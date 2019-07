Harry Styles quiere ser Elvis Fuente: Archivo

2 de julio de 2019

Después del éxito del film Bohemian Rhapsody: la historia de Freddie Mercury y las excelentes críticas que recibió la producción sobre la vida de Elton John, The Rocketman,Hollywood sigue apostando a estas películas enfocadas en la vida de grandes figuras musicales. Su próximo paso será meterse en la biografía Elvis Presley , bajo la especial mirada del australiano Baz Luhrmann. Y para este importante protagonismo ya hay varias figuras en danza y varios candidatos que quieren quedarse con el rol, entre ellos el ex One Direction Harry Styles y el actor Ansel Elgort.

La semana pasada, tanto Styles como Elgort hicieron una prueba de cámaras junto a otros como Aaron Taylor-Johnson, Austin Butler y Miles Teller, según informó The Hollywood Reporter.

De estos cinco candidatos el único que parecería correr con un poco de desventaja a nivel actoral sería Styles, pero el cantante ya debutó como actor en 2017 en el film de Christopher Nolan, Dunkerque, por lo que ya tendría experiencia para afrontar un papel de este tipo. Asimismo a diferencia de los demás su talento musical podría ayudarlo para este importante rol.

Por otro lado, Tom Hanks ya firmó para interpretar al coronel Tom Parker, el mánager de Elvis Presley conocido por su intensivo control sobre la vida del rey del rock.

Esta producción de Warner Bros, dirigida por Luhrmann, se centrará en los años de ascenso a la fama de Elvis y su tormentosa relación con Parker, por eso el rol de Hanks será tan fundamental en la historia.