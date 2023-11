escuchar

Las “swifties” peregrinaban por los alrededores del estadio de River con el agua hasta los tobillos, envueltas en pilotos improvisados, buscando refugio debajo de algún techito. A media tarde, la posibilidad de que suspendiera el segundo show de Taylor Swift en el Monumental empezó a correr entre las fans, aunque la confirmación de que finalmente el recital se pospondría para el domingo llegó a las 16.40. Las “swifties” sintieron un dolor en el corazón que se podía leer en sus rostros, aunque con el paso de los minutos renació la esperanza de ver a la artista, al menos un par de días después.

Aunque, en verdad, las condiciones climáticas adversas no cedieron y la suspensión temporaria sonaba lógica, los fans se quedaron bajo la lluvia y algunas tuvieron que ser atendidas con principios de hipotermia. “Debido a las condiciones climáticas adversas priorizando la seguridad del público, el show de Taylor Swift The Eras Tour programado para hoy en River Plate se reprograma para el domingo 12 de noviembre a la misma hora. Todos los tickets para la función del viernes seguirán siendo válidos para el show del domingo”, comunicó DF, la empresa productora del show.

Sobre llovido mojado. Lo que iba a ocurrir pasada la medianoche sucedió pasadas las 17, en una tarde de viernes. El caos de tránsito se multiplicó porque al típico congestionamiento por los accesos de salida de Buenos Aires hacia el conurbano, por avenidas como Figueroa Alcorta, Libertador y Avenida Cantilo, se sumaron las swifties. En la fila de los colectivos se podía diferenciar con claridad a aquellos que salieron de sus trabajos y las fans con sus pilotos que los vendedores ambulantes les ofrecían. “¿Vamos que me quedan los últimos!”, decía uno de ellos, que ofrecía el stock que le quedaba, a 1000 pesos cada uno. Había de todos los colores.

Desconcierto en la calle

La sensación que se vivía en un punto de encuentro clásico, como es la esquina de la Avenida del Libertador y Udaondo era de cierta ambigüedad. Por un lado el desconsuelo de cabezas bajas y paso cansino de miles de fans empapadas que habían hecho varias horas de fila bajo la lluvia, a la espera de que se abrieran las puertas del estadio. Parecían esos hinchas de fútbol que habían perdido de local con un gol sobre la hora. Por otro lado, la esperanza de que no todo estaba perdido. Que habría una nueva oportunidad el domingo, para ver a Taylor.

Valentina tiene 16 y su padre 54. Vinieron desde San Nicolás para ver el recital. Se enteraron de la reprogramación cuando estaban haciendo la fila para ingresar. “Me sorprendió pero no me puso mal” largaba ella, en medio de una lluvia que volvía a ser copiosa. Su padre la miraba con ternura y decía que era la primera experiencia de su hija en este tipo de espectáculos. Apoyados contra una pared, sin mucho resguardo, esperaba a la madre de Valentina, que los pasaría a buscar con el auto. En un hotel del centro los esperaba ropa seca, pero no sabían si tendrían que volver a San Nicolás y regresar el domingo.

El local de comidas rápidas que está a unas cuadras, sobre la avenida del Libertador quedó transformado en pocos minutos en el asilo momentáneo de las fans. Incluso, los empleados de seguridad tuvieron que cerrar las puertas por la cantidad de gente que desbordaba el enorme negocio. En ese momento las chicas se enteraban por la cuenta oficial de Taylor que la diva dejaba un mensaje. “La buena noticia es que me puedo quedar más tiempo en la Argentina”, escribió sobre la reprogramación. Claro que el recalculo no solo implicaba cambios en su agenda. Nadia, de 26 años, llegó la noche del jueves desde Montevideo y aseguró no tener problemas porque se quedaba hasta el lunes. Pero su amiga y compañera de facultad, Genesis, tuvo que buscar la manera de pegar el faltazo el lunes a su trabajo. Lo mismo le pasaba a Aldana, de 23, que es de San Juan y se conectó con las fans uruguayas gracias a un evento que organizó Genesis en Montevideo, para ver la película del concierto de este Tour, que se estrenó a mediados del mes pasado. Nadia escucha a Taylor desde que tiene 12 años. Nada le afectaba tener que esperar un par de días más. Lo mismo sintieron sus socias en esta aventura. En ellas no había sensación de desconsuelo. Quizá, de cierta nostalgia reciente por un cielo que ya no estaba. “Llegamos a las 10. A esa hora había sol”, decía la sanjuanina, resignada.

Una tarde de incertidumbre

“Pospongan el show de hoy, se está inundando todo”, decía uno de los posteos que se vieron en redes sociales antes de la segunda función de Taylor Swift en Buenos Aires. Hasta ahora, los shows de la diva estadounidense se realizaron incluso bajo lluvia. Abundan los videos de YouTube en los que se la ve con sus variados outfits totalmente empapados. Incluso, tratado de sacar el agua de las teclas del piano para poder tocar. Pero la duda, del lado de las fans, siempre fue algo que estuvo latente durante toda la tarde de ayer, hasta que se anunció minutos antes de las 17, la reprogramación. Sobre todo, al ver esas postales de calles inundadas.

Fans que esperaban alegres, antes de la postergación del recital de Taylor Swift en el estadio Monumental Santiago Filipuzzi - LA NACION

Hubo, a mitad de la tarde un intento de modificación en el horario de apertura de puertas, y eso también generó cierto temor entre las fans. Sin duda, más allá de todas las intenciones de llevar adelante el espectáculo, no era una tarde normal y cada detalle referido al clima era esencial para el desarrollo del show. Si bien a primera vista en la agenda de la gira una reprogramación de conciertos podía ser viable, hay cuestiones logísticas y operativas que no son tan simples de resolver. Tal vez por eso la decisión demoró un par de horas. La agenda de Swift indica que luego de los tres conciertos en Buenos Aires recién la próxima actuación será el viernes 17, en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, donde tiene previstas tres funciones. De allí partirá a San Pablo para continuar sus recitales brasileños.

El 20 de mayo, durante el concierto al aire libre que brindó en el Gillette Stadium, en Foxborough, Massachusetts, Swift demostró que la lluvia no la amedrentaba en absoluto. Al día siguiente, las redes sociales dieron cuenta de la proeza. En el Gillette Stadium, Taylor y su legión de fans bailaron bajo un gran diluvio y todo quedó registrado. “Bailamos todos juntos bajo la lluvia durante todo el espectáculo de tres horas. Hemos tenido shows bajo la lluvia antes en el Gillette Stadium, pero este fue un diluvio que nunca cesó. ¡Solo quiero agradecer a esa multitud icónica! Los amo tanto, no tienen idea”, expresó en X (anteriormente Twitter).”

Pero en Buenos Aires no pudo ser. También desde sus redes sociales se informó sobre la nueva fecha: “Me gusta tocar con la lluvia pero nunca voy a poner en peligro a mis fans, mi equipo o mis artistas. Hemos reprogramado el show de esta noche en Buenos Aires para el domingo debido a que el clima está tan verdaderamente caótico que no sería seguro intentar llevar a cabo este concierto”, publicó.