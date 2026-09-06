Ricky Martin presentó en el festival de Venecia el film de Gael García Bernal que produjo y en el que también actúa

Venecia (Italia), (EFE).- El cantante y actor puertorriqueño Ricky Martin tiene claro que el arte es su refugio. Ya sea a través de la música, el cine o la literatura, asegura tener el objetivo de seguir buscando historias, crearlas o aceptar como suyas otras ajenas. “Mi refugio es contar historias. Mi refugio es poder encontrar esa vulnerabilidad para convencer al público de lo vivido o de lo que he visto que me ha impactado y crear una conversación», explicó en una entrevista con la agencia EFE hoy en el festival de cine de Venecia al que llegó para presentar la película Hombre al agua, en la que actúa junto a Gael García Bernal, también realizador del film que coescribió con el dramaturgo argentino Mariano Pensotti. El film que se exhibió hoy, fuera de la competencia oficial de la muestra, también cuenta con la participación de Natalia Oreiro.

“Estar en Venecia no es cualquier cosa, a lo mejor [García Bernal] está acostumbrado, pero yo no. Esto es maravilloso”, reconoció Martin a su paso por la sesión fotográfica antes de la proyección del film que compartió junto al director y el resto del elenco integrado por Debora Nascimento, Esmeralda Pimentel, Jorge Salinas y Manuel García Rulfo.

El cantante y compositor, de 54 años, dice haberse expresado a través de su música y de los guiones que ha recibido y que le han impresionado. “Por ahí va mi historia: poder seguir haciendo lo que sea frente a las cámaras, con la música, en el teatro o en la literatura, en los libros que he escrito. No sé, yo lo que quiero es seguir buscando historias, creando historias o aceptándolas y haciéndolas mías y jugar con ellas”, añadió.

Manuel Garcia Rulfo, Jorge Salinas, Gael Garcia Bernal, Esmeralda Pimentel, Debora Nascimento y Ricky Martin en la presentación de Hombre al agua TIZIANA FABI - AFP

En Hombre al agua, Martin interpreta a un actor contratado para encarnar al protagonista de una biopic inspirada en la vida del personaje que interpreta García Bernal, un socorrista cubano, cuyo destino cambia cuando salva a un acaudalado empresario mexicano (Jorge Salinas) y acaba trabajando para él y casándose con su hija. Una nueva vida en la que no todo es lo que parece. Una reflexión con aires de sátira cómica, melodrama y crítica social sobre la identidad cultural y la mirada ajena que refleja por momentos las propias experiencias del actor y realizador mexicano en relación a la fama y el reconocimiento en Hollywood.

“Yo he estado frente a las cámaras desde que tengo 12 años, pero a mis 54 años decir que es la primera vez que estoy trabajando, siendo parte de un elenco de una película en el Festival de Venecia, es muy importante para mí”, añadió el cantante que aunque tiene un papel pequeño en el film también participó de él como uno de sus productores.

Martin en la alfombra roja del festival de Venecia al que llegó como actor y productor del film Hombre al agua, dirigido y protagonizado por Gael García Bernal STEFANO RELLANDINI - AFP

“Para mí, para mis hijos y para un legado, porque siempre estaré agradecido por este macho [García Bernal] que me ha traído a este tsunami. Esta película es muy divertida. Trabajar con Gael como director lo hace aún más divertido. Él te da la libertad de jugar y de aportar si es necesario, pero también hay una estructura que hace que la filmación salga adelante”, añadió Martin.

El rodaje de sus escenas duró un día. “Pero me dejó un buen sabor de boca… Vi el film y me sigue dando más. Cada vez que la ves te va a seguir dando cosas", señaló, subrayando que nunca dudó a la hora de responder a la llamada de García Bernal: “En ningún momento me pasaría por la mente decirle que no a trabajar con alguien como él”.

Martin apuntó que le gusta “que todo fluya”: “Las decisiones de hace diez años jamás serán las de ahora. (…) Somos artistas, creo que podemos ser muy, muy, muy, muy rígidos. Hay que estar con la mente abierta. Y aparte tenemos hijos, que nos cambian la vida diariamente con unas cosas y unas historias que tú dices “Espérate, yo no pensaba así”. Tenemos que estar abiertos", detalló el músico.