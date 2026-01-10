Wrexham, el club de Ryan Reynolds, eliminó por penales a Nottingham Forest en la FA Cup

Desde que los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney compraron Wrexham, el club tuvo una transformación deportiva e institucional espectacular, incluidos tres ascensos consecutivos para llegar a la liga Championship, la segunda categoría de Inglaterra. Y este viernes sumó otro hito: derrotó por 4-3 por penales a Nottingham Forest, tras un 3-3 en un partido que tuvo 30 minutos de prórroga, y eliminó por primera vez en 26 años a un equipo de la Premier League en la FA Cup, la competencia más antigua del fútbol.

Reynolds, reconocido por su papel en la saga Deadpool, entre otras películas, se mostró en el campo de juego antes del inicio, saludando a los futbolistas de su equipo cuando salíaen al calentamiento previo, mientras daba autógrafos a los fanáticos de los Dragones Rojos, firmando incluso zapatillas.

Wrexham co-owner Ryan Reynolds hyping up the players ahead of their FA Cup game against Nottingham Forest 👏 pic.twitter.com/V8dVTLb7ch — Football on TNT Sports (@footballontnt) January 9, 2026

En una noche épica en el estadio Racecourse Ground, el conjunto galés tuvo un final del primer tiempo arrollador, con dos goles en tres minutos, y se fue al descanso con una ventaja de 2-0 gracias a los tantos de Liberato Cacace y Oliver Rathbone. Reynolds se mostraba muy efusivo y emocionado en el sector de los palcos. No podía creer lo que veía. Placer total.

Al regreso, Nottingham Forest realizó tres cambios y apeló a algunos de los habituales titulares que estaban en el banco de suplentes, entre ellos, Nicolás Domínguez. Pareció que reaccionaba el equipo de la primera categoría cuando logró descontar el brasileño Igor Jesus, pero a 16 minutos del final Dominic Hyam volvió a estirar la diferencia para el local (3-1), con un cabezazo.

¿Definido? Para nada. Lejos de rendirse, el visitante encontró respuestas positivas de Callum Hudson-Odoi, otro de los que ingresaron en la segunda etapa ante el arco. El delantero anotó dos veces y forzó el tiempo suplementario a un minuto de cumplirse los 90 regulares.

En la prórroga el duelo mantuvo la intensidad, los dos conjuntos contaron con oportunidades claras para desnivelar y, sin eficacia, la definición se extendió a los penales, en un desenlace tan dramático como el partido. Al cabo de cuatro ejecuciones de cada equipo estaban 3-3, Jay Rodriguez marcó para Wrexham el 4-3 y Nottingham Forest quedó obligado a anotar para extender la serie. No obstante, el arquero Arthur Okonkwo le adivinó la intención a Omari Hutchinson, le bloqueó el fuerte remate e inició una celebración inolvidable, abrazados los jugadores a los hinchas que estaban en las primeras filas, detrás de ese arco. Más tarde, el actor se unió a los festejos.

WREXHAM HAVE KNOCKED OUT NOTTINGHAM FOREST IN THE FA CUP ON PENALTIES 😱



WHAT A MOMENT 😤 pic.twitter.com/pzFQeOzeFr — ESPN FC (@ESPNFC) January 9, 2026

Wrexham, que representa a unos 750.000 galeses, se trata del tercer equipo entre los más añejos del mundo y su estadio, Racecourse Ground, mantiene vivo el recuerdo más antiguo de un partido internacional, un Gales vs. Irlanda de 1906. Desde la compra por parte de los actores, no sólo creció deportivamente: aumentó su valor de 2 millones de libras a cerca de 100 millones, sus ingresos se dispararon por patrocinios de empresas como United Airlines y Meta, y se convirtió en un fenómeno mediático gracias a la serie Welcome to Wrexham, revitalizando al club y a la ciudad.

Arthur Okonkwo atajó el último penal de la serie y sus compañeros llegan a celebrar el triunfo de Wrexham sobre Nottingham Forest, que está una categoría más arriba en el fútbol británico. Jon Super - AP

Hasta la aparición de las dos estrellas de Hollywood, el club tenía más pasado que presente y estaba en manos de un órgano fiduciario de hinchas (Supporters Trust) que se encargaban del día a día de la institución. Como la Cenicienta, esperaban a un príncipe azul en forma de magnate multimillonario. O un golpe del destino que los devolviera a la Football League, el paraguas que ampara a las cuatro categorías superiores en la pirámide del país de los inventores del fútbol. Nada de eso pasó, pero una serie de Netflix protagonizada por otro equipo venido a menos ayudó a hacer el clic.

Cuando McElhenney vio De Sunderland hasta la muerte, la serie documental que retrata las idas y vueltas del equipo rojiblanco inglés por el ascenso, sintió que quería ser protagonista de una vivencia de adrenalina semejante. “Quiero comprar un club de fútbol”, dijo entonces a su mujer, Kaitlin Olson. Pero el creador de la comedia Siempre hay sol en Philadelphia necesitaba un socio capitalista. No tenía los fondos para la operación. Recordó entonces a un amigo virtual, al que nunca había conocido en persona. Un amigo multimillonario, famoso en el mundo, y emprendedor aficionado: Ryan Reynolds, el actor que personifica al superhéroe de Marvel.

Wrexham 3 (4) vs. Nottingham Forest 3 (3)

Lo que siguió fue encontrar al club que se adaptara a sus necesidades. Wrexham, con su tradición, sus recuerdos de oro, un estadio que había sido la piedra fundamental de la Federación de Gales y, sobre todo, una comunidad entera que vive por y para el club, terminó por completar todos los casilleros en plena pandemia de Covid. Y se firmó en febrero de 2021.

A casi cinco años de aquello, en medio del meteórico ascenso en las categorías de ascenso, Wrexham ya tiene un lugar en los dieciseisavos de final de la Copa FA. Mucho más que lo imaginado. “Es cine”, dirían en las redes sociales.