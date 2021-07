Wes Anderson presentó en Cannes La crónica francesa y ya pisa fuerte de cara a los próximos premios Oscar

“Un alhajero cinematográfico”; “Un contendiente firme para los próximos premios Oscar”; “Un homenaje a los hombres y mujeres de la prensa escrita que encantó a los críticos”. Las primeras reseñas e impresiones de La crónica francesa, el nuevo film de Wes Anderson que se presentó hoy en el festival de Cannes como parte de la competencia oficial confirman la expectativa generada alrededor de la décima película del director tejano residente en Francia, que debía ser uno de los estrenos de la muestra cinematográfica del año pasado suspendida por la pandemia.

Timothée Chalamet y Adrien Brody llegan a la presentación de La crónica francesa en la 74ta. edición del Festival de Cannes. VALERY HACHE - AFP

La espera, está claro, valió la pena. Y no sólo por los valores artísticos señalados por publicaciones especializadas como Variety, Playlist o Screendaily, sino también por las imágenes del elenco en pleno de la película desfilando hace pocas horas por la glamorosa alfombra de La Croisette. Allí, de gala, estuvieron junto al director sus actores fetiche como Bill Murray, Tilda Swinton, Owen Wilson y Adrien Brody junto a los recién llegados al universo Anderson como Benicio del Toro y Timothée Chalamet. Ausente con aviso estuvo la actriz francesa Léa Seydoux, que en uno de los tantos test requeridos a los asistentes al festival dio positivo por Coronavirus y, aunque sin síntomas, obviamente no puedo asistir a la premiere. De todos modos, el talento local estuvo representado por los actores franceses Mathieu Amalric, Hippolyte Girardot y Lyna Khoudri. Junto al grupo de intérpretes también desfiló Jarvis Cocker, el músico británico, habitual colaborador de las bandas de sonido de las producciones de Anderson.

Trailer de La crónica francesa, de Wes Anderson

La película, aun sin fecha de estreno local, fue filmada en Francia y relata a modo de antología la vida y la obra de un grupo de expatriados norteamericanos que escribe en la revista del título inspirada en publicaciones literarias como The New Yorker. Las cinco viñetas que componen el film (“un obituario, una guía de viajes y tres notas en profundidad”) no tienen un hilo conductor entre los segmentos, pero Anderson es claramente el autor de todos ellos porque no hay otro realizador en actividad con una marca visual más reconocible y cada uno de sus planos de La crónica francesa es inequívocamente suyo. Así, el poco convencional proyecto logra transmitir ese particular placer de leer una impecable revista de principio a fin”, escribió el crítico de Variety, Peter Debruge, sobre la película que causó un revuelo dentro y fuera de la salas del festival.