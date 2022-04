¿Qué veo? Cinco joyas del cine ibérico que se pueden descubrir en Espanoramas

Luego del paréntesis obligado por la pandemia que lo llevó a la virtualidad, hoy comienza en el complejo Cinépolis Recoleta la octava edición de la muestra Espanoramas, un foco desde el cual el público argentino puede acceder a lo más reconocido del cine español reciente. Así, en un año que desde la Berlinale al Oscar ha demostrado la importante presencia del cine español alrededor del mundo la muestra se permite “buscar el reencuentro con el público de manera directa, presencial, en un hábito tan necesario como el de ver una película en una sala de cine”, señaló a LA NACION el consejero cultural de la Embajada de España en Buenos Aires, Luis Marina Bravo, sobre un encuentro con el cine español que extenderá su geografía desde Buenos Aires (del 7 al 13 de este mes), Córdoba (del 21 al 27 en el Cineclub Municipal Hugo del Carril) y Rosario (del 26 al 30 en el Cine Arteón). La programación incluye títulos atractivos de lo más reciente como El buen patrón y clásicos “malditos” como la versión restaurada de Arrebato, el legendario film de Iván Zulueta. A continuación, cinco recomendados imperdibles para descubrir.

El buen patrón. La gran ganadora de la última entrega de los Goya y la película que dejó afuera de la candidatura por España al Oscar a Madres paralelas de Almodóvar es una comedia de ácido humor negro que descansa vitalmente en el magistral trabajo de Javier Bardem como el dueño de una fábrica de balanzas para quien la vida debe estar en equilibrio. Con mucho de un humor que hizo célebre a Luis García Berlanga, el realizador Fernando León de Aranoa pasa revista a los conflictos humanos en una película clave del cine español reciente. Hoy, a las 19, en Cinépolis Recoleta.

Libertad. La abuela Ángela sufre de Alzheimer y es cuidada con esmero por una mujer colombiana llamada Rosana. La familia de Ángela pasa las vacaciones allí y con ellos está Nora, quien a los catorce años no encuentra su lugar en el mundo. Pero un día llega a la casa la hija de Rosana, llamada Libertad. El encuentro da paso a una amistad que permitirá un tránsito distinto de la niñez a la adolescencia pero también mostrar las consecuencias de las diferencias sociales. Con un trabajo de actrices no profesionales, Libertad le brindó a Clara Roquet el Goya a la mejor dirección novel y abrir la Semana de Cine de Valladolid. El sábado 9 a las 19.30 en Cinépolis Recoleta.

Espíritu sagrado. Se quedó con una mención especial del Festival de Locarno y también del Festival de Mar del Plata además de una estatuilla especial dentro de los Premios Feroz. ¿Por qué las consiguió? Por los méritos de su retrato vintage de unos seguidores del fenómeno OVNI que pierden al líder del grupo y queda en el tintero un secreto que puede cambiar el curso de los tiempos. Inteligente y estimulante película que ubica a su director Chema García Ibarra como toda una revelación en su primer largometraje. El domingo 10, a las 22, en Cinépolis Recoleta.

Quién lo impide. Si se arma de paciencia, de algún tentempié y de tiempo para transcurrir las cuatro horas de metraje de la última realización de Jonás Trueba, el resultado es una más que disfrutable experiencia que devuelve todo el mundo adolescente de hoy desde el lugar de realizar una película donde el mundo adolescente es retratado sin recetas, con espontaneidad y también, en buena medida, por ellos mismos y logra construir una acertada mirada de época que navega entre el documental y la ficción. Eso le permitió ganar un premio a la mejor actriz en el Festival de Mar del Plata y también el Goya al Mejor Documental. El miércoles 13, a las 19.30 en Cinépolis Recoleta.

Arrebato. José Sirgado terminó su segunda película y está profundamente insatisfecho con el curso de su vida y del cine hasta que recibe un envío por encomienda que parece ayudarlo. Pero nada es lo que parece y todo toma el envión de un salto al vacío. En parte cine de vampiros, experimental, con las drogas y los excesos en primer plano, la obra de Iván Zulueta es una película de culto que adelantó la “movida” luego de la muerte de Franco y tiene como protagonistas a dos reconocidos y reconocibles Eusebio Poncela y Cecilia Roth, a quienes acompaña el ya entonces misterioso Will More. El viernes, a las 22 en Cinépolis Recoleta.