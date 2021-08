Vínculos, crisis y desengaños: así es Terapia alternativa, la nueva ficción protagonizada por la China Suárez y Benjamín Vicuña

La comedia dramática explora lo que sucede cuando una pareja de amantes busca ayuda en una inusual terapeuta para poder separarse; se podrá ver por Star+, la plataforma de streaming para adultos de Disney

“Vinimos porque nos queremos separar”, le dicen Malena (María Eugenia “China” Suárez) y Elías (Benjamín Vicuña) a Selva (Carla Peterson), una terapeuta que aplica métodos poco convencionales para lo que ella denomina “sobreponerse a los mandatos sociales” y silenciar el miedo que no deja actuar sobre los impulsos más verdaderos. Pero Malena y Elías no conforman una pareja tipo: son amantes desde hace un año y no pueden romper el círculo de la atracción.

Como única solución posible acuden a ese excéntrico consultorio, donde Selva se va contagiando de la energía que sus pacientes emanan mientras les propone, casi como una tarea lúdica, cumplir con una serie de requisitos que podrán, eventualmente, llevarlos a ese hastío que están buscando sentir.

Carla Peterson, Benjamín Vicuña y la "China" hablan con LA NACION sobre Terapia alternativa

Ese es el puntapié de Terapia alternativa, una de las apuestas de ficción argentina de Star+, la plataforma de streaming de Disney para el público adulto que estará disponible para la Argentina y el resto de América latina a partir del 31 de este mes. La comedia dramática de 10 episodios concebida por Ana Katz (Una novia errante, Sueño Florianópolis) la encuentra a la realizadora también detrás de cámara junto a su colega Jazmín Stuart (Pistas para volver a casa, Desmadre) y busca colocar un espejo para incomodar (como siempre, Katz se luce en la tragicomedia), pero también para concebir una realidad liberadora.

Carla Peterson en una escena de Terapia alternativa Star+

Esto lo podemos percibir desde el primer episodio, en el que se nos muestra el consultorio de Selva -esa terapeuta mediática que se pone una fachada para no lidiar con sus propios demonios-, un espacio almodovariano que se amalgama con una habitación, donde no hay límites entre su profesión y su vida privada. Pronto lo descubriremos: la vida privada de Selva es una incógnita y la llegada de esos amantes a su cotidianidad la obliga a repensar su pasado. En Terapia alternativa, Katz y Stuart no dejan nada librado al azar, hasta la broma más fugaz esconde un significado. En definitiva, lo de “alternativo” tampoco es arbitrario. Todos los personajes son removidos de sus esquemas para explorar nuevos mundos, entre la fantasía y la desinhibición.

En diálogo con LA NACION vía Zoom, Vicuña, Suárez, Peterson, Stuart, Fernán Mirás (quien interpreta a Álex, marido de Malena) y Boy Olmi (padre del personaje de la China) hablaron sobre cómo fue filmar la serie en pandemia, lo interpelados que se sintieron por el guion, y la necesidad de hacer terapia luego del rodaje.

Del “encierro” de la China a la emoción de Carla Peterson

La China como Malena en Terapia alternativa, junto a Vicuña, en el rol de Elías Star+

Fernán Mirás describió el proceso de regreso a la actuación como concebir algo “desde las ruinas”. Efectivamente, el equipo no solo debió adaptarse a los protocolos de Covid sino también a una realidad de una industria audiovisual golpeada que se estaba poniendo de pie. Los actores le contaron a LA NACION que, antes de aceitar la máquina, hubo inquietudes a la hora de rodar en la nueva normalidad, el año pasado.

-¿En qué momento personal los encontró el proyecto? ¿Cómo estaban emocionalmente?

