Todo lo que tenés que saber de Star Wars IX: The Rise of Skywalker

Primer trailer de Episodio IX 02:07

Video

Dolores Moreno SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de mayo de 2019 • 00:36

Con Star Wars IX: The Rise of Skywalker llega el final de una era, la de los Skywalkers y la de la familia que dio origen a esta gran franquicia. Si bien faltan varios meses para el estreno de la novena película, hay algunas pistas que pueden inferirse tanto del título como del teaser (que acumuló más de 111 millones de visitas en las primeras 24 horas en que estuvo disponible) que se dieron a conocer días atrás en la convención Star Wars Celebration que tuvo luga r en Chicago. Nada de lo que suceda en este film será aleatorio y mucho menos después la inesperada muerte de Carrie Fisher (Leia Organa), un hecho que modificó totalmente el mapa de lo que sería el cierre de la última de las tres trilogías.

El Episodio IX estaba concebido para ser el film de Leia, como el VII había puesto el foco en Han Solo (Harrison Ford) y el VIII, en Luke Skywalker ( Mark Hamill ). Pero la repentina muerte de la actriz dejó este plan trunco. La decisión de J.J. Abrams , quien asumió la dirección después de que Colin Trevorrow decidiera abrirse de la faena por diferencias con LucasFilm (más específicamente con Kathleen Kennedy, la presidenta), fue utilizar las imágenes que habían grabadas de Fisher durante el rodaje de episodios anteriores. Se construyó, de este manera, su lugar en la película no desde el guion sino desde el material que estaba disponible.

El emperador Palpitine regresa en el final de la tercera trilogía Fuente: Archivo

Habrá que ver cuál es el rol de la líder de los rebeldes y cómo lograron compaginar lo que había de cara a un nuevo film. Por lo que puede verse en el teaser, Organa está viva y se encarga de consolar a Rey ( Daisy Ridley ). "Amamos desesperadamente a Carrie Fisher. Con el apoyo y la bendición de su hija, Billie Lourd, hemos encontrado una manera de honrar el legado y el papel de Carrie como Leia en el Episodio IX usando imágenes que filmamos en el Episodio VIII", dijo el realizador que en todo momento se negó a reemplazarla.

Tras la muerte de Carrie Fisher, el director decidió usar imágenes que habían quedado sin usarse de la actriz como Leia Organa Crédito: gentileza Disney

Un lapso en la trama

El film no seguirá inmediatamente los eventos de Episodio VIII: los últimos Jedi sino que tendrá lugar un tiempo después de los eventos sucedidos en la película anterior. Según declaraciones a la revista Empire del actor John Boyega (Finn), el Episodio IX retomará los hechos "aproximadamente un año" después de los eventos que ocurrieron en la anterior entrega, que se estrenó en 2017.

Lando vuelve a la saga, después de más de tres décadas

Los regresos

Uno de las sorpresas del avance fue el regreso, de alguna manera misteriosa, de El Emperador. Después de ver a algunos de los personajes centrales, una risa da por terminado el teaser. Es imposible no reconocerla: es la de Darth Sidious. La última vez que habíamos sabido de él había sido en el Episodio VI ,cuando Darth Vader lo arroja al espacio sideral. Solo J.J. Abrams, quien asumió el desafío de dirigir por segunda vez un film de la saga, y los protagonistas saben cómo estará presente este villano que parecía haberse extinguido. El actor Ian McDiarmid estuvo presente en el panel de la película que se realizó en Chicago, dejando claro que sí será parte de esta aventura.

Otra de las buenas noticias para los fans de la saga es que, después de 36 años, Billy Dee Williams volverá a darle vida a Lando Calrissian. Mientras que en el adelanto se lo puede ver piloteando el Halcón Milenario, algunas de las teorías aseguran que uno de los nuevos personajes que aparecerán en escena, Jannah (Naomi Ackie), sería su hija.

Según pudo verse en el adelanto del film, el sable de luz de Luke sigue presente

Las nuevas generaciones

Rey, Finn, Rose Tico (Kelly Marie Tran) y Poe Dameron (Oscar Isaac) serán los encargados de seguir encendiendo los corazones de los rebeldes. Hacia el final de Los últimos Jedi vimos cómo este grupo de jóvenes son, con la capitana Organa, los únicos que lograron resistir a los ataques de Kylo Ren. Ahora, serán justamente ellos los que tendrán que mantener viva la llama y, también, que redefinir vínculos. Rose y Finn por un lado, Finn y Rey por el otro y por último Poe y Rey. ¿Habrá tiempo para romances?

El bien y el mal

Kylo Ren ( Adam Driver ) tendrá que elegir su bando. En todo el Episodio VIII, Ben Solo vacila entre el bien y el mal. Algo lo une a Rey, quien se obsesiona con mostrarle su costado luminoso, pero hacia el final decide ir en contra de los rebeldes para imponer su propio reinado. Antes de eso mata a Snoke, su líder supremo, como en Episodio VII había matado a su padre, Han Solo. Ren ya no tiene a quién matar, incluso terminó también con Luke Skywalker, su maestro, luego de que éste agotara todas sus energías para enfrentarlo desde el planeta donde estaba recluido. Con la única que no pudo Kylo fue con su madre Leia, a quien tuvo la oportunidad de destruir y decidió no hacerlo. En las imágenes se lo ve con su máscara, esa que imitaba la de Vader, reconstruida, y acompañado por un grupo de soldados que posiblemente sean los caballeros de Ren.

Incorporaciones

Dentro de las incorporaciones con las que contará esta nueva entrega se encuentran la de la actriz Keri Russell, quien dicen que interpretará a una mujer enmascarada. Además de Ackie, Matt Smith ( Dr. Who) y Richard E. Grant también serán parte del film.

Cameos

Una costumbre de la saga es contar con cameos de famosos que, en general, aparecen maquillados y con atuendos característicos. Al parecer The Rise of Skywalker contará con la aparición estelar del chef Jamie Oliver, quien será un soldado de la Primera Orden, y también estaría presente el cantante británico Ed Sheeran.

C-3PO Y R2-D2

R2-D2 y C-3PO, dos infaltables Fuente: Archivo

Cuando George Lucas pensó en estas nueve películas tenía en claro que había dos personajes que estarían en todas las entregas: C-3PO Y R2-D2. Anthony Daniels (C-3PO) fue uno de los invitados al panel del último film en Chicago y celebró haber estado en todos los films. En esta entrega se suma un nuevo droide, D-o.

Locaciones

Algo que le parecía interesante de la saga a J.J. Abrams era la cantidad de locaciones en las que había sido filmada. Por eso, decidió imitar este espíritu. En las imágenes que se ven del teaser, por ejemplo, se puede ver escenas en un desierto que posiblemente sea Jordania.

Fecha de estreno

Episodio IX llega a los cines el próximo 20 de diciembre. Si bien algunos creen que con este film se acabarían los Skywalkers -quedan Leia y Kylo Ren-, otros piensan que nacería una nueva orden que, como los Jedi, honraría a la familia que vio su resurgir.