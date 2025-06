Robert Pattinson y The Batman 2: la secuela que muchos consideraban cancelada, ya tiene fecha de estreno

En marzo de 2022, y luego de mucho escepticismo, una nueva versión de Batman llegó a la pantalla grande. Bajo la dirección de Matt Reeves, The Batman se convirtió en un éxito inesperado entre el público (y un sector de la crítica), y Robert Pattinson en la piel de Bruce Wayne demostró estar a la altura de las circunstancias. A dos semanas de ese estreno, desde Warner confirmaron que estaba aprobada una segunda parte de esa nueva versión del encapotado, sin embargo, el tiempo comenzó a pasar sin que hubiera novedades. En más de una oportunidad surgieron fuertes rumores sobre la cancelación del proyecto, sin comprender por qué se había dejado enfriar el entusiasmo de los espectadores. Pero cuando el Batman de Pattinson (o el Battinson) parecía condenado al olvido, una foto confirmó que todo está listo para su gran regreso.

Hace muy pocas horas, el realizador Matt Reeves compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que él está fuera de foco, sentado en un sillón junto a su coguionista, Mattson Tomlin . Al frente de la fotografía, resalta un libreto que lleva en su portada a un murciélago. El único texto que figura en la publicación, hace un juego de palabra que alude a que ellos son “socios en el combate contra el crimen”. Sin lugar a dudas, esto anuncia la finalización de la escritura del guion de The Batman 2 . En Estados Unidos, el estreno programado para la película, es el primero de octubre de 2027. De cumplirse esa fecha, el paréntesis entre las dos partes de la saga, será de poco más de cinco años, un lapso considerablemente largo entre dos entregas de una misma franquicia superheroica.

El director James Gunn, luego de realizar las tres películas de Guardianes de la galaxia, se mudó a DC para coordinar ese universo superheroico en el cine Jordan Strauss - Invision

Hace pocos días, el responsable actual de coordinar el universo de DC en el cine, James Gunn (que en dos semanas estrenará la nueva película de Superman), aseguró que el Batman de Pattinson es uno de los bastiones más importantes de ese universo superheroico. Y no hay que olvidar que la reciente serie El Pingüino, que le valió a Colin Farrell un Globo de oro, transcurre en esa misma continuidad.

Por otra parte, James Gunn no se refirió a la posibilidad de cruzar a esa versión de Batman con otros personajes del actual universo DC, como el inminente Superman, o la serie de Linterna verde que hace poco tiempo comenzó su rodaje.

The Batman, protagonizado por Robert Pattinson (Crédito: GQ)

En la premiere de Mickey 17 en febrero de este año, Robert Pattinson respondió frente a la pregunta sobre su interés por ponerse nuevamente en la piel del encapotado: “Confío en que sí. Comencé en esto siendo un Batman joven, pero voy a ser un Batman jodidamente viejo para cuando llegue la secuela. Ya tengo 38 años, soy grande”. Sobre cuál será la trama, Pattinson aseguró: “Yo ya sé de qué va, pero no puedo decírselo a nadie. Pero está buenísimo, me tiene muy entusiasmado”.

Batman, dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson y Zoe Kravitz