-Jazmín Stuart: Con unas ganas increíbles de filmar, desesperada por volver al set. Yo pensaba que íbamos a tardar un tiempo más en volver a filmar, pero por suerte se aprobaron los protocolos y pudimos volver, con una emoción increíble. Más allá de los protocolos y la desesperación por no poder sacarme el barbijo para poder transmitirles mejor lo que quería a los actores, estaba muy emocionada. Siento una admiración increíble por todo ese equipo gigante y por la adaptabilidad de todos los que laburamos en esa situación.

La China Suárez y Fernán Mirás en la ficción de Star+ Star+

-Fernán Mirás: Fue como si estuviéramos saliendo de la guerra, como cuando empezó a filmarse el Neorrealismo, salvando las distancias, pero era como filmar entre las ruinas. Teníamos que ver cómo nos organizábamos, cómo se hacía, cómo te adaptabas rápido, el acercarte a las directoras porque no las escuchabas por el barbijo. Había una emoción por la adaptación a lo nuevo ante tanta incertidumbre.

-Boy Olmi: Estábamos y estamos con una necesidad muy grande de recuperar hábitos que fueron adormecidos por un tiempo, como la posibilidad de encontrarse con amigos, compañeros, técnicos. Esta serie llegó en un momento en que no nos veíamos con nadie, yo empecé a ver a Fernán antes que a mi familia prácticamente. Eso es muy festivo, más allá de que estábamos todos muy afectados o modificados por las circunstancias. Es muy liberador entrar en el juego de la ficción, de una historia que no tiene que ver con la coyuntura pandémica, porque hablamos de amor, de vínculos, de familia, de desengaños, de padres, de hijos, de parejas. Fue como estar metidos en ese celofán y que nos liberaran, estábamos como estabas vos, estábamos todos igual y ahí encontramos la posibilidad de liberarnos juntos por un rato.

"Yo no soy muy temerosa, y creo que hoy el nuevo mundo nos pide mayor flexibilidad por la incertidumbre, aunque eso es algo que siempre está" Carla Peterson

-Carla Peterson: Para mí fue un privilegio, con todo lo que significaba trabajar para Disney, una nueva plataforma, las directoras. Pensé que no se iba a poder hacer porque veníamos de un momento en que todo se cerraba, no había trabajo, todo se iba terminando, no había teatro, no había filmaciones, era como una ola de fuego que te perseguía y vos estabas quieto en un lugar sin correr. El día en que estuvimos parados en un set no podíamos creer que estábamos ahí. Nos habíamos hecho pruebas de vestuario todo de manera virtual, ensayábamos por Zoom, todo era distinto, todo era virtual. Es más, los actores no nos volvimos a ver nunca más, es muy raro no poder compartir nada después.

-China Suárez: Yo estaba muy encerrada y recién parida [en julio de 2020 nació su tercer hijo, Amancio, fruto de la relación con su expareja, Benjamín Vicuña]. Es la primera vez después de tres hijos que empiezo a trabajar tan rápido, y estaba muy nerviosa porque en general uno se turna, pero en este caso arrancamos los dos. Estaba bastante movilizada, muy insegura al principio, el cuerpo no es el mismo, estaba volviendo, las hormonas, dar la teta y no dormir y tener que llevar a Amancio con el Covid... Pero la verdad es que tenía muchas ganas de volver a trabajar. Lo hablábamos todo el tiempo con Benja, de lo privilegiados que eramos sabiendo la falta de trabajo que había, una mezcla de sentimientos bien fuertes.

Cambio de hábito

Vicuña y Suárez anunciaron recientemente su separación Star+

Vicuña y Suárez trabajaron juntos por primera vez en 2016 en el drama romántico de Daniela Goggi, El hilo rojo. La pareja sorteó un escándalo mediático, afianzó su relación y continuó compartiendo variadas producciones, desde el film Los padecientes de Nicolás Tuozzo hasta la novela de eltrece, Argentina, tierra de amor y venganza. Cuando llegó el proyecto de Terapia alternativa, Vicuña aseguró que se sintió atraído por la posibilidad de indagar en temáticas como los vínculos románticos y los pormenores del psicoanálisis. El viernes, el actor comunicó que se había separado de Suárez, quien en diálogo con LA NACION compartía días antes su necesidad de retomar las sesiones con su psicóloga.

