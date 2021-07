Space Jam 2: los secretos del rodaje, las polémicas por los personajes “cancelados” y las dudas sobre LeBron James

A 25 años del estreno del primer film, que se convirtió en un clásico de la cultura popular, este jueves llega a los cines Space Jam 2, una nueva era en la que Bugs Bunny, el Pato Lucas y el resto de los Looney Tunes esta vez se unen LeBron James, la estrella de Los Angeles Lakers, para combatir un malvado algoritmo. LA NACION dialogó con el elenco de la película, que reveló cómo fue rodar una superproducción envuelta en tantas expectativas y algunas polémicas.

Nuevos protagonistas, nuevos escenarios

Mientras que la trama original sucedía en un hipotético espacio en el que vivían los dibujos animados y tenía a Michael Jordan como protagonista, ahora se trata del ciberespacio y de un algoritmo de una plataforma muy parecida a HBO en donde conviven los Looney Tunes con los personajes de DC Cómics, Matrix y Game of Thrones, entre otros. Allí reina Al-G Ritmo, un algoritmo de inteligencia artificial que busca hacer el programa perfecto para retener toda la audiencia de streaming.

De acuerdo a sus cálculos matemáticos, basados en la conducta de la audiencia, el ciclo perfecto sería la unión de las estrellas de Warner con LeBron James, que es presentado como el deportista más popular del mundo . Pero el astro del básquet se niega a participar, lo que motiva a Al-G Ritmo a secuestrar a su hijo, un fanático de los videojuegos, y para liberarlo se deben enfrentar en un partido de básquet con los Looney Tunes dentro de su equipo.

Tráiler oficial de Space Jam: una nueva era - Fuente: Warner

Además de la estrella Los Angeles Lakers y los dibujos animados, Space Jam 2 tiene a la versión ficcional de la familia de James, incluyendo a Sonequa Martin-Green como Kamiyah, su mujer y madre de sus hijos, quien no dudó un instante en sumarse al proyecto. “Cuando me convocaron dije que sí de inmediato, porque tenía muchas ganas de trabajar en un proyecto que pudiese tocar a muchas personas”, contó en un diálogo exclusivo a LA NACION.

“Soy la matriarca de esta familia y estoy feliz de contar con la oportunidad de mostrar a una mujer que es esencial y que es quien lleva los pantalones. Kamiyah es la líder y la guía, además de la voz de la razón y de la sabiduría... ¡La amo! Por supuesto también es quien se preocupa por el bienestar de todos y me encanta poder representar a alguien así en pantalla, porque creo que nos representa a muchas”, sumó la actriz de The Walking Dead.

Cedric Jo interpreta a Dom, el hijo de LeBron James Courtesy of Warner Bros. Pictures

En pantalla también está Cedric Joe, el actor adolescente que interpreta a su hijo Dom, quien desea ingresar a la industria de los videojuegos mientras su padre sueña para él una carrera en el básquet. Es el debut del joven en el cine y sin dudas aporta frescura y candidez a la superproducción. “¡Fue un casting muy largo! Comenzó hace ya un par de años. Yo estaba haciendo teatro en la compañía Geffen Playhouse, en Los Ángeles, cuando vi el anuncio de que buscaban actores de mi edad. Después de unas audiciones tuvimos una ‘prueba de química’, que fue ver cómo me llevaba en pantalla con el resto del elenco ¡y ahí descubrí que se trataba de Space Jam! Lo mejor de todo fue que me confirmaron el rol la misma noche del estreno de una obra, así que salí al escenario con nervios por el film y no por lo que pasaría en el teatro”, recordó el intérprete de 16 años.

LeBron James, la gran incógnita

Desde el anuncio del proyecto, en febrero de 2014, la noticia de que LeBron James se sumaba a la cinta le puso un interés especial al film: ¿Podría el basquetbolista estar a la altura de las expectativas y lograr lo que Jordan había conseguido dos décadas antes? Sin dudas tenía la fama y el carisma, pero tal vez eso no fuera suficiente.

LeBron James reveló que su personaje favorito de los Looney Tunes es Bugs Bunny Warner Bros. Pictures

Según Martin-Green, el deportista llevó su profesionalismo de las canchas al set de rodaje: “Después de trabajar con él, tengo incluso más admiración que antes. Porque se entregó por completo al proyecto siendo muy consciente con sus limitaciones y trabajando el doble que el resto para estar a la altura y te juro que ¡venía al set preparado! Es alguien de infinita disciplina y respeto por los demás. Creo que entendió el peso del compromiso que asumía y se puso a la altura ”.

