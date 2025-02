De las películas de Batman a la serie de Linterna verde y el futuro de Superman: James Gunn repasó las nuevas adaptaciones basadas en DC Comics

Cuando James Gunn y Peter Safran tomaron las riendas del universo DC en cine y televisión, ambos sabían que el desafío era mayúsculo. Luego de varios años de cometer groseros errores en la búsqueda por construir una continuidad cinematográfica similar a la de Marvel, desde las oficinas de Warner Bros. hicieron borrón y cuenta nueva, y convocaron a Gunn (responsable de la trilogía de Guardianes de la galaxia) para que coordine una nueva familia de adaptaciones, que iban a compartir una misma continuidad. A dos años de una lista de numerosos anuncios, el realizador hizo un repaso sobre el estado actual de muchos de esos títulos: cuáles son los nuevos que se sumaron, cuáles están en marcha y cuáles están demorados.

El proyecto más importante que DC tiene en carpeta, es la película de Superman. Dirigida por el propio James Gunn, el film será el puntapié inicial de la nueva continuidad, y mostrará una versión del héroe muy cercana a la sensibilidad de los largometrajes protagonizado por Christopher Reeve. El primer avance de Superman fue revelado hace pocas semanas, y el recibimiento del público fue de un gran entusiasmo y mucha expectativa de cara al mes de julio, cuando esta producción llegue a los cines.

La otra película que avanza con paso firme, y cuyo lanzamiento está pautado para mediados del 2026, es Supergirl: Woman of Tomorrow. Con el protagónico de Milly Alcock, una de las figuras principales de La casa del dragón, se espera que este relato narre el origen de esta kriptoniana, que probablemente haga su debut en el film de Superman.

Por otra parte, la serie de Linterna verde también está muy cerca de entrar a su etapa de rodaje. La plataforma MAX será el hogar de este título, que bajo el nombre Lanterns mostrará a dos portadores del anillo verde, que deberán resolver varios misterios en una ficción que promete un tono muy similar a la primera temporada de True Detective. Aquí los actores protagonistas serán Kyle Chandler y Aaron Pierre, y se espera que Lanterns debute a comienzos del próximo año.

La secuela de The Batman, con Robert Pattinson una vez más en la piel del encapotado, avanza sin prisa pero sin pausa, y el realizador Matt Reeves está dándole los últimos retoques al guion de un largometraje que está programado para el 2027. Sobre una segunda temporada de El Pingüino, hay muchas dudas al respecto, y al parecer el propio Colin Farrell no estaría muy ansioso al respecto.

Una de las sorpresas, fue la confirmación de una película basada en Clayface, un villano de Batman que aún no debutó en cine. La característica de este enemigo del encapotado, es que su cuerpo está hecho de barro, y por ese motivo puede manipularlo a su antojo. Este proyecto tomó fuerza a partir del guion escrito por Mike Flanagan (un referente del terror actual), y Gunn afirmó: “Esta película tiene que funcionar como un título de horror para alguien a quien ni le importa el universo DC”.

Sobre los proyectos animados, están en preproducción un film sobre Batman y dos de sus Robin, y otro sobre Blue Beetle que continúa las aventuras luego de lo visto en el film estrenado hace pocos años. También se encuentran en carpeta series de dibujos animados basados en la heroína Starfire, otra de Linterna verde, y una última llamada Super Powers que reúne a las versiones adolescentes de varios justicieros como Plastic Man, Flash y Aquagirl.

Por último, Gunn y Safran desmintieron tener en mente un largometraje basado en el superlativo cómic bélico Sgt. Rock, protagonizado por Daniel Craig y dirigido por Luca Guadagnino.

Los proyectos que a pesar de estar anunciados, avanzan extremadamente despacio (y hasta pueden ser susceptibles de ser cancelados) son Paradise Lost, una serie centrada en la mitología alrededor de Wonder Woman, la comedia Booster Gold, y The Autorithy, sobre un grupo de vigilantes que hacen de la violencia desmedida su carta de presentación. Sobre Batman: The Brave and the Bold, el film del encapotado que en tono de aventura, iba a contar una historia del héroe junto a un joven Robin, no hay mucha información ni se sabe con precisión cuándo se llevará a cabo (el dato más relevante aquí, es que este largometraje según se anunció oportunamente, sería dirigido por el argentino Andy Muschietti).

Por último, y en el marco de la presentación, James Gunn insistió con que su política es la ser muy cuidadoso con los anuncios, en la medida que no haya guiones que se encuentren en proceso de escritura. Sin la intención de marear a los espectadores con grillas de mil títulos, el director subrayó que “es muy difícil hacer una buena película, sin un buen guion”, y que mucho más complicado es “hacer una película con un guion que se escribe sobre la marcha”. De esa forma, la postura de Gunn es la de priorizar la calidad, una patada directa hacia Marvel, que desde hace varios años parece elegir un camino exactamente opuesto.

