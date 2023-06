Coco Sily confirmó su romance con Cecilia “Caramelito” Carrizo: “Soy el hombre más feliz del mundo”

escuchar

Son la pareja menos pensada. Será por eso que la noticia de su romance sorprendió a más de uno. “Coco Sily y Cecilia ‘Caramelito’ Carrizo están viviendo un apasionado romance” , anunció el periodista Agustín Rey en el ciclo radial Argenzuela y la primicia enseguida fue confirmada por sus protagonistas.

“Sí, es verdad. Estamos hace un tiempo juntos con Cecilia”, confesó el creador de La cátedra del macho en diálogo con LA NACION esta mañana. Lejos de negar la relación o esconderse, el actor y humorista habló abiertamente sobre este amor que lo flechó por sorpresa y que, según sus propias palabras, lo hace “muy feliz”.

“Estamos saliendo, no sé como se dice. No sabría cómo definirlo”, repitió minutos después en el ciclo Nosotros a la mañana mientras estaba en una pausa de su programa de radio en la 107.5. “Soy el hombre más feliz del mundo porque Ceci es una mujer increíble. Me tienen que sacar la sonrisa a cachetazos ”, reveló enamorado, quien es padre de cuatro hijos y se separó de su última novia llamada Tamara, en medio de la pandemia.

Respecto a cómo empezó todo, el conductor contó que, si bien se conocían del medio, no tenían un vínculo cercano y fue en su programa Noche de mente por la TV Pública, en donde se encontraron. “Fue muy hermoso lo que nos pasó. Ella vino a Noche de mente como invitada, nos pusimos a charlar. Nos conocíamos obviamente pero no éramos amigos, solo del medio, de vernos. Yo respetaba mucho su última etapa periodística que me había llamado mucho la atención lo bien que laburaba”, dijo con tono serio.

“Yo estoy dirigiendo esta radio que se llama Extra, tengo un programa, pero a la vez la programo. Le ofrecí hacer algo como ‘su regreso’, así que vino a la radio. Enseguida lo arreglamos, firmamos contrato y yo me morí”, relató Sily, que enseguida decidió jugársela y dar el primer paso: “Le escribí y le dije: ‘mirá, si tenés ganas cenemos’ y ella me contesto que sí y a partir de ahí empezó todo...”, recordó con una sonrisa.

Si bien hasta el momento no hay fotos juntos, todo hace prever que la gala de los Martín Fierro, que se celebrará el próximo 9 de julio en el Hotel Hilton, es una gran oportunidad para que la flamante pareja se muestre junta por primera vez. Sily, que este año está nominado por su labor como conductor en la TV Pública, aseguró que le encantaría que Carrizo sea su compañera en esta noche tan especial. “Todavía no lo hablamos, pero a mí me encantaría por supuesto”, señaló.

La palabra de Caramelito Carrizo

Cecilia Carrizo "Coco me invitó a comer. Otro día me invitó a merendar y otro a almorzar y así empezaron nuestras charlas y nuestras risas y esta relación que es hermosa" Santiago Cichero/AFV

Quien también habló al respecto fue Cecilia “Caramelito” Carrizo. “La verdad es que con Coco nos conocemos hace muchos años; claramente porque los dos trabajamos en el medio pero nunca habíamos tenido nada en común, nunca habíamos trabajado juntos. Alguna que otra vez nos habíamos cruzado pero nada más”, comentó la exanimadora infantil a través de un audio que le envió a Nosotros a la mañana.

“Se dio que fui de invitada a su programa de la TV Pública y cuando terminamos de grabar me comentó que estaba dirigiendo radio Extra y que pensó que yo podía trabajar en la radio; cosa que me encantó porque lo disfruté mucho cuando lo hice. Así que le dije que sí. Nos reunimos y combinamos. Quedamos que empezaba el 5 de junio”, relató quien está al aire todos los días, de 6 a 9.

“Y bueno, después de firmar el contrato me invitó a comer. Otro día me invitó a merendar y otro a almorzar y así empezaron nuestras charlas y nuestras risas y esta relación que es hermosa” , concluyó con la voz totalmente quebrada.

Hace unos meses, Caramelito había confirmado su separación de Damián Giorgiutti, el padre de sus dos hijos con quien estuvo en pareja 25 años. Muy dolida por la situación, la expanelista de A la tarde comenzó a enfocarse en el trabajo: ensayos de teatro, radio y algunas participaciones en TV la mantuvieron ocupada durante este tiempo. Lo que nunca imaginó es que la vida le tendría preparada esta nueva oportunidad en el amor.