Taquillla: gracias a Intensa-mente 2 y Mi villano favorito 4, se vendieron más de dos millones de entradas en cuatro días

La racha ganadora de Intensa-mente 2 continuó ayer domingo en las salas argentinas. La película de Pixar, que llevaba diez días rompiendo récords de taquilla, logró que el viernes se convirtiera –gracias a las 550.576 localidades vendidas– en la jornada de mayor venta de entradas de los últimos 27 años. La producción cerró el fin de semana extra largo con un récord inmejorable: 3.326.319 tickets vendidos, según cifras fiscalizadas por Ultracine.

Así, el film igualó la hazaña de Toy Story 4, hasta ahora la película más taquillera de la historia argentina, llegando a los tres millones de entradas vendidas en diez jornadas en las salas. Según Ultracine, desde que la consultora se dedica a la estadística, solo 18 películas superaron los 3 millones. Y entre ellas solo una es argentina: Relatos salvajes (3.937.520 espectadores) a la que le tomó 52 días llegar a esa cifra.

Mi villano favorito 4

Gracias a la sucesión de feriados entre jueves y domingo en las salas se superaron los dos millones de espectadores en mayor parte gracias a Intensa-mente 2 aunque el estreno de Mi villano favorito 4 contribuyó con más de 700.000 espectadores en su primer fin de semana en las salas. Aunque se trató de un lejano segundo puesto con respecto al film de Pixar, lo cierto es que la nueva entrega de la saga de Gru todavía tiene mucho camino por recorrer y grandes posibilidades de achicar la diferencia, especialmente durante el receso escolar de julio.

Este fin de semana extralargo fue extraordinario para los cines y resultó todavía mejor en la taquilla (como se esperaba en el mercado local) que el anterior, también extendido gracias a que se agregó el feriado del lunes 17. Entre el jueves 20 y el domingo 23, los cines argentinos vendieron 2.029.454 entradas, según cifras recolectadas por Ultracine. La suba respecto al fin de semana pasado fue del 11 por ciento. De ellos, 1.253.451 correspondieron a Intensa-mente 2 y 700.333 a Mi villano favorito 4, dueñas absolutas y excluyentes de la hiperconcentrada cartelera local. Estos dos tanques animados de Hollywood se quedaron con el 95% del total de las entradas de cine vendidas. Una tendencia que se reconfirmó el domingo y que para algunos analistas representa un impulso que podría llevar a Intensa-mente 2 a superar el récord absoluto de la película más vista de la cartelera local establecido por Toy Story 4 en 2019: para ello tiene que superar las 6.635.000 entradas vendidas.

Hasta el domingo, como se dijo, la más reciente película de Pixar ya había alcanzado y superado la mitad de esa marca apenas once días después de su estreno. Teniendo en cuenta que Intensa-mente 2 no deberá competir en las próximas semanas con otro film de potencial atractivo taquillero –recién el 25 julio se estrena Deadpool & Wolverine, la esperada nueva película de Marvel– sus posibilidades de alcanzar la impresionante cifra de Toy Story 4 no parecen para nada remotas.

La conversión ANNA CAMERLINGO

Más allá de los dos primeros puestos de la taquilla, en tercer lugar se ubicó Bad Boys: hasta la muerte con 51.086 tickets, y un acumulado de 365.039 entradas, seguido por El planeta de los simios: nuevo reino (5.025 localidades para un total de 954.592 acumulados desde su estreno) y en quinto lugar ingresó La conversión, de Marco Bellocchio, que vendió 2525 entradas en diez salas, en las que tuvo pocas funciones diarias, lo que vuelve su marca especialmente meritoria. El hecho de que el film italiano tuviera buenos resultados confirma el interés del público local por el cine de arte que ya había aparecido por Lo mejor está por venir, la más reciente película de Nanni Moretti que este fin de semana se ubicó en el séptimo puesto con 1526 espectadores y un acumulado de más de 30.000 tickets desde su estreno, a mitad de mayo.