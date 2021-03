Qué ver en el Bafici: dos películas de competencia que apuestan a los excesos y al humor

Una de las características más sobresalientes de Bafici a través de los años y especialmente bajo la dirección de Javier Porta Fouz es el espacio que se le dedica a las comedias. Y este año no es la excepción, con una sección enteramente dedicada al género integrada por doce films, entre largos y cortometrajes, y una notable presencia también en las competencias oficiales. En la internacional, la película que se destaca por su humor delirante, absurdo y escatológico es The Old Man Movie, film de animación de Estonia. Con un personaje, el viejo del título, que los directores habían creado para una serie de divertidos cortometrajes -disponibles en YouTube-, y utilizando la técnica del stop motion, la película es una loca aventura en la que todo gira alrededor de una vaca lechera que un viejo granjero ordeña con esmero hasta que, durante la visita de sus nietos “citadinos”, todo se sale de cauce. Salvaje y graciosa, The Old Man Movie utiliza situaciones y personajes siempre relacionados con tiernos cuentos infantiles para mostrar su reverso: un mundo repleto de flatulencias, zafarranchos y locuras varias.

Y algo de todo eso, menos las flatulencias, también marca el ritmo de Los visionadores, el nuevo film de Néstor Frenkel, un documentalista con asidua presencia en el Bafici, del que participó con sus films Buscando a Reynols (2004), Construcción de una ciudad (2008), Amateur (2011) y Todo el año es navidad (2018). Esta vez, la trama no gira alrededor de una banda, una ciudad, un cineasta frustrado o la vida de un ilusionista sino que todo empieza y termina en el cine pero no en cualquier cine, sino específicamente en el cine argentino consumido en video. Dos jóvenes amigos empiezan a explorar el universo de los films policiales nacionales y en particular a aquellos que tienen al peligro de las drogas como su premisa argumental, lo que se transforma para ellos en un recorrido de excesos de consumo audiovisual y un deleite de nostalgia y comedia para los espectadores. Con los elementos visuales de un tiempo pasado, el tracking, las cajas de videos, los cassettes y la música de sintetizadores como la marca de la modernidad, Los visionadores rescata a aquellas producciones nacionales del olvido (o la vergüenza) y con la ayuda de la narración -a cargo de Damián Dreizik-, da cuenta de una obsesión por los diálogos envarados, los villanos desaforados y por Rodolfo Ranni epicentro de una tangente del cuento que lo lleva hasta el delirio.

The Old Man Movie. Competencia internacional. Dirección: Oskar Lehemaa y Mikk Mägi. Duración: 87 minutos. Función 1: viernes 19, a las 23.59, en Quetren Quetren. Función 2: domingo 21, a las 21, en la Usina del arte. Función online: disponible desde el viernes 19 a las 23.59 y por 72 horas.

Los visionadores. Competencia argentina. Dirección: Néstor Frenkel. Duración: 51 minutos. Función 1: viernes 19, a las 20, en el Anfiteatro del Parque Centenario. Función 2: martes 23, a las 18.25, en el Centro Cultural San Martín 1. Función online: disponible desde el viernes 19 a las 20 y por 72 horas.

