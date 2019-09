'Yesterday': la difícil tarea de crear un mundo sin los Beatles

Himesh Patel en un universo paralelo en el que no existen los Beatles Crédito: Universal Studios

'Yesterday'

Dirigida por Danny Boyle. Elenco con Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon y Ed Sheeran. Tres estrellas y media

Imaginate que el mundo se congela por un instante. Podés tomar la llave del dinero, el poder y la fama. ¿O qué tal: la oportunidad de escribir el repertorio completo de los Beatles, en un mundo donde John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr no se habían unido?

Esa es la premisa de Yesterday, una ligera brisa primaveral de diversión escapista, cortesía del director Danny Boyle y el guionista Richard Curtis. En este contexto, el músico en apuros Jack Malik -interpretado por el actor británico Himesh Patel en su aceptable debut en cine- sufre un extraño accidente mientras viaja en bicicleta tras un show fallido. Cuando las luces se apagan durante 12 segundos, un autobús golpea a Jack y lo envía a un hospital con dos dientes menos. También falta la existencia de los Beatles. Cuando Jack le pregunta a su leal e increíblemente hermosa manager, Ellie (Lily James), citando la letra de "When I'm Sixty Four": "¿Todavía me necesitarás, todavía me darás de comer, cuando tenga 64 años?", ella responde, desconcertada, "¿Por qué 64?".

Y ahí empieza todo, con Curtis ( Love Actually, Notting Hill) infundiéndole al guion su mezcla registrada de ironía y sentimentalismo. Jack cubre la pared de su habitación con post-its de cada canción de los Beatles que puede recordar. Pronto, comienza a hacer pasar como suyo el mejor cancionero de la historia de la música pop. Llega el superestrellato. Y la culpa también.

Es divertido cuando Jack no puede recordar la letra de "Eleanor Rigby", o cuando sus padres se aburren cuando les toca "Let It Be". E incisivo cuando Jack canta "Yesterday" y un amigo nada impresionado con la canción le dice: "No es Coldplay. No es 'Fix You'". Escenas como esa te hacen desear que el guion de Curtis hubiera profundizado en el tipo de reacción que la música de los Beatles tendría en los millennials al escucharla por primera vez.

Es un placer cuando Ed Sheeran aparece como él mismo, maravillado por las habilidades de composición de Jack. Lo desafía a escribir una melodía pegadiza en 10 minutos. Luego, a Jack se le ocurre "The Long and Winding Road", y el colorado tira la toalla. La gran Kate McKinnon interpreta al diablo, o en este caso un gerente de Hollywood que quiere convertir a Jack en un producto vendible. "¿Es esto lo mejor que te podés ver?", le pregunta a Jack, mirando fulminantemente a un cuerpo que llama "flaco pero fofo". El chiste resulta gracioso, pero parece fuera de contacto con un mundo en el que las estrellas de rock ya no se ajustan a la imagen estilo Jagger.

Todo esto ejerce mucha presión sobre Patel para sostener todo, lo cual logra con modestia y un talento innegable. El actor tiene una voz dulce, más McCartney que Lennon, y evoca a los Beatles sin imitarlos servilmente. Por ejemplo, su interpretación de "Help!" conlleva una desesperación que habla de la propia situación de Jack como un hombre que abarca más de lo que puede apretar. Patel interpreta su papel con una conmovedora convicción. Aun así, mantener el interés es una tarea difícil.

Ahí es donde entra Boyle. El director ganador del Óscar, que hizo sus armas con obras vanguardistas como Trainspotting, le da a la película energía cuando las cosas amenazan con ponerse demasiado cursis. Con la ayuda del director de fotografía Christopher Ross ( Mar Negro) y el editor Jon Harris ( 127 horas), Boyle le da dinamismo a lo que podría haber sido un lienzo estático. La película toma giros equivocados, como un terrible cameo sorpresa cerca del final y una discusión sobre las imitaciones de los Beatles. Yesterday tiene su corazón en el lugar correcto. Lo que falta es el ímpetu de llevarla al siguiente nivel.