Las dudas acerca de LeBron James se disiparon en el set Courtesy of Warner Bros. Pictures

Joe vivió una experiencia similar: “Fue diferente que trabajar con alguien con experiencia actoral, pero tengo que reconocer que me sorprendió porque lo hizo mucho mejor de lo que yo esperaba y de lo que, creo, todos esperaban . Estaba bastante nervioso por conocerlo y sabía que era el mejor en lo suyo, pero ¿sería bueno actuando? ¡Se preparó para sorprender! Eso es lo que lo hace uno de los grandes entre los grandes!”.

Y, tal como sucedió con el primer film, además del atractivo de ver a un astro del básquet interpretarse a sí mismo en una historia de fantasía, el corazón de Space Jam 2 es reencontrarse con Bugs Bunny y sus amigos.

Viejas caras conocidas

Space Jam 2 Courtesy of Warner Bros. Pictures

“Como todo el mundo, crecí viendo a los Looney Tunes y es increíble conocer el proceso de cómo hicieron para que cobraran vida. Mi personaje favorito es el Pato Lucas, me encanta la manera de pensar que tiene, sus reacciones y por supuesto ¡su voz! Me divierte desde que soy chico y cada vez que lo veo me hace sonreír”, contó el adolescente.

Todos los personajes de Looney Tunes están presentes en la cinta, desde el Correcaminos hasta Tweety, y cada uno tiene una escena en la que brilla y recupera algo de su larga tradición en la pantalla chica . Entre ellos se destaca el veloz ratón Speedy González, que tiene la voz del actor de origen mexicano Gabriel Iglesias.

“Vengo de una generación que sólo podía ver dibujos animados en un día y un momento muy especial: los sábados a la mañana. Así que todos los chicos esperábamos ese día, madrugamos y lo disfrutábamos con nunca... ¡Imaginate cuando me preguntaron si quería ser la voz de un Looney Tunes!”, le contó a LA NACION.

Iglesias, que es un comediante de stand-up y tiene su propia serie en Netflix, cuenta con una vasta trayectoria como intérprete de voces: trabajó en Trolls, las cintas de Los Pitufos, Aviones, Coco y UglyDolls, entre otros. Este rol, sin embargo, fue especial, pero no estuvo exento de polémica ya que hubo un debate en redes sociales acerca de si el personaje no caía en estereotipos raciales . Pero Iglesias no se lo tomó en serio: “¡Speedy es uno de los pocos que hace 30 o 40 años decía cada tres palabras ‘México’. Y eso no es menor. Yo crecí sin mexicanos en la televisión y él era la única referencia. Y era divertido y travieso, me encantaba eso. Yo celebro que por primera vez en la historia hayan convocado a un mexicano para hacer su voz, me parece lo justo”.

Space Jam 2 Courtesy of Warner Bros. Pictures

Para la actriz de Star Trek: Discovery, Space Jam 2, una nueva era era una posibilidad imperdible de dar un mensaje positivo: “Creo que cuando uno tiene la chance de hacer estas superproducciones que van a ser vistas por millones, poder transmitir un mensaje de esperanza, de que se puede conseguir cualquier logro que desees es súper relevante. Podés hacer que estas ideas entren en sus corazones y cambien la realidad”.

El uniforme de LeBron James en el nuevo Space Jam - Fuente: YouTube

“Es muy importante para mí en términos de visibilidad también: poder mostrar a una familia afroamericana en pantalla siempre es necesario. Por supuesto que no es suficiente: no es suficiente verte a vos mismo en pantalla, tenés que verte a vos y a otros como vos de una manera positiva, bajo una luz que te muestre humano y capaz de lograr todo lo que te proponés. En este caso es una familia afroamericana que se cuida entre ellos, que se preocupa por los demás, que está dispuesta a sacrificarse para que cada integrante cumpla su sueño. Y por supuesto no es una familia perfecta, porque ninguna lo es, sino una familia real . Y eso es central para mí”, explicó Martin-Green.

Cedric, el actor que hace de su hijo y de LeBron James, coincidió: “Me encanta ver a familias en las películas. Incluso familias de personas famosas, porque siempre es un área de sus vidas que sucede a puertas cerradas y vos te preguntás ‘¿Cómo será esta super estrella como padre?’ ‘¿Sus hijos le hacen caso?’ y esas cosas. Aquí le ponemos voz y corazón a una familia real con un vínculo entre un padre y un hijo que no es perfecto, pero que tiene mucho amor y creo que ahí está la clave de todo”.