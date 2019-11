Una argentina entre los nominados al premio Independent Spirit en Hollywood

La argentina Natasha Braier (izq.) junto a la directora del film Honey Boy, Alma Har'el Crédito: Amazon

Marcelo Stiletano 22 de noviembre de 2019 • 16:38

Una argentina figura entre los nominados de este año a los premios Independent Spirit, los más importantes valorados por la industria del entretenimiento de Hollywood en su tipo. Es la directora de fotografía Natasha Braier, considerada una de las más destacadas del mundo en su especialidad, dueña de una carrera ascendente y de gran reconocimiento en el cine estadounidense e integrante además de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos, la encargada de elegir el Oscar.

Braier está nominada por su trabajo como directora de fotografía de Honey Boy, de Alma Har'el, película basada en la autobiografía del actor Shia Labeouf. La película acumula cuatro nominaciones en total, una menos que Uncut Gems y The Lighthouse, con cinco cada una.

Trailer Honey Boy - Fuente: YouTube 02:26

Los premios Independent Spirit se otorgan a aquéllas películas producidas en los Estados Unidos con un presupuesto menor a los 20 millones de dólares. Sus ganadores son elegidos por alrededor de 6000 representantes de la industria del entretenimiento y los galardones se entregan cada año en la jornada previa a la ceremonia del Oscar en un escenario especialmente levantado a modo de gigantesca carpa en la zona cercana a las playas de Santa Monica, en Los Ángeles. Este año será el sábado 8 de febrero.

En la última década hubo muchas coincidencias entre los Independent Spirit y los Oscar a la hora de la consagración, ya que la Academia de Hollywood también nominó a numerosas películas realizadas fuera del sistema de los grandes estudios. Así ocurrió en 2011 con El artista, en 2013 con 12 años de esclavitud, en 2015 por Spotlight, en primera plana, y en 2016 por Moonlight, luz de luna.

Trailer Historia de un matrimonio 02:28

Para la edición 2020 están nominadas a mejor película Una vida oculta ( A Hidden Life), Historia de un matrimonio (Marriage Story), Clemency, The Farewell y Uncut Gems. Hasta ahora sólo las dos primeras están programadas para su estreno en la Argentina. La primera, dirigida por Terrence Malick, llegará a los cines locales el 6 de febrero y la segunda estará disponible en Netflix a partir del 6 de diciembre.

Los candidatos a mejor director son Robert Eggers ( The Lighthouse), Arma Har'el ( Honey Boy), Julius Onah ( Luce), Benny y Josh Safdie ( Uncut Gems) y Lorene Scafaria ( Estafadoras de Wall Street).

Judy, la biopic de Judy Garland protagonizada por Renée Zellweger 02:23

Entre los actores se destacan algunos nombres que también suenan fuerte para las futuras candidaturas al Oscar en sus respectivas categorías. Son Renée Zellweger ( Judy) como mejor actriz protagónica, Adam Sandler ( Uncut Gems) como mejor actor protagónico y Jennifer Lopez ( Estafadoras de Wall Street) como actriz de reparto.

También se destaca entre las candidaturas a los Independent Awards la inclusión de dos films latinoamericanos en la lista de nominaciones a mejor película internacional. Son Invisible Life (Brasil) y Retablo (Perú). Competirán con las francesas Les Miserables y Portrait of a Lady in Fire, la surcoreana Parasites y la británica The Souvenir.