público a mejor interpretación masculina en miniserie por El encargado. “Recibir este premio que es de parte de para quien uno trabaja, que es el público, es fantástico. He sido muy feliz haciendo esta serie... Yo respeto mucho a los autores y esta serie tiene unos guiones y unos diálogos tan extraordinarios que hacen que todo lo interpretativo sea verosímil. Eso te genera un vínculo con el espectador muy masivo, porque hay una identificación en lo que expresás y lo que decís que no siempre es común de encontrarlo en un texto de ficción”, dijo antes de nombrar a los autores Mariano Cohn y Gastón Duprat.

Ricardo Darín obtuvo el Platino Del Público a mejor interpretación masculina en cine, por Argentina, 1985 JUAN NAHARRO - Getty Images Europe

Minutos más tarde, se reveló el premio a mejor interpretación masculina en cine, que fue para Ricardo Darín por Argentina, 1985. “Tal como dijeron Guillermo y Natalia anteriormente, el circuito se completa con el reconocimiento del público. Trabajamos para el público y no para los premios, porque eso ya es más fortuito y depende de otras cosas, pero cuando recibimos la calidez y el reconocimiento de la gente hay como una recuperación de energía”, dijo. “Muchas veces nosotros nos cansamos, estamos rodando hasta la madrugada con frío o mucho calor, en condiciones que no siempre son las ideales y se produce un desgaste, como le pasa a todo el mundo con su trabajo, pero cuando hay un abrazo del público realmente la recuperación de energía hace que todo haya valido la pena”, continuó.

“Estoy muy orgulloso de todo el camino que hemos recorrido con esta película, junto al amigo Peter Lanzani, que está aquí presente... Nos vamos a quedar un poco cada uno con este premio porque realmente se lo merece; es uno de esos casos en que si uno no quiere, dos no pueden”, finalizó, destacando el trabajo de su colega.

La serie Noticia de un secuestro, en tanto, recibió el Premio Platino del Público a la mejor miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana, y la actriz española Laia Costa se alzó con el galardón a mejor interpretación femenina en cine por el film Cinco lobitos. Argentina, 1985, de Santiago Mitre, en tanto, se quedó con la estatuilla a mejor película.