“Yo por supuesto que creo en la terapia, he hecho en algún momento, tengo que retomar. De hecho, esta serie me recuerda que tengo que retomar (risas). Es un tema porque tenés que probar y ahora con la pandemia todo es virtual y ver con quién te sentís cómoda, voy a mandar un par de mensajitos para ver quién está disponible ahora”, contó la actriz. Vicuña, en cambio, eludió la pregunta de si está yendo al psicólogo, y habló sobre lo que le dejó la experiencia. “Todos los que estábamos ahí éramos como huérfanos, como personas que de alguna manera nos necesitábamos profundamente, y eso es lo que hace esta vocación, este oficio”, expresó, y añadió que se sintió reflejado en ciertos puntos de la historia. “Es una serie inteligente que indaga mucho, que se pregunta sobre la valentía. Yo creo que al final uno se transforma en su propia circunstancia, en las decisiones que toma. A través de la risa, de sus planos... Esta es una ficción que va a generar que el público viva esa reflexión, creo que es un lobo disfrazado de cordero”, apuntó el actor chileno.

-El personaje de Selva habla mucho de los mandatos sociales, de cómo nos cuesta romper con los hábitos. ¿Les pasa a ustedes? ¿Le temen a los cambios o son siempre bienvenidos?

-Vicuña: ¡Uh!

-Peterson: Yo no soy muy temerosa, y creo que hoy el nuevo mundo nos pide mayor flexibilidad por la incertidumbre, aunque eso es algo que siempre está. Damos por sentado un montón de cosas todo el tiempo, y creo que todo es mucho más incierto a partir de esto que pasó [la pandemia]. Soy bastante de ir haciendo lo que puedo, como puedo y disfrutando de lo que se pueda. Me escapo para adelante, para no quedarme paralizada.

-Vicuña: ¡Muy bien!

-Suárez: Me gustó esa frase Carlita, ¿me la puedo robar?

"Al volver a filmar, todos los que estábamos ahí éramos como huérfanos, como personas que de alguna manera nos necesitábamos profundamente, y eso es lo que hace esta vocación, este oficio" Benjamín Vicuña

En ese tramo de la entrevista, Peterson no pudo disimular el anhelo que tiene de reunirse con sus compañeros. “Los veo y tengo unas ganas de abrazarlos muy importante... ¡Ay, no puede ser! Los quiero”, les manifiesta a Suárez y a Vicuña, quien le promete “hacer algo” cuando las circunstancias lo permitan. “Estamos re contentos, para todos los que hacemos televisión y cine, es re importante poder haber hecho esto y poder compartirlo”, añade la actriz, quien ahonda en lo fundamental que fue construir a Selva desde afuera hacia adentro.

-¿Cuánto te ayudó el diseño de producción y el vestuario para componer a Selva? Es una mujer que tiene una oficina muy particular, que habla y se mueve de un modo que no estamos habituados a ver en una terapeuta...

Carla Peterson interpreta a Selva, una excéntrica terapeuta Star+

-Peterson: A mí cada cosa me iba sorprendiendo, lo primero que me mostraron era el consultorio y ahí empecé a entender. Yo decía: “¿Cómo atiende en su casa?” Me mostraron una foto y en el fondo se veía la cama y yo decía “qué rara que es”. Dice cosas raras, las situaciones o los ejercicios que les plantea a los pacientes son extraños, era un mundo enrarecido, particular, cuando vas a terapia no ves la cama del terapeuta. Ves un sillón. Acá ves la cama, ves su vida, ella vive así. Por otro lado, todo lo que dice ella es profundo, los textos que yo tenía que decir eran como de teatro por momentos, monólogos largos donde Selva iba y venía. Todo estaba muy planeado, el vestuario, el maquillaje, la luz, como en todas las grandes series, y con una directora general como Ana que nos iba guiando.

