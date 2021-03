Zack Snyder contó cómo ideó el regreso de Jared Leto al rol del Guasón en La Liga de la Justicia

En diálogo con The Hollywood Reporter, Zack Snyder, el director original de La Liga de la Justicia, contó cómo surgió la escena que marcó el regreso de Jared Leto al rol del Guasón en su versión de la película de 2017, que fue lanzada ayer y está disponible en la Argentina para ver on demand en DirecTV y Flow. Además el realizador dio detalles sobre la producción de las escenas que grabaron especialmente para esta nueva edición y mencionó otras ideas que no llegaron a concretarse.

“Estuvo basada en un montón de ideas que había tenido a lo largo de los años”, dijo Snyder sobre la conversación que mantienen Batman y el villano encarnado por Leto en un futuro apocalíptico al final de la película. “Había plantado varios huevos de Pascuas -referencias escondidas- en las otras películas que pensé que era tiempo de cosechar en esta escena”, recordó y señaló que la escribió en su casa durante el confinamiento sanitario por la pandemia de coronavirus.

Tras componer el libreto, al cineasta le llevó un poco de tiempo y esfuerzo convencer al actor ganador de un Oscar y a Ben Affleck -que interpretó al superhéroe en la versión estrenada en 2017 y en Batman vs Superman (2016)- de retomar sus respectivos roles. La única aparición de Leto en el papel que Jack Nicholson, Heath Ledger y Joaquin Phoenix interpretaron exitosamente había sido en El escuadrón suicida (2016), un film que fue duramente criticado así como su trabajo. Finalmente, Snyder logró persuadir a los actores, quienes sin embargo debieron filmar por separado, ya que estaban disponibles en fechas distintas.

Jared Leto como el Guasón en El escuadrón suicida (2016)

Por otra parte, el director atribuyó a Leto la idea de incluir un guiño a un meme famoso en internet -que combina el rostro del Guasón con la frase “vivimos en una sociedad”- en la voz en off que cerró el primer trailer del Snyder Cut. “Tengo que darle crédito a Jared por esa [grabación] porque fue muy, muy hermosa”, dijo sobre el adelanto que causó furor en redes sociales y agregó que el actor leyó el texto, que no figura en el largometraje, especialmente para la ocasión. La frase completa que se escucha en el trailer es: “Vivimos en una sociedad en la que el honor es una memoria distante. ¿No es así, Batman?”.

Snyder y su esposa Deborah, quien produjo el film, contaron que el estado en el que se encontraban los trajes de Batman y Mera, el personaje de Amber Heard, inutilizados por más de tres años, fue uno de los principales desafíos del rodaje de las nuevas escenas. “En un momento, Ben [Affleck] se puso [su traje] y se tajeó, porque estaban desintegrándose”, contó Deborah, a lo que su marido agregó: “Estaban definitivamente desintegrándose, pero los recubrimos con cinta adhesiva y alambre de empacado para que aguantaran y pudimos salir adelante”.

El director también se refirió al deseo frustrado de los fans, que esperaban un cameo de Ryan Reynolds como Linterna Verde y confesó que la posibilidad existió. “Tuve otra idea para Linterna Verde que no era Ryan, así que creí que si hubiéramos ido por ese camino, habría tenido que tener a Ryan como el Linterna adicional”, rememoró, aclarando que su intención era incluir a varios miembros del “Green Lantern Corps” que figura en el cómic original de DC. Por su parte, Reynolds tuiteó anteayer que vio por primera vez la película que filmó en 2011 a la espera del estreno de la versión de Snyder de La Liga de la Justicia y compartió la experiencia en vivo a través de las redes sociales.

