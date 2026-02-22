El golazo de Ragnar Ache para Köln contra Hoffenheim que se candidatea al premio Puskás

Apenas se había jugado un cuarto de hora del partido entre Köln y Hoffenheim, por la Bundesliga. En Colonia, el joven Said El-Mala ejecutó un centro al corazón del área. El envío buscaba al 9 del equipo local, Ragnar Ache. El corpulento goleador, que tiene pasado en Eintracht Frankfurt y Kaiserslautern, improvisó. Inventó una chilena inolvidable y le cambió la dirección a la pelota en el aire. El balón se incrustó junto al palo más lejano en el arco defendido por el veterano Oliver Baumann, que no pudo hacer nada para evitar el gol. ¿Gol? Go-la-zo.

El autor de la obra de arte fue a festejar con los hinchas. El-Mala, autor de la asistencia, fue uno de los primeros en sumarse. Cerca de la mitad de la cancha, el defensor turco Cenk Özkacar se tomaba la cabeza, incrédulo. Jamás habría esperado que su compañero Ache definiera de esa forma, sobre todo porque la pelota viajaba a buena velocidad e iba abriéndose por el efecto.

¿¡CÓMO VAS A HACER ESE GOLAZO!? ACHE Y UNA CHILENA ESPECTACULAR PARA ANOTAR EL PRIMERO DE COLONIA VS. HOFFENHEIM. ¡SOÑADO!



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/DzHjFoEEeP — SportsCenter (@SC_ESPN) February 21, 2026

El propio Ache, la figura más buscada tras el partido, dio su opinión sobre un gol que recordará siempre. “No lo pensé mucho”, dijo el goleador nacido en Fráncfort hace 27 años. “No es algo que uno pueda practicar. Mi cuerpo sintió como si estuviera moviéndose por su cuenta. Si la pelota entra, se ve grandioso. Si, en cambio, uno yerra el gol, todo el estadio se ríe. Siempre es una situación 50-50”, afirmó Ache.

El polaco Lukas Kwasniok, entrenador de Köln, elogió al goleador en la conferencia de prensa posterior al partido, que terminó en un 2-2. “Ragnar es el «Rey del Aire»”, lo bautizó el DT. “Eso no se puede enseñar. Lleva meses trabajando duramente. En cuanto a las discusiones sobre el gol del año [el Premio Puskás, entregado por FIFA], la única duda que queda por resolver es quién quedará segundo”, aventuró el director técnico. “Ha evolucionado mucho y es una pieza indispensable del equipo”, amplió sobre Ache.

Este de chilena fue el segundo gol consecutivo del atacante, que registra 5 tantos y 4 asistencias en la actual temporada de la Bundesliga.

“Somos todos Cenk”

“A lo largo de los 90 minutos, es un resultado justo”, estimó Kwasniok sobre el empate. El DT lamentó que Köln no hubiera aprovechado la presión tras el gol para dilatar la diferencia. “Desafortunadamente, no conseguimos ampliar nuestra ventaja a 2-0 durante nuestro mejor momento del partido, y luego tuvimos suerte de no recibir un segundo gol justo antes del descanso”.

Con su cuarto tanto en los últimos seis partidos, Ache pasó a ser el segundo anotador del equipo. Solamente El-Mala, el autor de la asistencia, anotó más veces que él en lo que transcurrió de la campaña. El “Rey del Aire”, que empezó como suplente en la temporada, ya se consolidó como titular en el ataque junto a quien le hizo el pase. Y ahora vuela.