Los desafíos de filmar “a contraturno”

Stuart estudió la carrera de dirección con Katz en simultáneo (se recibieron juntas, a los 21 años), y define el vínculo con la cineasta como “de conocimiento profundo”. Por lo tanto, debió adaptarse a no poder trabajar con ella en un mismo espacio. Por las restricciones del coronavirus, Stuart dirigía por su lado, y Katz hacía lo propio en otras jornadas.

La actriz Jazmín Stuart, codirectora del proyecto Disney - La Nación

“Yo admiro mucho la manera de trabajar de Ana, su lenguaje, su estética. Hay algo muy personal en su trabajo que me genera mucha admiración. Yo me demoré en empezar a trabajar como directora y mientras tanto iba viendo su trabajo y decía ‘wow, que rápido que va y qué obra interesante que está desarrollando’. Cuando me convocó para trabajar con ella fue un ‘sí' rotundo, porque además me parecía interesante el laburo de dirigir prácticamente la mitad de la serie sin cruzarnos, las dos dirigimos todos los capítulos pero nos dividíamos las semanas de grabación, y después hablábamos por teléfono para compartirnos cómo había sido el día, lo que habíamos hecho, fue súper interesante el trabajar a contraturno, sin vernos.

"Yo por supuesto que creo en la terapia, he hecho en algún momento, tengo que retomar. De hecho, esta serie me recuerda que tengo que volver" La China Suárez

-¿Cuánto te ayudó conocerla tanto para atravesar ese proceso?

-Stuart: Mucho, y además estaba bueno tener en cuenta que ella era la showrunner, la directora general del proyecto y la guionista; más allá de mi impronta como directora lo importante era serle fiel a lo que ella quería contar. Fue un ejercicio de entrar en la cabeza y el lenguaje de Ana. Me invitaron a jugar pero el juego lo inventó ella.

-Fernán, Boy, ¿cómo describirían a Jazmín como directora?

-Olmi: Encontrar directoras como Ana y Jazmín que conocen, aman y disfrutan desde un lugar tan profundo el trabajo de los actores es muy contenedor, diferente. Las dos generan una mecánica de trabajo muy liberadora. Uno como actor tiene que volar, sentirse libre y sentirse no solo querido y aceptado, sino también con un espacio para lograr eso. En la propuesta ya había una mirada innovadora.

Fernán Mirás aseguró que volver al ruedo pospandemia fue como filmar entre las ruinas Disney - La Nación

-Mirás: A mí me genera muchas veces una cosa curiosa... La claridad de que dirigir es un rol. Cuando fueron tus compañeras como actrices y están dirigiendo aparece una cosa muy descontracturada, como si vivieras en una cooperativa de teatro donde dirige un día cada una. Hay que estar abierto a lo que puede ocurrir ahí. Hay un gran beneficio cuando te dirige una actriz, ella sabe lo que pasa por tu cabeza y qué dificultad podés tener, entonces usualmente te corre obstáculos que pueden presentarse. Fue muy relajado, desde el primer día sentí que eso iba a pasar. Con Ana no había trabajado pero con Jazmín sí [en el film Recreo], y dejamos que ocurran cosas que no sabíamos que iban a pasar y en base a eso hacíamos ajustes.

La última foto de Benjamín Vicuña y la China Suárez junto a Carla Peterson y Ana Katz en medio de la filmación de Terapia Alternativa

Como remarca Vicuña en un tramo de la entrevista con LA NACION, Terapia alternativa es “ese lobo disfrazado de cordero” que no puede ser leído con una simple mirada. La ficción es inmersiva, te invita no solo a atestiguar el destino de Malena y Elías sino también el de sus parejas [de la serie también forma parte Julieta Cardinali como la esposa de Elías], sus padres y, claro, el de Selva, esa entelequia a la que lentamente se le va corriendo el velo.

Dónde verla. Terapia alternativa estará disponible en Star+ en septiembre.