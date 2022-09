Ryan Reynolds y los desopilantes videos que realizó para anunciar el regreso de Wolverine

escuchar

En las últimas horas, Ryan Reynolds anunció el inicio de rodaje de Deadpool 3. A través de dos videos en sus redes sociales, el actor confirmó que la nueva entrega ya está en marcha, pero con una particularidad: Hugh Jackman será parte y volverá a ponerse en la piel de Wolverine.

Dicen que el marido de Blake Lively tuvo que insistir mucho para que el australiano vuelva a calzarse las cuchillas afiladas sin embargo, lo ha conseguido. Y para compartirlo con todos los fans de la saga, al actor se le ocurrió una manera muy original. En el primer video, Ryan está sentado en el living de una casa mientras le cuenta a sus seguidores cuáles son sus expectativas para esta tercera entrega de Deadpool aunque a juzgar por lo que dice no se le estaría ocurriendo nada original.

Sin embargo, todo cambia cuando, en medio de su relato, Jackman pasa indiferentemente por detrás y el actor pregunta: “Oye, Hugh... ¿Querés ser Wolverine una vez más?”. La respuesta no tarda en llegar: “Sí, claro Ryan”, le responde con un tono que no demuestra mucha emoción mientras sube las escaleras el encargado de interpretar al superhéroe del universo X-Men. La cara de sorpresa de Reynolds y la canción de Whitney Houston “I Will Always Love You” (hit de El guardaespaldas) concluyen una escena que ha cosechado un sinfín de likes en cuestión de segundos.

Si bien el australiano encarnó a Logan en casi todas las películas de la franquicia mutante, parecía que ya no iba a volver a la pantalla. Por eso, la emoción de todos los fanáticos al enterarse de la noticia. Mientras la mayoría advertía que no podía esperar para verla, otros recurrieron al humor y en un divertido juego de palabras daban cuenta de lo “grande” que iba a ser este regreso (“Hughe news” (”grandes noticias”) escribió un usuario al tiempo que otro lanzó: “This is going to be Hugh!” (”esto va a ser grande”). “Todavía no vi la última de Wolverine porque me niego a verlo morir. Me hiciste el año”, confesó otra instagrammer feliz por la novedad.

Y luego de este video, el actor posteó otro divertido clip - ya con Hugh Jackman sentado a su lado- en donde junto a su colega intentan explicar cómo es posible el regreso de Wolverine, ya que en el último film en que se lo vio se moría. Pero, claro, sus dichos no se pueden escuchar y solo es un paso de humor para seguir generando emoción en sus fans.

Aunque hay mucha expectativa, los fanáticos van a tener que esperar hasta septiembre de 2024 (la fecha de estreno estipulada es el 6 de septiembre) para disfrutar de esta nueva película que reunirá a personajes de dos exitosas franquicias en el UCM.

El regreso más esperado

En 2017, Hugh Hackman habló sobre la posibilidad de dejar de dar vida al mutante de la garras de adamantium después de casi 20 años de interpretarlo. “Esto es todo”, dijo Jackman en una entrevista con Entertainment Weekly. Y enseguida, fundamentó su decisión: “Soy bastante indeciso, pero cuando tengo ese presentimiento, es como un alivio para mí. Cuando conocí a mi esposa, lo supe. Con los niños, lo supe. Cuando estaba hablando con Jerry (Seinfeld) ese día, estaba como, ‘Oh, sí’”, dijo sobre una anécdota que vivió junto al actor de Seinfeld, dando cuenta que era el fin de una era.

Cinco años después, parece que el australiano ha cambiado de opinión. De hecho, ya en 2021 cuando todas las miradas apuntaban a Taron Egerton como el posible elegido para dar vida a la versión juvenil del personaje, Jackman publicó una foto críptica junto al jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, algo que volvió a entusiasmar a sus fans.

Ahora las sospechas son un hecho. Los espectadores podrán volver a disfrutar de este superhéroe en esta nueva apuesta que integrará dos míticas franquicias como Los 4 fantásticos y X-Men en una misma línea temporal. Además este proyecto volverá a reunir a Reynolds y Jackman luego de compartir el set de X-Men Orígenes: Wolverine, una película que no tuvo las mejores críticas. ¿Lograrán redimirse en Deadpool 3?